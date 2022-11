Google Pixel 8 Pro mit Flaggschiff-Prozessor?

Der Tensor G2 treibt das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro an. Der Chip verfügt zwar über eine gute Ausstattung, aber der darauf basierende Prozessor ist im Vergleich zu den aktuellen Angeboten von Qualcomm und MediaTek deutlich leistungsschwächer. Google könnte versuchen, dieses Problem mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro im nächsten Jahr zu beheben, indem es einen Prozessor auf Flaggschiff-Niveau anbietet.

Das zuverlässige deutsche Technik-Magazin WinFuture hat zwei unbekannte Pixel-Geräte mit den Codenamen "Shiba" und "Husky" geleakt. Es wurde jedoch nicht bestätigt, dass es sich bei dem Duo tatsächlich um das Pixel 8 beziehungsweise Pixel 8 Pro handelt. Aber sie gaben an, dass diese Pixel-Geräte von einem Chip mit dem Codenamen "Zuma" angetrieben und beide 12 GB Arbeitsspeicher haben werden.

Außerdem könnte der bislang unangekündigte Exynos-2300-Prozessor von Samsung als Basis für den Tensor G3 dienen, da Samsung seit der ersten Generation des Tensors eine Partnerschaft mit dem Suchmaschinenriesen eingegangen ist. Außerdem wird erwartet, dass Google einige interne Verbesserungsmaßnahmen wie KI-Funktionen und maschinelles Lernen vornimmt.

Der Samsung Exynos 2300 kommt dann wohl doch noch

Die Erwähnung des Exynos 2300 mag einige Experten überraschen, denn es wurde spekuliert, dass Samsung in der Galaxy S23-Serie auf den Snapdragon 8 Gen 2 setzt. Das erhöht im Umkehrschluss die Wahrscheinlichkeit, dass das südkoreanische Unternehmen sein eigenes Flaggschiff-SoC nicht völlig aufgibt. Sollte sich Qualcomm am Ende mit seiner Aussage geirrt haben?

Was die Hardware-Details angeht, so hat das "Shiba" eine geringere Display-Auflösung von 2.268 x 1.080 Pixeln. Das andere Gerät mit dem Codenamen "Husky", hat eine höhere Auflösung von 2.822 x 1.344 Pixeln, was bedeutet, dass dies die größere Variante sein wird. Auffällig ist auch, dass beide Displays etwas kürzer sind als bei dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro.

Das Google Pixel 8 und 8 Pro wird erst Ende 2023 auf den Markt kommen. Es könnte also sein, dass bis dahin noch weitere spannende Informationen über das Lineup auftauchen. Auf welche Pixel-Features freut Ihr Euch am meisten? Lasst uns Eure Meinung hören.