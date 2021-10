Galaxy S20 im Preisverfall: Welches Modell lohnt sich noch zu kaufen?

Die S20er-Reihe Samsungs ist mittlerweile über eineinhalb Jahre alt. Lohnt sich die Anschaffung aber dennoch selbst Ende 2021 noch? Das wollen wir in diesem Beitrag herausfinden. Falls Ihr schon ein ein konkretes Gerät der Reihe im Blick habt, springt ruhig direkt über das Inhaltsverzeichnis zum Abschnitt.

Inhaltsverzeichnis

Wie in den anderen Preis-Radar-Beitragen zur "Galaxy S21"-Reihe und zur "Galaxy A52"-Reihe weisen wir Euch auch hier wieder darauf hin, dass wir diese Beiträge laufend aktualisieren werden. Aber selbst, wenn im Beitrag mehrere Wochen kein Update erfolgt ist, habt Ihr die tagesaktuellen Preise stets parat, da die Preisverlaufs- und Preisvergleichs-Widgets, die wir nutzen, unabhängig davon stets aktualisiert werden.

Galaxy S20 kaufen: Kein guter Zeitpunkt!

Das Galaxy S20 (Test) war ein Spitzen-Smartphone, als wir es Anfang 2020 kennenlernten. Damals verlangte Samsung 899 Euro für die 4G-Variante und einen Hunderter mehr für die 5G-Version. Aktuell bekommt Ihr die Variante in Cosmic Gray für 630,90 Euro, also für mehr als 250 Euro günstiger als zum Verkaufsstart. Unser Preisvergleichs-Tool zeigt Euch an, wo das Galaxy S20 in seiner Basis-Ausführung preislich derzeit steht:

Checken wir das Preisverlaufs-Widget, sehen wir aber auch, dass die Preise seit dem Sommer wieder angezogen haben, denn es gab das S20 auch schon mal für erstaunlich günstige 520 Euro. Allein das signalisiert uns schon, dass es nicht die pfiffigste Idee wäre, jetzt für deutlich mehr als 600 Euro zuzuschlagen.

Auf einen Blick:

UVP: 899 Euro (4G), 999 Euro (5G)

Aktueller Bestpreis: 630,90 Euro (Cosmic Gray)

Bisheriger Tiefstpreis: 520,00 Euro (Cloud Blue)

NextPit meint: Nein, keine Empfehlung!

Galaxy S20+ kaufen: Preislich gerade das spannendste Modell der Reihe

Auch beim Plus-Modell gab es im letzten Jahr noch Varianten mit 4G und 5G. Bei 999 Euro ging da der Spaß los bzw. bei 1.099 Euro, wenn es 5G sein sollte. Der aktuelle Bestpreis liegt bei 699,95 Euro, wenn Ihr Euch mit der Farbe Cosmic Black arrangieren könnt. Die Ersparnis von 300 Euro toppt dabei locker das, was Ihr beim Basismodell einsparen könnt.

Nachdem Ihr einen Blick auf die aktuellen Angebote zum Galaxy S20+ (Test) werfen konntet, sprechen wir auch hier jetzt wieder über die Preishistorie des Modells. Auch das S20+ gab es schon mal günstiger, mit einem Tiefstpreis von 649 Euro ist die Differenz zum aktuellen Bestpreis aber deutlich schlanker. Unten werde ich noch ein paar generelle Dinge ansprechen, die bei den Samsung-Smartphones, aber auch generell derzeit eher gegen einen Neukauf sprechen.

Unabhängig davon ist das S20+, wenn Ihr es für unter 700 Euro bekommen könnt, das derzeit empfehlenswerteste Modell der S20-Reihe.

Auf einen Blick:

UVP: 999 Euro (4G), 1.099 Euro (5G)

Aktueller Bestpreis: 699,95 Euro (Cosmic Black)

Bisheriger Tiefstpreis:649,00 Euro (Cosmic Black)

NextPit meint: Aktuell das Modell der Reihe, bei dem sich der Kauf am ehesten lohnt

Galaxy S20 Ultra kaufen: War schon mal deutlich günstiger

Das Galaxy S20 Ultra (Test) ist nicht nur das Samsung-Spitzenmodell der gesamten Reihe, sondern ist auch den weitesten Weg gegangen von der UVP bis zum zwischenzeitlichen Tiefstpreis: Angefangen bei 1.349 Euro ist es schon mal bis auf 649 Euro runtergegangen in der Farbvariante Cosmic Gray. Mit einer Differenz von exakt 700 Euro hat sich das S20 Ultra damit preislich mehr als halbiert.

Schade nur, dass das Galaxy S20 diese Marke längst wieder hinter sich gelassen hat und aktuell mit wenigstens 899 Euro gehandelt wird. Das ist immer noch massiv günstiger als vor eineinhalb Jahren, aber eben halt auch 250 Euro über Tiefstpreis. Ganz ehrlich: So toll das Smartphone immer noch ist, würde ich in diesem Fall eher warten, dass es wieder eine Preisaktion gibt, vielleicht ja sogar in einem Bundle mit einem Handytarif.

Auf einen Blick:

UVP: 1.349 Euro

Aktueller Bestpreis: 899 Euro (Cloud White)

Bisheriger Tiefstpreis: 649 Euro (Cosmic Gray)

NextPit meint: Kein guter Zeitpunkt für einen Kauf!

Galaxy S20 FE 5G kaufen: Der S20-Nachzügler

Das Galaxy S20 FE 5G ist der Nachzügler der S20-Reihe, der es in der Version mit 5G und Snapdragon 865 spät erst nach Deutschland schaffte. Im Test des Galaxy S20 FE 5G könnt Ihr nachlesen, dass Samsung das Modell gegenüber den anderen Geräten der Reihe abgespeckt hat, dennoch ein sehr attraktives Paket schnürt.

Derzeit bekommt Ihr das S20 FE 5G schon für 534 Euro in der Farbe Cloud Navy, also 75 Euro unter der aktuellen UVP. Das ist noch nicht besonders viel, aber wie gesagt: Es wurde hier viel später veröffentlicht als die anderen S20er. Auch hier haben wir für Euch wieder den Preisvergleich eingebunden.

Der Tiefstpreis lag Anfang Juli schon mal kurz bei 490 Euro, ist seitdem aber wieder deutlich über die 50er-Marke geklettert. Vermutlich spüren wir auch hier wieder die Auswirkungen der Chip-Krise, die vielen von uns Weihnachten versauen könnte. Sollte es diese preislichen Gefilde noch einmal erreichen, ist es durchaus einen Gedanken wert – vergesst dabei aber nicht, dass die Konkurrenz in diesem Bereich groß ist. Mit Geräten wie dem Poco F3 kennen wir Handys, die sowohl stärker ausgestattet als auch günstiger sind.

Auf einen Blick:

UVP: ursprünglich 749 Euro, mittlerweile 609 Euro

Aktueller Bestpreis: 534 Euro (Cloud Navy)

Bisheriger Tiefstpreis: 490 Euro (Cloud Navy)

NextPit meint: Immer noch interessant, wenn Ihr es für unter 500 Euro bekommt.

Drei Gründe sprechen gegen einen Kauf zum jetzigen Zeitpunkt!

Aus meiner Sicht sprechen gleich drei Gründe dagegen, dass Ihr Euch zu diesem Zeitpunkt eines dieser vier Modelle anlacht. Einer davon hat unmittelbar mit Samsung zu tun. Damit meine ich die neuen Geräte, die quasi schon vor der Tür stehen. Der Oktober neigt sich dem Ende entgegen und Anfang 2022 steht schon die 22er-Reihe der Galaxy-S-Klasse an.

Das bedeutet, dass Ihr Euch überlegen könnt, ob Ihr lieber einen Batzen Geld für die neuste Samsung-Technik in die Hand nehmt – oder davon profitiert, dass durch den Release die Preise der Vorgänger weiter sinken. Der nächste Grund ist die derzeit herrschende weltweite Chip-Krise. Die Hersteller tun sich derzeit schwer mit der Produktion, können nur überschaubare Gerätezahlen ausliefern, was gleichzeitig die Preise für die verfügbaren Smartphones hochtreibt bzw. stabil hält.

Den dritten Grund seht Ihr unten: Wieder einmal pünktlich zum Weihnachtsgeschäft stehen Black Friday und weitere Aktionstage ins Haus, die allesamt im November mit Schnäppchen locken. Wenn es nicht absolut alternativlos genau jetzt ein Modell der Galaxy-S20-Reihe sein muss, dann möchten wir Euch raten, jetzt vom Kauf abzusehen. Die verschiedenen Modelle liegen allesamt über den Tiefstpreisen und wie gesagt: Die nächsten Wochen werden einige starke Angebote mit sich bringen!

Kommende Aktionstage Diese Aktionstage erwarten Euch 2021 noch: Aktion Datum Singles Day 11. November 2021 Black Week 23. November bis 27. November 2021 Black Friday 27. November 2021 Cyber Monday 30. November 2021

Keine Geduld? Dann kauft das Galaxy S20 FE 5G mit Vertrag!

Das frischeste Modell der Reihe ist bekanntlich die Fan Edition. Wenn Ihr meiner Empfehlung nicht folgen wollt und tatsächlich jetzt zuschlagen möchtet, solltet Ihr wenigstens in unseren Tariffinder reinschauen, der Euch Verträge anzeigt, bei denen Ihr das Galaxy S20 FE dazu bekommt. Ihr könnt aber natürlich auch die anderen Modellnamen eingeben und schauen, ob es derzeit unschlagbare Deals gibt.