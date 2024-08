OnePlus Watch 2R im Test: Überraschend einzigartig

Die Watch 2R ist die jüngste Ergänzung der OnePlus-Smartwatch-Reihe. Als zugänglichere Version der Watch 2 bietet sie Hardware auf Flaggschiff-Niveau und läuft mit Wear OS von Google. Außerdem verfügt sie über ein hochpräzises GPS und die OnePlus Wellness-Funktionen. Aber ist die Watch 2R bei so vielen Ähnlichkeiten wirklich einzigartig? Findet es in diesem nextpit-Test der OnePlus Watch 2R heraus.

Design & Anzeige

Das Erste, was auffällt, ist, dass die OnePlus Watch 2R eine leichtere Version der OnePlus Watch 2 ist, die nextpit getestet hat. Tatsächlich ist sie 25 % leichter und wiegt ohne Armband nur 37 g, und so fühlt sie sich auch an. Auch das Design ähnelt eher einer Standard-Smartwatch, mit zwei diskreten Bedienknöpfen, aber ohne drehbare Krone. .

Vorteile:

Leichtes und bequemes Design.

Helles und farbenfrohes AMOLED-Display.

Wasserdicht mit 5ATM und IP68.

Nachteile:

Begrenzte Größen und Farboptionen.

Die Ränder könnten für manche Nutzer zu auffällig sein.

Das Display der OnePlus Watch 2R hat ein farbenfrohes und leuchtendes Display. / © nextpit

Das abgerundete 1,43-Zoll-Display bietet eine Helligkeit von 1.000 nits und sorgt für ein sehr angenehmes Erlebnis. OnePlus verleiht der Smartwatch mit einer aufgedruckten, zweifarbigen Lünette, die an klassische Chronometer erinnert, einen optischen Reiz. Ich persönlich würde es vorziehen, wenn diese Funktion in der Software integriert wäre, vielleicht zusammen mit dem Kompasssensor, aber ich weiß, dass viele Leute sie so mögen werden, wie sie ist.

Was die Widerstandsfähigkeit angeht, so ist die Watch 2R mit 5ATM und IP68 wasserdicht und kann zum Schwimmen verwendet werden.

Die zweifarbige Lünette ist Teil des Displays, und dies ist eines meiner Lieblingsuhrgesichter mit aktiviertem Always-On-Display. / © nextpit

Insgesamt ist dies eine gut verarbeitete Smartwatch mit einem Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung, einem 2D-Glasdisplay und einem bequemen Silikonarmband. Sie hebt sich leicht von dem teureren Modell in der Reihe ab, das im März veröffentlicht wurde.

OnePlus hätte jedoch noch mehr tun können, indem es eine kleinere Version oder zumindest zwei Größenvarianten anbietet, aber das haben sie leider nicht getan. Es ist enttäuschend, dass es nur in einer Größe erhältlich ist: ca. 47 mm. Das Unternehmen sagt, dass es sich für eine Größe entschieden hat, die den meisten Nutzern passt, und wird abwarten, wie der Markt darauf reagiert.

Ihr könnt die beiden physischen Tasten der OnePlus Watch 2R benutzen, um durch die Funktionsoptionen zu navigieren. / © nextpit

Der Vorteil einer größeren Smartwatch an Eurem Handgelenk ist, dass alles auf dem Bildschirm vergrößert wird, so dass Google Maps auch beim Radfahren in direktem Sonnenlicht leicht zu bedienen ist. Auch die Laufstatistiken sind beim Training im Freien leicht zu erkennen. Außerdem ist der Touchscreen beeindruckend reaktionsschnell.

Außerdem lassen sich die Armbänder mühelos abnehmen, und die allgemeine Verarbeitungsqualität ist erstklassig, sodass alles sicher an seinem Platz bleibt.