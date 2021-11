Black Friday 2021: Günstiger war das Xiaomi 11T noch nie!

Die ganzen großen Smartphone-Hersteller geben sich schon vor dem Black Friday mit tollen Black-Week-Angeboten die Klinke in die Hand. Auch Xiaomi lässt sich nicht lumpen und haut einfach mal das Xiaomi 11T 5G in der großen Version mit 256 GB für 'nen Kampfpreis raus.

NextPit Deal-Check:

Xiaomi 11T 5G mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher

Die 499 Euro bei Amazon sind bisheriger Tiefstpreis!

Das Xiaomi 11T ist erst Mitte September vorgestellt worden

Höchste Zeit, dass wir in unseren Deal-Artikeln auch einmal ein Smartphone von Xiaomi hervorheben. Ja, auch der chinesische Tech-Riese greift schon vor dem Black Friday ins bunte Deal-Treiben ein und lässt uns heute bereits im Rahmen der Black Week das Xiaomi 11T für kleines Geld bei Amazon kaufen.

Xiaomi 11T 5G mit 256 GB

Wenn Ihr dem Link folgt, findet Ihr das erst vor zwei Monaten an der Seite des Xiaomi 11T Pro vorgestellte Smartphone zum Knallerpreis von 499 Euro statt ursprünglich 599 Euro. Und ja, dabei handelt es sich um die Ausführung mit 8 GB Arbeitsspeicher sowie einem internen Speicher mit einer Kapazität von 256 GB. Alle Farbvarianten – Blau, Grau und Weiß – sind aktuell zu diesem Preis zu haben!

Braucht Ihr noch mehr Infos zum 11T? Gern: Das 6,67 Zoll große Smartphone wird vom MediaTeks Dimensity 1200 befeuert und Ihr blickt auf ein bis zu 1000 Nits helles FHD+-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Touch-Abtastrate von 480 Hz, Den fetten 5000-mAh-Akku könnt Ihr dank 67-Watt-Quick-Charge förmlich druckbetanken.

Außerdem habt Ihr lange Spaß an den Geräten, weil Xiaomi für seine 11-T-Modelle drei Jahre neue Android-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates verspricht.

Wie gut ist das Angebot zum Xiaomi 11T 5G?

Das Smartphone, welches auf das Xiaomi Mi 11 folgte und in dessen Flaggschiff-Spurten trat, wurde zu einer UVP von 599 Euro vorgestellt. Wenn Ihr das Smartphone nun bei Amazon für 499 Euro bekommt, ist das schon ein richtig gutes Angebot. Weder Saturn und MediaMarkt noch sonst irgendein Händler kann das Xiaomi 11T derzeit so günstig anbieten. Allerdings wurde der Preis in den vergangenen Tagen bereits erreicht. Geizhals.de verrät uns, dass der nächstbeste Deal aktuell mit 546,44 Euro fast 50 Euro höher liegt.

Falls Ihr also einen guten Allrounder zum fairen Preis benötigt, an dem Ihr lange Spaß haben könnt, dürft Ihr bedenkenlos zuschlagen. Allerdings wird uns Xiaomi auch noch weitere Deals zum Black Friday aufs Auge drücken – nur für den Fall, dass Ihr auch an anderen Xiaomi-Smartphones interessiert seid.

Die Black Week bei NextPit

Natürlich behalten wir auch viele weitere Onlinehändler und Produkte für Euch im Blick! In den nächsten Tagen findet Ihr auf NextPit Kaufberatungen, Deal-Checks wie diesen und Zusammenfassungen von Angeboten bei Saturn, Media Markt, Amazon und anderen. Wollt Ihr also demnächst endlich ein neues Stück Technik kaufen, seid Ihr bei uns goldrichtig.

Schaut zudem regelmäßig auf unsere Preis-Radar-Artikel, die wir u.a. zur Galaxy-S21-Reihe veröffentlicht haben, oder auf unsere Smartphone-Vergleiche. Zudem haben wir einige Bestlisten, in denen Ihr nach verschiedenen Kategorien sortiert einen Überblick über die besten Smartphones präsentiert bekommt.

Wir im NextPit-Team denken, dass wir Euch damit alle Werkzeuge an die Hand geben, um wirklich mit lohnenswerten Anschaffungen aus diesen Deal-Feiertagen hervorzugehen. Aber hey: Wenn Ihr glaubt, dass es da draußen Deals gibt, auf die wir dringend hinweisen sollten und die wir übersehen haben – sagt es uns in den Kommentaren!