Cyber Monday: Das ZTE Axon 30 Ultra – günstiger denn je

Wir starten in die neue Woche, wie wir die letzte aufgehört haben: Mit Blick auf Deals! Nach dem Black Friday steht heute der Cyber Monday an und der bringt uns das ZTE Axon 30 Ultra zum bisherigen Tiefstpreis. Aktuell erhaltet Ihr das Flaggschiff-Smartphone für unter 700 Euro.

NextPit Deal-Check:

ZTE Axon 30 Ultra mit 256 GB (UVP 849 Euro) derzeit für den Bestpreis von 689 Euro erhältlich

Angebot verfügbar bei Amazon, Saturn und Media Markt

bisheriger Tiefstpreis war 777 Euro

Hoffentlich haben sich die Schnäppchenjäger unter Euch am Wochenende gut erholt. Denn heute geht es mit dem Cyber Monday in die letzte große Deal-Runde vor Weihnachten. Habt Ihr also bislang noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammenbekommen, dann wäre heute die Gelegenheit, Euch zum Beispiel das Axon 30 Ultra von ZTE zu krallen.

ZTE Axon 30 Ultra 256 GB für 689 Euro

Wie gut ist das Angebot zum ZTE Axon 30 Ultra?

Als wir Euch zur Veröffentlichung des ZTE Axon 30 Ultra fragten, ob Ihr das Smartphone für ein starkes oder eher weniger starkes Flaggschiff-Device haltet, haben immerhin 64 Prozent den Daumen nach oben gezeigt. Zu wirklichen Flaggschiff-Königen wie dem neuen iPhone 13 oder dem Galaxy S21 fehlt dann zwar doch einiges, wie unser Test des Axon 30 Ultra gezeigt hat. Aber ansonsten bekommt Ihr gerade für diesen Preis jede Menge geboten: Snapdragon 888, 65 Watt Quick Charging, 144 Hz Display und eine Quad-Cam mit drei 64-MP-Sensoren.

Ursprünglich ist die Variante mit 256 GB Speicherplatz für eine UVP von 849 veröffentlicht worden. Zuletzt hatte sich ein Preis von 819 Euro eingependelt, abgesehen von ein paar Tagen im Oktober, wo die 800er-Marke mit einem Preis von 777 Euro kurzfristig schon unterboten wurde. Ihr bekommt also aktuell einen Tiefstpreis geboten, der den letzten fast um einen Hunderter unterbietet und 16 Prozent unter dem vor den Deal-Tagen gebräuchlichen Kurs liegt.

Lest Euch den oben verlinkten Test von Antoine am Besten durch, um Euch eine Meinung zu diesem Smartphone zu bilden. Wir finden jedenfalls, dass Ihr hier bedenkenlos zuschlagen könnt.

Der Cyber Monday bei NextPit

