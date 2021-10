11 GB für 11,11 Euro: Handyvertrag.de rabattiert Allnet-Flat um fast 50 %

Monatlich 11 Gigabyte Datenvolumen für 11,11 Euro – ist denn schon wieder Karneval? Im Gegenteil, denn Handyvertrag.de macht bei einer Rabattaktion nicht etwa Faxen, sondern rabattiert die Allnet-Flatrate "LTE All 8 GB + 3 GB" um fast 50 Prozent. Ob sich das Angebot lohnt und welche Tarifdetails Euch erwarten, lest Ihr in meinem neuesten Tarif-Check auf NextPit.