Google Pixel 7a & 6a im Vergleich: Welches Smartphone überzeugt mehr?

Mit 4,5 Sternen war das Pixel 6a in unserem Testbericht schon richtig gut bewertet worden. Das diesjährige Modell legt da sogar noch einmal eine Schippe drauf, und so räumt das Pixel 7a in Camilas Test die maximalen 5 Sterne ab. Was kann das 2023er-Gerät besser, sodass es trotz höherem Preis so gut abschneidet? Genau dem gehen wir jetzt auf den Grund und starten wie immer mit der Übersicht der Spezifikationen.

Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a: direkter Vergleich

2023er Modell 2022er Modell Produkt Google Pixel 7a Google Pixel 6a Abbildung Display 6,1" OLED-Display mit 90 Hz

FHD+ (1080 x 2400 Pixel) bei 429 ppi

90 Hz Bildwiederholrate 6,1" OLED-Display mit 60 Hz

FHD+ (1080 x 2400 Pixel) bei 429 ppi

90 Hz Bildwiederholrate

Bis zu 1.000 Nit (Spitzenhelligkeit 1.500 Nit) SoC "Google Tensor G2"-Prozessor "Google Tensor G"-Prozessor Speicher 8 GB LPDDR5 RAM

128 GB UFS 3.1 Speicher 6 GB LPDDR5 RAM

128 GB UFS 3.1 Speicher Software Android 13 Android 13 Kamera hinten Dual-Kamera

Hauptkamera: 64 MP mit Quad PD und Quad Bayer

f1.89 Blende | 1/1,73 Bildsensorgröße | FoV 80º | 0,8 µm Pixelgröße

Ultraweitwinkel: 13 MP | f/2.2 Blende | FoV 120º | 1,12 µm Pixelgröße Dual-Kamera

Hauptkamera: 12,2 MP | f1.7 Blende | 27 mm Brennweite | 1,4 µm Sensorgröße | Dual Pixel PDAF | OIS

Ultraweitwinkel: 12,2 MP | f/2.2 Blende | 17 mm Brennweite | 114° Blickwinkel Kamera vorne 13 MP | f/2.2 Blende | 1.12 µm Pixelgröße | FoV 95º Ultraweitwinkel-Sichtfeld 8 MP | Blende f/2.0 | Sensorgröße 1,12 µm Akku 4,385 mAh

18 Watt kabelgebundenes Laden 4.410 mAh

18 Watt kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, Bluetooth v5.3 + BLE, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, Bluetooth v5.3 + BLE, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und BeiDou IP IP 67 IP 67 Farben Charcoal, Sea, Snow, Coral (Google Store exklusiv) Sage, Charcoal, Chalk Maße 152 x 72,9 x 9,0 mm 152,2 x 13,8 x 8,9 mm Gewicht 193,5 g 178 g Vorteile Kompaktes Design

Erstklassige Leistung

Vielseitige und vertrauenswürdige Kamera

Tolle Akkulaufzeit

Kabelloses Laden Erstklassige Smartphone-Leistung

Ausgewogene Bildnachbearbeitung

Optimale Größe

Saubere Software

Bis zu fünf Jahre lang Updates

IP67-Zertifizierung Nachteile Langsame Ladezeit

Kein Netzadapter in der Box Bildschirmaktualisierungsrate von nur 60 Hz

Nur eine interne Speicheroption

Keine Unterstützung für kabelloses Laden Bewertung Google Pixel 7a – zum Test Google Pixel 6a – zum Test Zum Angebot* Preis prüfen Preis prüfen

Inhaltsverzeichnis:

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: Design und Display

Beim Design orientieren sich die "kleinen" Pixels an den großen Geschwistern derselben Reihe. Das zeigt sich vor allem bei der ikonischen Kameraleiste auf der Rückseite. Da folgt das 6a also der Designsprache des Pixel 6, während das Kamerasystem beim 7a eben wie beim Pixel 7 (Test) oder Pixel 7 Pro etwas unauffälliger und dezenter daherkommt.

Davon abgesehen hat sich in der Optik nicht wirklich viel verändert. Die Maße sind fast identisch, allerdings ist der Neuankömmling erträgliche 16 Gramm schwerer geworden. Beide Modelle sind nach wie vor IP67-zertifiziert und setzen beim Material auf Kunststoff, Aluminium und Glas. Farblich bleibt nur Charcoal (Anthrazit) erhalten – anstelle von "Sage" und "Chalk" gibt es beim Pixel 7a nun "Sea", "Snow" und Google-Store-exklusive "Coral".

Das Kameramodul der A-Serie ragt weniger stark hervor, und Ihr seht auf unserem Testgerät die Farbe "Snow". / © NextPit

Auch beim Display sieht alles auf Anhieb stark danach aus, als habe sich nichts verändert: Weiterhin gibt es ein 6,1"-OLED-Panel mit der FHD+-Auflösung von 2.400 x 1.080 px, Pixeldichte 429 ppi und 20:9-Format. Dass sich was getan hat, seht Ihr im Betrieb aber ziemlich flott, denn Bilder werden beim neuen Gerät mit 90 statt 60 Hz wiederholt.

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: SoC und Leistung

Wie zu erwarten war, hat Google seinem 2023er-Handy für den schlankeren Geldbeutel den aktuellen Tensor G2 spendiert. Außerdem verpasst man dem Pixel 7a nun 8 GB RAM anstelle der 6 GB beim Pixel 6a. Was das bringt? Das seht Ihr unten im Benchmark-Vergleich. Bedenkt dabei aber, dass das 7a mit Geekbench 6 gepostet, der Vorgänger noch mit Geekbench 5.

Google Pixel 7a Google Pixel 6a 3D Mark Wild Life 6618 5762 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 6590

Schlechtester Loop: 4980 Bester Loop: 4941

Schlechtester Loop: 2860 Geekbench 5 / 6 Single: 1417

Multi: 3549 Single: 1038

Multi: 2890

Die deutlich verbesserte Performance lässt sich also oben ablesen, aber das Pixel 7a bietet noch einen weiteren Vorteil: Die höhere Stabilität bei der Grafikleistung. Mit Überhitzung haben beide Handys keine Probleme.

Beim Speicher ist Google mit 128 GB weiterhin geizig, und logischerweise gibt es auch keinen Slot für eine Speicherkarte. Schade. Bei der Konnektivität hat sich auch wenig bis gar nichts bewegt.

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: Kamera

So, jetzt aber! Im Pixel 6a fanden wir hinten ja zwei 12-MP-Knipsen vor. Da hat sich Google nicht lumpen lassen und dem Pixel 7a mit dem 64-MP-Shooter ein fettes Upgrade verbraten. Anstelle von ebenfalls 12 MP bei der Ultraweitwinkel-Kamera sind es dort rund 13 MP, außerdem werden Selfies jetzt mit 13 statt 8 MP geschossen. So viel zu den nackten Zahlen.

Ein optisches als auch technisch ansprechendes Kamerasystem. / © NextPit

Der Hauptsensor im Pixel 7a beherrscht die Szenerie sowohl tags als auch in der Nacht. Soll heißen, knackig scharfe, farbechte und detaillierte Fotos gelingen Euch bei allen Lichtbedingungen. Gerade bei den Nachtfotos performte das Pixel 6a allenfalls ordentlich, aber ohne große Ausreißer nach oben.

Camilla lobte im Test des Pxel 7a zudem auch den 2-fachen Digitalzoom. Bevor ich Euch hier aber lange einen erzähle, überzeugt Euch doch lieber selbst: Hier sind die Galerien der beiden Geräte: Oben das Pixel 6a, darunter das brandneue Pixel 7a:

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a Hauptkamera mit 12 MP © NextPit Google Pixel 6a Hauptkamera – Porträtmodus © NextPit Google Pixel 6a Hauptkamera – Nachtmodus © NextPit Google Pixel 6a Selfie-Kamera - Porträtmodus © NextPit Google Pixel 6a Selfiekamera – Porträtmodus © NextPit Google Pixel 6a main camera: Day light © NextPit Google Pixel 6a 2x zoom camera Day light © NextPit Google Pixel 6a main camera: Internal shot © NextPit Google Pixel 6a main camera: Internal shot © NextPit Google Pixel 6a ultra-wide camera: Day light © NextPit Google Pixel 6a main camera: Day light © NextPit Google Pixel 6a 2x zoom camera Day light © NextPit Google Pixel 6a 7x zoom camera Day light © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP - Portrait mode © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP - Portrait mode © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP - Portrait mode (close up) © NextPit Google Pixel 6a Selfie Camera 8MP (close up) © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode off © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode off © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode off © NextPit Google Pixel 6a camera samples: night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a ultra-wide camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode off © NextPit Google Pixel 6a main camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a Selfie camera: Night shots - Night mode on © NextPit Google Pixel 6a Selfie camera: Night shots - Portrait mode © NextPit Google Pixel 6a Selfie camera: Night shots - Night mode on © NextPit

Googel Pixel 7a

Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem Zoom © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit Porträtmodus © NextPit Hauptkamera mit Porträtmodus © NextPit © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Ultraweitwinkel-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme – Helligkeit übers Display verringert © NextPit Hauptkamera-Nachtaufnahme © NextPit Nachtfoto, 2-facher Zoom © NextPit Nachtfoto, 2-facher Zoom © NextPit Outdoor-Selfie © NextPit Nacht-Selfie (Indoor) © NextPit Nacht-Selfie © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus und Weitwinkel © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © NextPit Indoor Selfie © NextPit Outdoor Selfie mit Porträtmodus © NextPit Outdoor Selfie © NextPit Outdoor Selfie © NextPit Nacht-Selfie (Nachtmodus aus) © NextPit

Sollte Euch der Sinn kameratechnisch nach was ganz anderem stehen, solltet Ihr jetzt aber ganz flott mal in unsere Bestenliste der Kamera-Smartphones reinsliden. Dort erfahrt Ihr auch, worauf Ihr beim Smartphone-Kauf achten müsst, wenn die Cam Euer wichtigstes Kaufkriterium ist.

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: Software

Hier präsentieren sich die beiden Kisten wieder in schöner Einigkeit. Kein Wunder, denn natürlich rennt auf dem einst mit Android 12 ausgelieferten Pixel 6a längst auch das (noch) aktuelle Android 13. Beide bekommen für drei Jahre lang die großen Android-Updates garantiert, ebenso fünf Jahre Support bei den Sicherheitsupdates.

Die Benutzeroberfläche von Android 13 ist pur und benutzerfreundlich – natürlich auf beiden Geräten. / © NextPit

Das bedeutet natürlich, dass das Pixel 6a hier hinterherhechelt bzw. der Support ein Jahr früher endet. Dafür profitiert das Gerät ebenso wie das Pixel 7a von den gelegentlichen Feature-Dumps. Das bedeutet, dass Ihr immer mal wieder exklusive Funktionen spendiert bekommt, Euer Smartphone also mit der Zeit sogar besser wird.

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: Akku und Schnellladen

Richtig schnelles Quick-Charging! Wer das dringend benötigt, schaut beim Pixel 6a ebenso in die Röhre wie beim Pixel 7a. Bei 18 W ist da schon der Arsch ab. Google hat den Akku des Pixel 7a gegenüber dem Vorgänger-Modell von 4.410 mAh auf 4.385 mAh verkleinert. Oder anders gesagt: Mit dieser drastischen Reduzierung könnt Ihr Genshin Impact mit dem Pixel 7a ungefähr 20 Sekunden kürzer zocken.

Okay, das ist Quatsch, was ich da schreibe, denn tatsächlich ist der Akku sehr effizient im neuen a-Modell und schafft es im PCMark-Benchmark-Test auf ganz erstaunliche und ungewöhnlich gute 16 Stunden und neun Minuten! Das Durchhaltevermögen ist also sicher kein Problem, war es aber auch schon beim fast ebenso guten Pixel 6a nicht. Problematisch ist da schon eher, dass Ihr den Ladestecker in der Verpackung vergeblich sucht.

Ein weiteres Handy mit einer Akkulaufzeit von einem Tag reiht sich in die A-Serie ein. / © NextPit

Positiv zu vermerken ist aber wiederum, dass das Pixel 7a im Gegensatz zum Vorgänger auch in der Lage ist, kabellos mit Strom versorgt zu werden. Das wurde aber auch Zeit, Google!

Google Pixel 7a vs. Pixel 6a: Preis und Verfügbarkeit

Heutzutage gehört es zum guten Ton, jedem Produkt eine saftige Preiserhöhung zu verpassen. Da lässt sich Google nicht lumpen und zieht demzufolge ebenfalls die Preise an: Gab es das Pixel 6a letztes Jahr noch als unverbindliche Preisempfehlung für 449 Euro, werden nun 509 Euro fällig. Aber wisst Ihr was? Angesichts von Preiserhöhungen einerseits und verbesserten Features andererseits geht diese Erhöhung für mich klar.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Google Tensor G2 | 8 GB RAM | 128 GB Gerätespeicher | Dual-Kamerasystem | Farbe: Charcoal

Hinter dem Link verbirgt sich das Angebot bei Media Markt / Saturn, wobei Ihr dort aktuell sogar noch die Pixel Buds der A-Serie dazu erhaltet und noch von einer Prämie profitiert, wenn Ihr Euer Altgerät loswerden wollt.

Wieso man sich doch lieber für ein Pixel 6a entscheiden könnte? Zum Beispiel, weil Ihr es aktuell für etwa 330 Euro schießen könnt.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a Zur Geräte-Datenbank

Fazit

Lasst uns resümieren! Auch, wenn sich beide Geräte sehr, sehr ähnlich sehen, hat sich richtig was getan! Gegenüber dem Vorjahr profitiert Ihr beim neuen Modell von einer höheren Bildwiederholtrate beim Display, einer besseren Performance, höherer Akkulaufzeit inklusive Wireless Charging und vor allem einer stark verbesserten Kamera. Solltet Ihr zudem beide Geräte nebeneinander im Laden liegen sehen, bedenkt auf jeden Fall auch, dass das neuere Smartphone ein Jahr lang länger mit Software versorgt wird.

Ganz ehrlich: Auch optisch holt mich das Pixel 7a noch ein bisschen mehr ab als der Vorgänger. / © NextPit

Könnt Ihr auf diese Verbesserungen verzichten, und wollt Ihr den Preisvorteil beim derzeitigen Straßenpreis mitnehmen? Dann könnt Ihr auch mit dem Pixel 6a nichts verkehrt machen. Beides sind einfach für diese Preisklasse richtig gute Smartphones. Aber für mich persönlich schlägt das Pendel dann doch deutlich Richtung Pixel 7a aus.

Und bei Euch? Kann man Euch mit den verbesserten technischen Daten ködern? Lasst uns drüber reden: Entweder sprecht Ihr mich direkt in der Fußgängerzone an und wir bequatschen das bei einem Kaffee – oder wir nehmen den herkömmlichen Weg und diskutieren unten in der Kommentarspalte.