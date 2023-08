Motorola realisiert Satelliten-Kommunikation auf dem Smartphone über ein optionales Modul

Motorola präsentiert Satelliten-Telefon-Modul

Nach der Veröffentlichung des Motorola Defy Satellite Link Hotspots, der in Zusammenarbeit mit Bullitt entwickelt wurde, hat Motorola jetzt ein neues modulares Smartphone-Zubehör in einem Snap-on-Gehäuse mit dem Namen Tiantong Satellitentelefonmodul angekündigt. Das Gerät soll heute in China vorgestellt werden.

Der Name deutet darauf hin, dass die Abdeckung durch den Tiantong-1, einem chinesischen geostationäres Satellitennetzwerk, gewährleistet wird. Sobald das Gehäuse mit dem Smartphone gekoppelt ist, soll es Zwei-Wege-Satelliten-Telefonate und -Nachrichten auf dem Smartphone ermöglichen. Es gibt sogar einen eigenen Schalter am Gehäuse, um Satellitenanrufe manuell zu starten.

Motorolas modulares Zubehör für Satellitentelefone. / © Motorola

Es ist noch unklar, wie viel das Telefonmodul kosten wird und ob es unter Umständen ausschließlich mit Motorola-Telefonen kompatibel ist oder welche gebündelten Dienste angeboten werden. Gleichzeitig konnten wir erst heute weitere Details erfahren, ob Motorola eine Variante des Gehäuses auf den Markt bringen wird, die neben China auch andere Regionen unterstützt.

Wenn Euer Device keine Satellitenverbindung hat und Ihr vorhabt, Euch in entlegene Gebiete zu begeben, ist der Defy Satellite Link derzeit die beste Option. Er kostet 179 Euro und beinhaltet ein 1-Jahres-Abonnement und 30 SMS pro Monat. Das Tolle an diesem Endgerät ist, dass es in den USA und den meisten Teilen Europas funktioniert.

Was andere satellitenfähige Telefone angeht, so wird das kommende Apple iPhone 15 den gleichen Notruf per Satellit erhalten wie sein Vorgänger. Samsung hingegen hat bestätigt, dass das Galaxy S24 im nächsten Jahr mit der besagten Funktion über nicht-terrestrische 5G-Netze ausgestattet sein wird.

Haltet Ihr die Satellitenverbindung für eine wichtige Funktion in einem Smartphone? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.