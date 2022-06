Tschüss, Lightning: USB-C auch in den USA auf dem Weg zum Standard

Ab Herbst 2024 wird USB-C in ganz Europa zum Standard , nachdem die EU-Kommission dem neuen Gesetzentwurf zugestimmt hat. Die USA werden wahrscheinlich nachziehen. Mehrere prominente US-Senatoren haben nämlich das Handelsministerium aufgefordert, künftig auf den gleichen Standard zu setzen. Kommt dieser Beschluss, wirkt sich das auch auf Apples iPad- und iPhone-Produktpalette aus.

In ihrem Brief schlagen mehrere demokratische Senatoren (darunter Edward Markey und Elizabeth Warren) vor, dass die USA die gleiche Standardisierungspolitik übernehmen sollten, die die EU in den nächsten zwei Jahren umsetzt. Das Handelsministerium solle sich bei der Ausarbeitung der universellen Strategie mit den betroffenen Behörden abstimmen, heißt es.

Affiliate Angebot Apple iPad Air 5 (2022) Apples iPad Air 5 (2022) setzt bereits auf USB-C, hier in der großen Version mit 256 GB Speicher. Zur Geräte-Datenbank

Es gibt mehrere Gründe, warum die USB-C-Standardisierung auch in den USA angegangen werden sollte. Einer der von den Gesetzgebern genannten logischen Gründe ist die Reduzierung des Elektronikmülls, der durch überflüssiges Zubehör wie Kabel und Ladegeräte entsteht. Außerdem werden dadurch unnötige Ausgaben beim Kauf eines neuen Smartphones vermieden, was letztlich den Verbrauchern zugute kommt.

Apple verabschiedet sich wohl beim iPhone vom Lightning-Anschluss

Ja, es ist unwahrscheinlich, dass wir eine ähnlich bemerkenswerte Gesetzesvorlage wie in der EU sehen werden. Eher werden die USA einen eigenen, weniger strengen Weg gehen, um USB-C als Standard durchzudrücken. Allerdings könnte Apple zum Handeln veranlasst werden. Der Gigant aus Cupertino setzt immer noch auf seinen proprietären Lightning-Anschluss und könnte sich fürs iPhone letztlich nun auch für den USB-C-Anschluss entscheiden.

Es ist also denkbar, dass die Vorschläge der Senatoren zur beschleunigten Einführung von USB-C fürs gesamte Apple-Geräteportfolio beitragen. Möglicherweise ist das Unternehmen aber auch bereits auf diesem Weg, denn Apple will Leaks zufolge nun auch die Einsteigermodelle des iPad 2022 mit USB-C und 5G-Konnektivität auf den Markt bringen.

Seid Ihr der Meinung, dass Apple den Lighting-Anschluss bei seinen iPhones und anderen Geräten komplett weglassen sollte? Lasst uns Eure Meinung wissen.