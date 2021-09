Oppo Reno 6: Vorstellung heute im Live-Stream ab 10.30 Uhr

Per Live-Stream wird Oppo heute das Reno 6 vorstellen. Das neue Smartphone wird in Deutschland das Reno 4 5G ablösen, nachdem das Reno 5 hierzulande nicht erschienen ist. Voraussichtlich wird das Reno 6 sich wieder in der gehobenen Mittelklasse ansiedeln und OnePlus Nord 2 sowie Realme GT an den Kragen wollen. Wir bringen Euch zum Live-Stream!

Oppo-Fans aufgepasst! Am 9. September um 10.30 Uhr wird Oppo das neue Reno 6 vorstellen. Hierzulande als Nachfolger des Reno 4 5G zu sehen, wird es dabei voraussichtlich wieder eine Android-Alternative zum iPhone geben. Denn an den legendären Apple-Handys orientiert sich Oppo bei seiner Reno-Serie optisch ein wenig. Hier geht's direkt zum Live-Stream.

Voraussichtlich wird Oppo das Reno 6 wieder in der gehobenen Mittelklasse ansiedeln und somit einen Widersacher zu Modellen wie dem OnePlus Nord 2 und dem Realme GT bringen. Spannend ist daher, ob Oppo dabei auch auf ein Hochleitungs-SoC wie beispielsweise den Snapdragon 778G setzen wird, der beispielsweise im Motorola Edge 20 zum Einsatz kommt.

Auch wenn Oppo ein wenig auf dem Vormarsch ist, stehen mit dem iPhone 13 und dem Pixel 6 in den nächsten Tagen deutlich spannendere Launches an. Wir haben daher unsere Erwartungen an das iPhone 13 in einem Video gesammelt, das ich Euch somit empfehle. Diskutiert im Kommentarbereich unter diesem Artikel aber gerne dennoch über das Reno 6!