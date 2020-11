Nix über 50 Euro: Black Friday-Deals für jeden Geldbeutel

Als frühe Weihnachtsgeschenke oder für bald abgelaufene Gutscheine – im Vergleich zu sauteuren Fernsehern oder hochpreisigen Handys kann man 50 Euro am Black Friday noch aus Sofaritzen, Spardosen und Sparbüchern zusammenkratzen. Aus diesem Grund widmen wir uns in diesem Artikel Black-Friday-Deals, die nicht mehr als 50 Euro kosten!

Kurz und knapp:

Für eine persönliche Assistentin geben Top-Manager im Monat tausende Euro aus – schön blöd, denn bei Amazon gibt es den Echo Show 5 für nur 43,86 Euro. Dabei kauft Ihr ein sogenanntes Smart-Display, also einen Alexa-Speaker mit eingebautem Touchbildschirm. Der Show 5 ist somit die perfekte Schaltzentrale für Euer Smart-Home und lässt sich sogar für Videotelefonie nutzen.

Erst neulich konnte ich den Show 5 im Videodreh für unsere "Alex auf dem Handy nutzen"-Anleitung ausprobieren und dabei war ich überrascht, wie schick der kleine Touchscreen doch aussieht. Der Ton ist auch in Ordnung, um ein bisschen Musik im Hintergrund zu hören. Amazon verkauft den Show 5 üblicherweise übrigens für fast 90 Euro!

Würdet Ihr am Black Friday am liebsten einen neuen Laptop kaufen, müsst Ihr beim Blick auf das Konto nicht traurig werden. Denn warum versucht Ihr es nicht vorher mit einem günstigen Hardware-Upgrade. Für nur 25,99 Euro kauft Ihr von Crucial eine SSD, die mit hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten ältere PC-Hardware wieder in Gang bringen kann.

Die Installation könnt Ihr in der Regel alleine übernehmen, denn nach dem Aufschreiben könnt Ihr alte HDD-Festplatte in der Regel einfach durch die SSD ersetzen. Allerdings müsst Ihr Eure Daten kopieren, um auch alle Programme und das Betriebssystem weiternutzen zu können.

Einen leidenschaftlichen Gamer hat doch jeder in seiner Familie. Seid Ihr persönlich eher der Laie, wenn es um Computer- und Videospiele geht, werdet Ihr dem Gaming-Enthusiasten sicher eine Freude mit dem HyperX Cloud II machen. Das Gaming-Headset ist sowohl mit den Konsolen PS4, mit der Xbox und mit Computern kompatibel.

Angeklemmt wird das Mikro entweder über USB oder über einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss. Kurz gesagt: für Weihnachten ist das Headset für 50 Euro ein guter Fang!

Basiert Euer Smart-Home auf Amazon Alexa oder Google Home, könnt Ihr Euch eine Überwachungskamera von eufy für 34,99 Euro bei Amazon kaufen. Da dabei keine HomeBase nötig ist, könnt Ihr die Kamera einfach über WLAN in das Heimnetzwerk einbinden und von überall auf das Kamerabild zugreifen. Natürlich erkennt die Kamera dabei auch Bewegungen.

Die eufy Überwachungskamera lässt sich zudem motorisiert schwenken und muss an eine Steckdose angeschlossen werden. Hier gab's bei Amazon im Fragebereich Verwirrung, da einige Nutzer dahinter ein batteriebetriebenes Geräte vermuteten. Für 34,99 Euro ein sinnvolles Upgrade eurer Heimsicherheit!

Die Anker PowerCore Essential ist eine Powerbank mit 20.000 Milliamperestunden und kann Euer Handy also mehrere Male wieder mit Strom versorgen. Da die Powerbank sogar Pass-Through, also das gleichzeitige Laden und Ausgaben von Energie unterstützt, könnt Ihr sie im Prinzip einfach zwischen die Steckdose und Euer Handy klemmen und bei Bedarf vollgeladen mitnehmen.

Als Anschlüsse stehen Euch zwei USB-A-Ports zur Verfügung, beim Aufladen bietet Euch Anker entweder Micro-USB oder USB-C. Sehr praktisch und mit jedem gängigen Smartphone kompatibel!

Ihr sucht noch nach einem Weihnachtsgeschenk für Euren Papa, Euren Bruder oder Euren Freund? Vielleicht ist ja der Philips Multigroom Series 5000 MG5716 etwas für die schönste Zeit im Jahr! Hinter dem kryptischen Namen verbirgt sich ein Haartrimmer für Haupthaar und den Bart. Dabei lassen sich dank Präzisions-Trimmer sehr genaue Linien rasieren.

Eventuel kennt Ihr das Produkt sogar aus den Werbungen mit Fußballprofis der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vielleicht eignet sich der Rasierer daher besonders für Fußballbegeisterte – Angabe aber ohne Gewähr, da ich mich bei Fußball nun wirklich nicht auskenne.

Beim nächsten Tipp würde ich Euch eher davon abraten, es unter den Weihnachtsbaum zu legen. Denn eine elektrische Zahnbürste zu verschenken, kann bei manchem Beschenkten als Beleidigung verstanden werden. Aber die Oral-B Pro 4 ist zu einem echt guten Preis bei Saturn verfügbar. Zwar ist sie oszillierend und vertraut nicht auf Ultraschallreinigung, jedoch bringt sie mit einer visuellen Andruckskontrolle und einer 2-wöchigen Akkulaufzeit andere moderne Technologien mit.

Darüber hinaus könnt Ihr die Zahnbürste per Bluetooth mit Eurem Handy verbinden (Jetzt echt!!). Im Lieferumfang ist allerdings nur eine Aufsteckbürste enthalten. Rechnet also mit weiteren Kosten in der nächsten Zeit.

