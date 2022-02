Umfrage der Woche: Was haltet Ihr von der Galaxy-S22-Reihe?

Dezente Upgrades?

Samsung hob beim Event besonders die Kamera und die Stylus-Unterstützung beim Ultra hervor. Die allgemeine Designsprache aus dem Vorjahr wurde beibehalten. Letztes Jahr waren wir ja angetan vom Design der Modelle. Aber auch da enttäuschte uns ein wenig die wenigen wirklichen Innovationen der Galaxy-S21-Reihe. Wird Samsung dem Beispiel von Apple folgen und bei den jährlichen Galaxy-S-Updates zwischen Funktionen und Design-Upgrades wechseln?

Es ist noch zu früh, um das zu beantworten. Aber wir können Euch fragen, welche Funktionen Euch bei der Vorstellung des Galaxy S22 am meisten beeindruckten:

Was hat Euch bei den neuen Smartphones am meisten begeistert? Kamera-Funktionen

S-Pen-Support/-Slot beim Galaxy S22 Ultra

Gorilla-Glass-Rückseite bei den Vanilla-Modellen

Optischer Zoom bei allen Modellen

Exynos-/Snapdragon-Prozessor

Vier OneUI-/Android-Updates

Fünf Jahre Sicherheitsupdates

Andere (bitte in den Kommentaren nennen)

Nichts! (Mehrfachauswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wir haben Euch also die Geräte ausführlich vorgestellt, inklusive der verbesserten Updatepolitik Samsungs. Haben Euch verraten, wo Ihr die Samsung-Modelle jetzt schon vorbestellen könnt und wo Ihr sie im Tarif bekommt. Und wir haben das S22 Ultra mit dem iPhone 13 Pro Max, sowie das S22 mit dem iPhone 13 verglichen. Damit wisst Ihr jetzt genug über die S22-Reihe, um uns eine letzte Frage beantworten zu können: Welches der drei Modelle beeindruckt Euch am meisten?

Welches Modell der S22-Reihe interessiert Euch am meisten? Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Alle

Keines (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Das war's mit der Umfrage für diese Woche. Schaut am Montag wieder vorbei, wenn wir die Antworten der NextPit-Community und die Kommentare auswerten. In der Zwischenzeit könnt Ihr uns in den Kommentaren gerne Eure Meinung zu den neuen Samsung-Devices offenbaren.