Irre günstig: Einsteiger-Smartphone von Samsung für unter 180 Euro

Ihr braucht dringend ein richtig günstiges Smartphone, möchtet aber unbedingt ein Samsung-Smartphone ? Dann hat Media Markt da vermutlich was für Euch: Das Samsung Galaxy A23 5G wird dort nämlich für richtig preiswerte 179 Euro angeboten. Natürlich hat nextpit den Preis für Euch gecheckt.

Nicht erst, seit wir das Galaxy A14 im Test unter die Lupe nahmen, wissen wir von den Qualitäten, die Samsungs Handys auch im unteren Preissegment aufweisen. Deswegen horchen wir natürlich auf, wenn Media Markt aktuell das Galaxy A23 5G für schlanke 179 Euro offeriert.

Lohnt sich das Angebot für das Samsung Galaxy A23 5G?

Wer knapp 180 Euro für ein Handy hinblättert, wird natürlich davon ausgehen, dass das Gerät nicht mit fünfmal so teuren Flaggschiffen mithält. Trotzdem bietet Samsung hier durchaus brauchbare technische Daten ab. Das ordentliche 6,6" große FullHD-LCD-Panel wiederholt Bilder mit 120 Hz. Die Kombi aus 4 GB RAM und 64 GB Speicher ist etwas dünn, aber immerhin könnt Ihr den Speicher per microSD-Karte erweitern.

Bei der Quad-Cam ist im Grunde nur die Hauptkamera überzeugend, die aber nicht nur mit 50 MP knipst, sondern Bilder auch optisch stabilisiert. Der Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh macht das Galaxy A23 5G zum echten Dauerläufter und für guten Sound per Kopfhörer sorgt Dolby Atmos. Schließlich funkt das Handy im 5G-Netz, was ja bereits der Name des Modells verspricht.

Das Galaxy A23 besitzt einen Snapdragon 695 und erweiterbaren Speicher. / © Samsung

Die Performance des Snaprdagon 695 ist für alles, was Ihr im Alltag auf dem Handy treibt, völlig ausreichend, wobei die Luft bei anspruchsvollen Games natürlich erwartbar dünn wird. Fotografen werden sich auch nicht zwingend für dieses Modell entscheiden, aber vor allem bei ordentlichem Tageslicht gelingen mit der Hauptkamera auch richtig gute Fotos.

Idealo zeigt uns an, dass es lediglich ein einziges Mal einen niedrigen Preis gab mit 174 Euro, bei dem es sich aber im Januar 2023 tendenziell um einen Preisfehler handelte. Unter die 199-Euro-Marke verirrt sich das Galaxy A23 eher selten, sodass die 179 Euro aktuell den absoluten Bestpreis darstellen. Das nächstniedrige Angebot liegt dann schon 30 Euro höher.

Wenn Ihr also ein günstiges Einsteiger-Modell für den üblichen Kram wie WhatsApp, Instagram usw. sucht und weder auf 5G noch auf das Samsung-Branding und -Design verzichten möchtet, solltet Ihr jetzt aber mal ganz flott auf der Media-Markt-Seite vorbeischneien. Hängt Euer Herz nicht zu sehr am koreanischen Unternehmen, schaut unbedingt auch in unsere Bestenlisten mit günstigen Smartphones rein: