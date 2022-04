Oster-Tarif-Hammer bei der Telekom: iPhone 13, Cashback und mehr!

NEXT PIT TV

Das Netz wird momentan mit Oster-Angeboten geradezu geflutet. In diesem Artikel wollen wir für Euch die aktuellen Telekom-Deals unter die Lupe nehmen. Deutschlands größter Mobilfunkanbieter schraubt kräftig an den Preisen und hat einige interessante Oster-Überraschungen für Euch auf Lager – beispielsweise 180 Euro Cashback für die Magenta-Mobil-Tarife!

Die Oster-Angebote der Telekom!

Neben dem Cashback-Angebot hat die Telekom noch weitere Deals auf Lager. Wir haben alle Oster-Angebote für Euch durchgerechnet und verraten, ob sie sichwirklich lohnen. Alle Angebote sowie weiterführende Detail-Informationen zu den Mobilfunk- und Internetverträgen der Telekom findet Ihr übrigens auf unserer großen Telekom-Übersichtsseite.

Cashback-Bonus für MagentaMobil

Schließt Ihr bis zum 24.05.2022 einen neuen Vertrag bei der Telekom ab, erhaltet Ihr einen Bonus von 180 Euro als Cashback auf Euer Girokonto ausgezahlt. Dazu zählen alle MagentaMobil- sowie die FamilyCard-Tarife. Sogar Bestandskunden erhalten eine Gutschrift in Höhe von 120 Euro, sollten sie sich für einen höherwertigen Tarif entscheiden. In der nachfolgenden Auflistung findet Ihr alle MagentaMobil-Tarife inklusive der Boni.

MagentaMobil S MagentaMobil M MagentaMobil L MagentaMobil XL Datenvolumen 6 GB 12 GB 24 GB unbegrenzt 5G-Tarif Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Max. 300 Mbit/s Monatliche Gebühr 39,95 € 49,95 € 59,95 € 84,95 € Einmalkosten 39,95 € 39,95 € 39,95 € 39,95 € Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Cashback 180 Euro 180 Euro 180 Euro 180 Euro Gesamtkosten 818,75 Euro 1.058,75 Euro 1.298,75 Euro 1.898,75 Euro Link zum Tarif MagentaMobil S* MagentaMobil M* MagentaMobil L* MagentaMobil XL*

Ihr spart insgesamt 180 Euro bei allen Verträgen – je nach Tarif entspricht das ganz grob gerundet 10 bis 20 Prozent. So zahlt Ihr beispielsweise für den MagentaMobil M über 24 Monate gerechnet 1.058,75 Euro, was nicht gerade günstig ist. Dafür seid Ihr im größten Netz Deutschlands und könnt darüber hinaus 5G nutzen, sollte Euer Smartphone dazu in der Lage sein. Das Cashback-Angebot gilt übrigens auch für die Young-Tarife der Telekom, die bereits vergünstigt sind.

Könnt Ihr Euch also mit den Preisen – und Vorteilen – eines Telekom-Tarifs anfreunden, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Mehr Informationen zu den MagentaMobil- und Young-Tarifen findet Ihr auf unserer großen Telekom-Übersichtsseite.

iPhone 13 für nur 1 Euro Zuzahlung

Passend zum neuen Vertrag erhaltet Ihr aktuell auch das iPhone 13 für gerade einmal 1 Euro Zuzahlung bei der Telekom. Dabei gilt es allerdings darauf zu achten, dass Ihr die Vergünstigung nur nutzen könnt, wenn Ihr Euch für den MagentaMobil M oder L entscheidet. Hierbei müsst Ihr die Option "Mit Premium-Smartphone" auswählen, und schon wird Euch der entsprechende Preis angezeigt. Doch lohnt sich das Ganze überhaupt? Schauen wir es uns am Besten in einem Beispiel an!

MagentaMobil M mit iPhone 13 Datenvolumen 12 GB 5G? Ja Bandbreite 300 MBit/s Monatliche Gebühr 69,95 Euro Einmalzahlung 1 Euro Anschlussgebühr 39,95 Euro Gesamtkosten 1.719,75 Euro Ersparnis 98 Euro Zum Angebot*

Entscheidet Ihr Euch für einen MagentaMobil M Tarif mit einem iPhone 13, dann spart Ihr aktuell 98 Euro im Vergleich zu den regulären Tarifkosten plus dem aktuell günstigsten Preisvergleich-Angebot für das iPhone 13. Das Angebot lohnt sich also schon etwas – und natürlich vor allem dann, wenn Ihr sowieso mit einem iPhone 13 und einem Vertrag bei der Telekom liebäugelt.

Das Apple iPhone 13 jetzt für 1 Euro Zuzahlung sichern! / © NextPit

Spart über 200 Euro mit MagentaTV

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Entscheidet Ihr Euch für einen neuen MagentaTV-Vertrag, erhaltet Ihr das Fernseh-Angebot der Telekom im ersten Jahr für 5 Euro monatlich statt der üblichen 10 Euro. Als Bonus bekommt Ihr noch ein Netflix-Abonnement obendrauf und zahlt die ersten 12 Monate dafür genau gar nichts. Ab dem 13. Monat zahlt Ihr dann die üblichen 20 Euro monatlich für das Angebot. Dadurch werden Euch insgesamt 300 Euro über die zwei Jahre berechnet, die Ihr Euch bei einem solchen Vertrag binden müsst.

Magenta-TV mit Gratis Netflix-Abo!

Ob sich das Angebot wirklich für Euch lohnt, müsst Ihr allerdings selbst entscheiden. Ich persönlich nutze analoges Fernsehen gar nicht mehr, sondern schaue meine Lieblingsserien über Netflix. Ein geschenktes Jahresabo ist daher wirklich interessant.

Alternative im Telekom-Netz gesucht? Dann schaut doch mal in unsere Übersicht mit den besten Tarifen und Angeboten bei Congstar rein!

Das sind sie, die Oster-Angebote der Telekom. Was haltet Ihr davon? Wäre ein neuer Vertrag jetzt das Richtige für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!