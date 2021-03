WhatsApp bereitet offenbar Passwortschutz für Backups vor

Derzeit sind die in der Cloud erstellten Kopien – sowohl in iCloud als auch in Google Drive – nicht durch ein Passwort geschützt. Stattdessen bietet Facebook nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Versand von Nachrichten und Dateien an. Knackt jemand Euer gespeichertes WhatsApp-Backup, kann er dennoch an die sensiblen Informationen gelangen.

Prozess im Test

Noch in der Entwicklung, hat WABetaInfo Fotos der vorläufigen Screenshots für das Feature veröffentlicht. Darin informiert WhatsApp die Nutzer darüber, dass das Passwort zur Verschlüsselung aller zukünftigen Backups verwendet wird. Das Einstellen des Passworts erfordert die Bestätigung der Rufnummer und dann eine Kombination aus mindestens acht Zeichen.

Passwort schützt Backups von Nachrichten und Medien / © WABetaInfo

Lokale Backups

Laut der Website sollte das gleiche Kennwort verwendet werden, um lokale Backups im Android-System zu schützen, die im internen Speicher des Telefons aufgezeichnet werden. Dabei stellt WhatsApp dieselben Anforderungen an ein Passwort, wie bei der Speicherung in der Cloud.

Funktion auf iOS haben die gleiche Bedienung während des Betatests / © WABetaInfo

Obwohl das Feature in den Screenshots schon ziemlich vollständig aussieht, steht Euch das Feature noch nicht zur Nutzung bereit. Rein theoretisch wäre es sicher sinnvoll, die Verschlüsselung noch vor der Durchsetzung der neuen Nutzungsbedingungen im Mai durchzuführen.

Was sagt Ihr zum neuen Feature? Rettet das ein wenig den schlechten Datenschutz-Ruf WhatsApps oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Dieser Artikel ist zuerst auf NextPit.com.br erschienen und wurde von Rubens Eishima verfasst. Für NextPit.de übernahm Benjamin Lucks die Übersetzung und die redaktionelle Überarbeitung.