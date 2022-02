Umfrage der Woche: Würdet Ihr Euer Handy wegen veralteter Software ersetzen?

Als ich mir die Ergebnisse der Umfrage von letzter Woche ansah, war ich überrascht. Etwa die Hälfte von Euch empfand die fünfjährige Verpflichtung von Samsung zu Sicherheitsupdates als das attraktivste Merkmal der Samsung-Galaxy-S22-Reihe. Zusätzlich waren 43 Prozent eher von den Betriebssystem-Updates begeistert. Vergleicht man diese Zahl mit den 30 Prozent, die sich für die Kamerafunktionen interessierten, wird eines deutlich: Ja, die Verbraucher:innen halten Updates für sehr wichtig.

Aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen Sicherheitsupdates und Betriebssystem-Upgrades? Betriebssystemaktualisierungen sind Softwareüberarbeitungen, die Funktionen hinzufügen und optimieren oder größere Fehler beheben. Sicherheitsaktualisierungen hingegen sind kleine, gezielte Behebungen von Sicherheitslücken und kommen in der Regel ohne spürbare Änderungen. Sicherheitsupdates werden häufiger durchgeführt als Betriebssystem-Updates.

Erhält ein Gerät keine Sicherheitsupdates mehr, wird es theoretisch anfällig für neue Sicherheitslücken und gefährdet damit Eure Sicherheit. Hinkt Ihr beim OS zu viele Versionen hinterher, kann es passieren, dass viele Apps nicht mehr laufen.

Sind Update-Versprechen relevant?

Ja, das iPhone 7 erhält weiterhin die neuesten Software-Updates / © NextPit

Lasst uns jetzt erstmal herausfinden, ob die Update-Versprechen für den Lebenszyklus der Geräte überhaupt von Bedeutung sind. Apples goldene Update-Regel lautet zum Beispiel: iOS-Geräte erhalten rund fünf Jahre lang nach ihrer Einführung Updates. Aber behalten wir unsere Smartphones überhaupt so lange?

Wie lange wollt Ihr Euer Smartphone behalten? maximal 1 Jahr

maximal 2 Jahre

maximal 3 Jahre

maximal 4 Jahre

5 Jahre und länger – Ich werde mich nie von meinem Handy trennen! (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Zugegebenermaßen macht es heutzutage nicht mehr viel Spaß, ein iPhone 7 zu benutzen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn ich habe es benutzt, um Apps auf älterer Hardware zu testen. Auch wenn Surfen und WhatsApp noch funktionieren, werden viele der innovativen Funktionen neuerer iOS-Versionen wie die Live-Übersetzungen von der Hardware nicht unterstützt.

Wir sind also an einem Punkt angelangt, an dem die Softwareunterstützung die Hardware überdauert, zumindest im Fall von Apple. Aber der Vergleich mit Android hinkt, denn Apple kontrolliert sowohl die Hardware als auch die Software in den iPhones. Google kann dies nur für die Pixel-Geräte gewährleisten, alle anderen Hersteller müssen eine dauerhafte Partnerschaft mit Google eingehen.

Das Versprechen von Samsung, mehr Updates zu liefern, deutet auf mehr als nur einen Schwung neue Funktionen pro Jahr hin. Wenn Unternehmen ihre Betriebssysteme entwickeln, müssen sie Mindestanforderungen berücksichtigen. Samsung deutet damit an, dass die neuesten Galaxy S22-Geräte über ausreichend starke Hardware verfügen, um die nächsten Android-Versionen bis Android 16 zu unterstützen.

Die Sicherheitsupdates gibt es noch ein Jahr länger, also geht Samsung davon aus, dass einige Nutzer:innen ihr S22 bis 2027 behalten werden! Mein Kollege Benjamin Lucks ist nicht so restlos von Samsung überzeugt. Daher verweist er auf die derzeitigen Einschränkungen der Hardware, insbesondere des Akkus.

Könnt Ihr Euch vorstellen, im Jahr 2027 noch das S22 Ultra zu nutzen? / © NextPit

Aber stört Ihr Euch wirklich so sehr an veralteter Software?

Lasst uns ein Gedankenexperiment machen. Angenommen, der Akku in Eurem Smartphone macht in den nächsten fünf Jahren nicht die Grätsche. Wären Sicherheitsupdates dann verlockender? Wären das Fehlen der neuesten Funktionen oder der höchstmöglichen Sicherheit ein Grund, Euer Gerät zu ersetzen?

Für mich persönlich ist die Entscheidung, mein Handy gegen ein neueres auszutauschen, in der Regel eine komplizierte Angelegenheit. Früher habe ich ein Smartphone so lange behalten, bis die Hardware im Alltag Probleme bereitete, z.B. beim Laden oder bei der Leistung. Aber heutzutage frustriert es mich zusätzlich, wenn ich beim nächsten Update nicht die neueste abgefahrene Ladeanimation erhalte, die Xiaomi anbietet.

Wann zieht Ihr einen Gerätewechsel in Betracht? Wenn es keine OS-Updates mehr erhält

Wenn es keine Sicherheitsupdates mehr erhält

Wenn die Hardware ausfällt (kaputtes Display, zu schwacher Akku)

Bei zu schwacher Performance (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie immer bin ich sehr gespannt auf Eure Antworten und bedanke mich jetzt schon fürs Mitmachen. Bis wir am Montag die Ergebnisse besprechen, könnt Ihr mir in den Kommentaren ja schonmal verraten, aus welchem Grund Ihr Euer Handy am ehesten ersetzt.