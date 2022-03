Xiaomi 12 Serie vorbestellen: Diese Boni schenkt Euch der Hersteller

Xiaomi hat seine neue Flaggschiff-Serie offiziell in Europa vorgestellt. Ab sofort könnt Ihr die Modelle Xiaomi 12 , Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X vorbestellen. Wir verraten Euch in diesem Artikel, welche Händler die Smartphones anbieten und welche Boni Ihr als Vorbesteller abgreifen könnt.

Lange genug mussten wir auf sie warten, die neue Xiaomi-12-Serie. Denn obwohl sie schon vor einigen Monaten in China präsentiert wurden, enthüllte Xiaomi die neuen Smartphones hierzulande erst am 15. März. Direkt nach dem Lauch startet der Zeitraum für Vorbestellungen, der sich auch in diesem Jahr wieder lohnt. Denn zum Einen werden die Handys direkt Ende März ausgeliefert und Ihr bekommt Bundles mit verschiedenen Smartwatches geboten.

Springt direkt zu den Angeboten!

Lohnt sich das Xiaomi-12-Bundle?

Um Euch den vorzeitigen Kauf der Flaggschiffe etwas zu versüßen, hat Xiaomi auch ein Bundle für Euch geschnürt: Als Vorbesteller erhaltet Ihr bei allen teilnehmenden Händlern eine Gratis-Smartwatch dazu. Entscheidend ist hierbei allerdings, für welches Modell Ihr Euch entscheidet. Für das Xiaomi 12 und das Xiaomi 12 Pro gibt es jeweils die neu vorgestellte Xiaomi S1 Active Smartwatch im Wert von 179 Euro dazu. Beim günstigsten Modell, dem Xiaomi 12X, erhaltet Ihr die Redmi Watch 2 Lite, die Ihr im Handel für 55 Euro kaufen könnt.

Die Farbauswahl für das Xiaomi 12 in Deutschland! / © Xiaomi

Das günstigste Modell gibt es für 699,90 Euro, das Pro-Modell erhaltet Ihr ab einem Preis von 1.049,99 Euro im offiziellen Store. Somit hat der Hersteller auf jedem Fall das Preisniveau von Samsung erreicht. Aber für den hohen Preis bekommt Ihr natürlich auch richtig was geboten. Die Preise für die angebotenen Varianten könnt Ihr der Tabelle entnehmen.

Preisliste der Xiaomi 12-Serie Modell Xiaomi 12 X Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro 8 GB + 128 GB - 849.90 Euro - 8 GB + 256 GB 699,90 Euro 899,90 Euro 1.049,90 Euro 12 GB + 256 GB - - 1.149,90 Euro

In Bens Hands-On-Artikel zum Xiaomi 12 und 12X könnt Ihr nachlesen, welchen ersten Eindruck die beiden Modelle machen. Ihr seid Euch noch nicht sicher, welches der drei Handys die richtige Wahl für Euch ist? Dann schaut am besten auf den Vergleich der verschiedenen Xiaomi-12-Modelle von Casi!

Um Euch die Gratis-Zugabe zu sichern, müsst Ihr ein Kundenkonto auf der offiziellen Website von Xiaomi besitzen und die Datenschutzhinweise akzeptieren. Hier findet Ihr die Angebote für die drei verschiedenen Modelle, damit Ihr schneller zu Eurem Wunsch-Smartphone plus Smartwatch kommt.

Affiliate Angebot Xiaomi 12X Xiaomi 12X mit einer Redmi Watch 2 Lite vorbestellen.

Affiliate Angebot Xiaomi 12 Xiaomi 12 mit einer Gratis Xiaomi Active S1 vorbestellen!

Affiliate Angebot Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro mit Gratis Smartwatch vorbestellen!

Was haltet Ihr von dem Vorbesteller Angebot? Denkt Ihr, dass die Zugabe einer Smartwatch nützlich ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!