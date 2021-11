Rolls Royce unter den Saugrobotern: Roborock S7+ am Black Friday zum Bestpreis

Das Smart Home kommt am Black Friday 2021 natürlich auch nicht zu kurz! Bei Saturn, MediaMarkt und Amazon kauft Ihr beispielsweise den Roborock S7+, bestehend aus dem Saugroboter Roborock S7 und der Auto-Entleerungsstation, deutlich günstiger. Aber lohnt sich der Kauf des Premium-Saugroboters?

NextPit Deal-Check:

Roborock S7+ im Angebot für 749 Euro

Set bestehend aus Roborock S7 und Auto-Entleerungsstation

Andere Händler verlangen noch 899 Euro

Bietet ein Hersteller Technik am Black Friday günstiger an, kann man das als findiger Tech-Journalist ganz gut erkennen. Denn sowohl Saturn, MediaMarkt als auch Amazon bieten den Roborock S7+ derzeit zum deutlich reduzierten Preis an. Dabei zahlt Ihr 749 Euro für das Set bestehend aus einem der besten Saugroboter und einer Auto-Entleerungsstation.

Roborock S7+ für 749 € (Vergleich: 899 €)

Wie ein Preisvergleich zeigt, lohnt sich die Ersparnis durchaus. Denn der Roborock S7+ kostet bei anderen Händlern noch 899 Euro. Die Ersparnis liegt also bei 150 Euro – oder, wie auf unserem schicken Titelbild zu sehen, bei knapp 16 Prozent. Günstiger gab es den Roborock S7+ auch hin der Vergangenheit nicht.

Lohnt sich der Kauf des Roborock S7+?

Für einen Saugroboter knapp 750 Euro auszugeben, ist schon eine Hausnummer! Allerdings gibt es auch kaum Modelle, die mehr können, als der Roborock S7. Denn der smarte Haushaltsroboter fährt dank Lasernavigation seltener gegen Kanten und bietet große Saug- und Wischbehälter, sodass Ihr nicht so häufig zum Roboter laufen müsst. Ach ja, wischen kann das Modell natürlich auch!

Der Roborock S7+ erkennt Teppiche ganz von alleine! / © NextPit

Die Auto-Entleerungsstation wird automatisch angesteuert, wenn der Staubbeutel in die Knie geht. Dabei saugt die Station den Inhalt des Roboters leer und verschließt anschließend alles so fest und sicher, dass selbst Allergiker:innen keine Probleme bekommen sollten. Ein richtig cooles System, das im Jahr 2021 aber echt noch seinen Preis hat.

Natürlich wollen wir Eure Meinung zu unserem vorgestellten Angebot wissen! Wie steht Ihr zum Roborock S7+ und habt Ihr einen eigenen Saugroboter?