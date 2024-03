Samsungs Galaxy Z Flip 6: Kommt es mit schwächerem Exynos-Chip?

Samsungs faltbare Galaxy-Smartphones werden seit jeher von den leistungsfähigsten Chipsätzen angetrieben, die auf dem Markt erhältlich sind. Das bedeutet, dass sie mit einem Snapdragon ausgestattet sind und nicht mit einem Exynos-Chipsatz oder weniger leistungsfähigen Optionen. Mit dem kommenden Galaxy Z Flip 6 könnte Samsung mit dieser Tradition brechen, denn es gibt Gerüchte, dass das Foldable mit einem Exynos 2400 an den Start geht.

Der Prozessor des Samsung Galaxy Z Flip 6

Leaker Tech Reve spekuliert, dass es nicht überraschend wäre, wenn das Samsung Galaxy Z Flip 6 mit einem Exynos 2400 ausgerüstet wird, während der Snapdragon 8 Gen 3 exklusiv für das Galaxy Z Fold 6 (Ultra) verwendet wird.

Auch wenn die Quelle keine perfekte Erfolgsbilanz vorweisen kann, wird dieses Gerücht durch die Tatsache gestützt, dass Samsung die Nicht-US-Varianten des Galaxy S24 (Test) und Galaxy S24 Plus (Test) mit demselben Chipsatz ausgestattet hat. Das eröffnet die Möglichkeit, dass die gleiche regionale Strategie auch für das Galaxy Z Flip 6 greift.

Sollte dies der Fall sein, bedeutet dies, dass Samsung für das Galaxy Z Flip 6 eine Kostensenkungsmaßnahme ergreift, da der Exynos 2400 im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm günstiger sein dürfte.

Das Innendisplay des Galaxy Z Flip 5 ist eine Schönheit, hat aber auch seine Schattenseiten. / © nextpit

Der Exynos 2400 ist aber immerhin nicht mehr so problematisch wie der ältere Exynos 2200. Dem aktuellen hauseigenen Chip wird sogar nachgesagt, dass er in einigen Bereichen eine vergleichbare Leistung wie der Snapdragon 8 Gen 3 erbringt, z. B. bei Spielen mit Raytracing-Technologie. Insgesamt schnitt das Snapdragon-Flaggschiff in den meisten Fällen besser ab.

Was ist sonst noch neu im Samsung Galaxy Z Flip 6?

Abgesehen von dem Chip gab es widersprüchliche Gerüchte über das Galaxy Z Flip 6. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge wird das Klapphandy ein größeres Display mit einem Edge-to-Edge-Panel und eine höhere Akkukapazität erhalten. Gleichzeitig soll das Gerät ein robusteres Scharnier und einen faltbaren Hauptbildschirm haben. Die Kameramodule sollen hingegen unverändert zum Galaxy Z Flip 5 (Test) bleiben.

Würde Euch das vor einer Anschaffung zum Grübeln bringen, wenn Ihr wüsstet, dass anstelle eines Snapdragon ein Exynos zum Einsatz kommt, oder ist Euch das bei Eurer Kaufentscheidung eher egal?