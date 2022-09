iPhone: Akku- und Überhitzungsprobleme nach dem Update auf iOS 16

Next Pit TV

Seit der Einführung des iPhone 14 wird Apple immer wieder von Softwareproblemen geplagt. Nachdem das Unternehmen jüngst mit dem Update auf iOS 16.0.2 das Verwackeln der Kamera auf dem iPhone 14 Pro (Max) behob, sorgt iOS 16 augenscheinlich auch weiterhin für Schwierigkeiten und Beschwerden.

Eine Beeinträchtigung des Akkus aufgrund der im Hintergrund ablaufenden Systemindizierung ist nach einem größeren iOS-Update durchaus nicht ungewöhnlich. Trotzdem scheinen die Probleme auch nach dem Update auf iOS 16 vor zwei Wochen weiter zu bestehen. Tausende von Beiträgen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter, TikTok und Reddit deuten darauf hin, dass die Software auch ältere Modelle betrifft – unter anderem das iPhone 13 und das iPhone 12.

Weitere iOS-16-Probleme auf dem iPhone 14 und älteren Modellen

Das Batterieproblem ist nicht alles. Es gibt auch Beschwerden über eine stotternde Leistung und ungewöhnliche Überhitzung. Außerdem berichten einige Nutzer:innen des iPhone 14 Pro und Pro Max, dass die Always-On-Display-Funktion nicht richtig funktioniert. Das am weitesten verbreitete Problem scheint jedoch die schnellere Entleerung der Geräte zu sein. Immerhin gibt es mittlerweile auch vermehrt Meldungen, dass das jüngste Software-Update den Geräten wieder zu einer besseren und längeren Akkulaufzeit verhilft.

Überraschenderweise bestätigte Apple bisher keine dieser Beschwerden bezüglich der Leistungs- und Akkuprobleme unter iOS 16. Vielleicht erfahren wir das erst in den nächsten iOS-Versionshinweisen, also in Version 16.0.3.

Habt Ihr schon auf iOS 16 aktualisiert und könnt Akkuprobleme bestätigen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.