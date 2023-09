Samsung Galaxy S22: Update auf One UI 6 bietet Vorgeschmack auf Android 14

Nach dem Samsung-Rollout der One UI 6 Beta für die Galaxy-S23-Smartphones im letzten Monat, hat das südkoreanische Unternehmen das Programm nun auch für das Galaxy S22, S22 Plus und das Galaxy S22 Ultra aus dem letzten Jahr geöffnet. Gegenwärtig ist das Programm nur für Nutzer:innen in Südkorea verfügbar. Es wird jedoch erwartet, dass das große Update in den kommenden Tagen oder Wochen auch in anderen Regionen zur Verfügung steht.