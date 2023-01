Bekommt Android 14 neue Ortungsfeatures mit Bluetooth & UWB?

Bluetooth LE und zunehmend auch UWB (Ultrabreitband) finden Einzug in Wearables wie Bluetooth-Kopfhörer und Smartwatches. In Kombination könnten diese beiden Technologien künftig eine präzise Lokalisierung selbst bei kompakten Geräten ermöglichen. Google arbeitet offenbar daran, bei Android-Devices Bluetooth zur Entfernungsbestimmung zu nutzen – ähnlich, wie es Apple bei den AirTags (Test) in Kombination mit UWB macht.

Google fügt offenbar Android eine Bluetooth-Entfernungsmessung hinzu.

Damit können Nutzer/innen Geräte anhand von Entfernungsangaben orten.

Die Funktion könnte bereits mit Android 14 im Frühjahr gezeigt werden.