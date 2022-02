Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S21: Die Serien im Vergleich

Samsung hat die Galaxy-S22-Reihe vorgestellt und damit die neueste Generation seiner Smartphone-Flaggschiffe. Wir schauen uns die technischen Daten an und vergleichen sie mit den Vorgängern der S21-Reihe. Lohnt sich der Wechsel auf einen der Nachfolger? Klären wir in diesem Beitrag.

Leistung und Konnektivität In Europa folgt auf den Exynos 2100 und der Exynos 2200 SoC und auch andernorts wird erwartbar aktualisiert: Snapdragon 8 Gen 1 statt Snapdragon 888 heißt es dort. Es zeichnet sich ab, dass die Performance des Samsung-SoCs dem des Snapdragon 8 Gen 1 unterlegen sein könnte. Ob das aber wirklich so ein eklatanter Unterschied ist und wie viel performanter die neuen Smartphones gegenüber der S21-Reihe sind, besprechen wir auch in den Tests. Beim Speicher gab es fast nichts Neues: 8 GB Arbeitsspeicher und die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB beim S22(+) gab es genauso schon letztes Jahr. Beim Ultra gab es hier sogar ein Downgrade: Statt 12 bzw. 16 GB lauten die Wahlmöglichkeiten dieses Jahr 8 und 12 GB Arbeitsspeicher. Dafür ist dieses Jahr zusätzlich noch die Option dazugekommen, das S22 Ultra mit 1 TB Speicherplatz auszuwählen. Kommen wir noch kurz auf die Konnektivität zu sprechen: Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 gab es letztes Jahr nur fürs Ultra. Dieses Jahr profitieren alle drei Geräte davon. Ansonsten bleibt auch hier alles wie im Vorjahr. Ihr funkt also wieder im 5G-Netz und nutzt natürlich auch NFC. Kameras Beim Galaxy S21 mussten Euch 12 MP reichen, jetzt sitzt da neben Ultraweitwinkel und Tele eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln. Spannender ist aber, dass wir dort jetzt einen optischen Dreifach-Zoom vorfinden. Vielmehr signifikante Verbesserungen sind zumindest auf dem Papier kaum auszumachen. Die Hauptkamera ist wie der Telesensor optisch bildstabilisiert und soll mehr Licht einfangen können. S22 und S22+ bieten wie die Vorgänger eine Triple-Cam / © NextPit Beim Ultra gibt es wie im Vorjahr wieder eine Quad-Cam, bei der eine zusätzliche Tele-Linse das Angebot gegenüber S22 und S22+ aufstockt. Hier fällt auf, dass die Hauptkamera nun 108 Megapixel bietet. Bei den Selfie-Shootern setzt Samsung auf 10 MP bei den kleineren Geräten und 40 MP beim Ultra. Auch hier also nicht sonderlich viel Neues. Die Koreaner haben bei der Präsentation aber raushängen lassen, dass die Kameras von der KI-gestützten Bildstabilisierung profitieren. Mit Nightography hat Samsung ein neues Buzzwort ersonnen. Die neuen Features sollen Euch helfen, dass Ihr die "Nacht zum Tag" macht, aber auch hier verweise ich sicherheitshalber lieber auf die kommenden Tests. Software Diese Kategorie können wir recht kurz abhaken. Das liegt daran, dass die drei neuen Smartphones mit Android 12 sowie OneUI 4 ausgeliefert werden. Die Vorgänger wurden zwar mit dem Vorgänger Android 11 ausgeliefert, aber ein Blick auf unseren Beitrag mit den Android-12-Updates für Samsung zeigt uns: Das S21, S21+ und S21 Ultra haben bereits das Update auf Android 12 erhalten. Softwaretechnisch bieten die neuen Modelle also kaum wesentliche Vorteile. Ihr habt ein anderes Android-Smartphone? So lange bieten die Hersteller Updates an Allerdings könnt Ihr natürlich länger mit Updates rechnen. Samsung hat gerade erst für einige Modelle die neue Updatepolitik präsentiert. Die sieht vor, dass Ihr vier große Android-Updates erhaltet und sogar fünf Jahre lang Support mit Sicherheitsupdates. Davon profitieren zwar auch die S21-Modelle, aber die haben halt auch schon ein Jahr und ein großes Update auf dem Buckel. Avanciert der S Pen zum größten Verkaufsargument beim S22 Ultra? / © NextPit Akku und Quick-Charging Kommen wir zu einer weiteren Kategorie, in der die Verbesserung für das Galaxy S22 sehr überschaubar ausfällt. Nach wie vor könnt Ihr das Basismodell nur mit 25 Watt laden. Wie beim Plus-Modell ist die Kapazität sogar um 300 mAh geschrumpft. Auf 3.700 mAh beim S22, sowie auf 4.500 mAh beim Galaxy S22+. Beim Ultra bleibt es bei den 5.000 mAh. In unseren Testberichten finden wir dann heraus, ob die etwas kleineren Displays sowie effizientere Prozessoren das kompensieren können. Das S22+ und S22 Ultra können mittlerweile aber mit bis zu 45 Watt geladen werden. Bei allen Modellen gilt dabei erneut, dass Ihr die Charger jedoch separat erwerben müsst. Beim Wireless Charging bleibt es bei 15 Watt und auch Reverse Charging ist nach wie vor möglich. Preis und Verfügbarkeit Mittlerweile sind alle drei neuen Smartphones vorbestellbar und auch schon in Tarifen erhältlich. In der Tabelle könnt Ihr ablesen, ab wann ausgeliefert wird und welche Konfigurationen zu welchen Preisen erhältlich sind: Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Preis 8/128 GB: 849 €

8/256 GB: 899 € 8/128 GB: 1.049 €

8/256 GB: 1.099 € 8/128 GB: 1.249 €

12/256 GB: 1.349 €.

12/512 GB: 1.449 €.

12/1 TB: 1.649 € Verfügbarkeit S22 Ultra ab 25. Februar 2022 verfügbar, S22 und S22+ ab dem 11. März Das Preisgefüge ist dabei gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben. "Dank" Chipkrise brechen die Android-Preise nicht so ein wie üblich, was auch für die letztjährige S21-Reihe gilt. Dennoch geht es hier allmählich mit den Preisen nach unten, sodass Ihr unseren Galaxy-S21-Preis-Check im Blick behalten solltet für tagesaktuelle Preise. Fazit Hier der übliche Disclaimer: Das hier ist ein vorläufiges Fazit, lediglich auf Basis der technischen Daten. Spannend wird es also erst wirklich, wenn wir alle Modelle getestet haben und Euch was zur Prozessorleistung, Kamerafeatures und Akkulaufzeit erzählen können. Auf dieser Basis liegt ein Wechsel von S21 auf S22 und von S21+ auf S22+ nicht unbedingt auf der Hand. Klar, das Basismodell bietet jetzt einen optischen x3-Zoom sowie eine Glasrückseite und das S22+ lädt deutlich schneller als sein Vorgänger.