Aus und vorbei? Das Asus Zenfone 11 wird vermutlich nie erscheinen!

Laut dem taiwanesischen Magazin "TechNews" führt Asus derzeit eine Umstrukturierung in seiner PC-Abteilung durch, bei der die meisten Mitarbeiter:innen in die beiden mobilen Abteilungen Zenfone und ROG versetzt werden. Ein neues internes Schreiben behauptet jedoch, dass diese Mitarbeiter:innen entweder entlassen oder in das letztgenannte Team versetzt wurden, wobei stattdessen Pläne zur Auflösung der gesamten Zenfone-Abteilung auftauchten.

Diese Entwicklung untermauert eine frühere Meldung, über die "Digitimes" im Juli berichtete und in der es hieß, dass die regionalen Asus-Büros in Taiwan und China betroffen seien. Als Grund für diesen Schritt werden die rückläufigen Trends auf dem PC- und Mobilmarkt vermutet, die im letzten Jahr begannen und bis in die erste Hälfte des Jahres 2023 anhalten werden.

Das Asus Zenfone 10 bietet eine überragende Haptik, liegt sehr gut und sicher in der Hand. / © nextpit

Damit bleibt Asus mit dem Zenfone 10 (Test) das letzte Flaggschiff des Unternehmens. Das Gerät wurde dieses Jahr auf den Markt gebracht und ist seit Kurzem auf den meisten Märkten erhältlich. Obwohl es ein kompaktes Android-Flaggschiff zu einem günstigeren Preis als die meisten Alternativen ist, scheint die Nachfrage und die daraus resultierenden Verkaufszahlen einfach nicht zu stimmen.

Asus wird das Zenfone 11, das angeblich für das nächste Jahr geplant war, wohl nicht mehr auf den Markt bringen. Gleichzeitig hat Asus die ROG-Phone-Reihe – wie beispielsweise das durch uns getestete Asus ROG Phone 7 – als einziges mobiles Angebot des Unternehmens für die Zukunft positioniert. Und selbst dann gibt es keine Garantie, dass die Gaming-Smartphones überhaupt noch eine Überlebenschance haben werden.

Affiliate Angebot Asus Zenfone 10

Was haltet Ihr von den Gerüchten rund um Asus? Wäre es logisch, dass sie die Zenfone-Serie einstellen? Was haltet Ihr von Gaming-Smartphones allgemein? Schreibt uns doch Eure Meinung in den Kommentare.