Kompakt aber voller Energie: Das Samsung Galaxy S24 mit größerem Akku

Nachdem Samsung vor kurzem das Galaxy Z Fold 5 (Test) und das Galaxy Z Flip 5 (Test) vorgestellt hat, richtet sich das Augenmerk nun auf die neue S-Klasse, die vermutlich Ende Februar 2024 erscheinen wird. Parallel dazu tauchen weitere Gerüchte und Leaks über die Serie auf, welche heute dem kleineren Samsung Galaxy S24 gewidmet sind. Dieses soll nämlich mit einem verbesserten Akku ausgestattet sein. Samsung traut sich nach dem Akku-Gate im Sommer 2016 endlich mal wieder was!

Die nun folgenden neuen Samsung-Informationen, stammen vom niederländischen Galaxy Club, der sich auf eine Akkuliste aus Südkorea beruft. Demnach soll das Samsung Galaxy S24 mit einem 3.880 mAh starken Akku ausgestattet sein, der bei seiner Markteinführung jedoch mit 4.000 mAh beworben wird.

Zum Vergleich: Das sind 100 mAh mehr als beim aktuellen Galaxy S23 (Test) mit einer typischen Akkukapazität von 3.900 mAh. Nicht die Welt – aber langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Die minimale Erhöhung mag nicht signifikant sein, aber sie könnte dem Samsung-Device eine insgesamt längere Akkulaufzeit verleihen, wenn es mit einem effizienteren Prozessor und Display, sowie einem optimierten Betriebssystem gepaart ist.

Das Samsung Galaxy S23 und Galaxy S23+ verfügen nur über eine 25-Watt-Schnellladefunktion. / © NextPit

Neben dem kleineren Samsung Galaxy S24 wurde das Galaxy S24+ ebenfalls erstmals mit einem 4.755 mAh starken Akku gesichtet. Die vermarktete Zahl könnte bei 4.900 mAh liegen, was einen Unterschied von 200 mAh zum Samsung Galaxy S23+ (Test) bedeutet.

Das Galaxy S24 und das Galaxy S24 Plus sollen nicht nur einen größeren Akku haben, sondern auch mit Samsungs AMOLED-Display der nächsten Generation, dem Snapdragon 8 Gen 3 "for Galaxy" und einem größeren konfigurierbaren Speicher ausgestattet sein. Weiterhin wird von den kommenden Samsung-Flaggschiffen flache Kanten haben, im Gegensatz zu der leicht gewölbten Form des Galaxy S23. Leider ist nicht bekannt, ob die 200-MP-Kamera des aktuellen Ultra-Modells, in den S24-Standardmodellen zu sehen sein werden.

Basierend auf dem Veröffentlichungszeitpunkt des Galaxy S23 dürfte das Samsung Galaxy S24 im Februar 2024 auf den Markt kommen. Es gibt jedoch noch keine Preisangaben, die uns verraten würden, ob es teurer wird oder nicht.

Wie würdet Ihr das Samsung Galaxy S24 verändern, damit es ein würdiges Upgrade seines Vorgängers wird? Hättet Ihr lieber einen größeren Bildschirm oder vielleicht mehr Megapixel bei der Hauptkamera? Schreibt uns gern Eure Meinung unten in die Kommentare.