Easter-Eggs in Android: Werdet zum Raumschiff-Captain

Mit Easter-Eggs findet Ihr in unzähligen Web-Anwendungen oder Betriebssystemen versteckte kleine Witze, Minispiele oder sogar neue Funktionen. Im mobilen Betriebssystem Android gibt es diese Easter-Eggs schon seit vielen vielen Betriebssystem-Versionen.

In dieser Liste findet Ihr alle bekannten Easter-Eggs in Android seit Version 2.3 bis hin zu Android 14. Außerdem erfahrt Ihr, wie Ihr an die besonderen Spielereien kommt. Jetzt aber zur Ostereiersuche!

How-To: So findet Ihr die Easter-Eggs

Bevor wir das Geheimnis um alle Android-Easter-Eggs lüften, probiert es doch vielleicht einfach mal selbst aus! Denn in den Einstellungen Eures Smartphones könnt Ihr das Osterei der installierten Version auch einfach aktivieren. Hierfür führt Ihr folgende Anleitungsschritte aus:

Einstellungen

(System)

Über das Telefon

(Software-Information)

Android-Version mehrfach antippen

Aktiviert das Android-Osterei durch schnelles Tippen (oder langes Drücken) auf den Menüpunkt "Android-Version". / © NextPit

Je nachdem, von welchem Hersteller Euer Handy ist, unterscheidet sich dieser Weg ein wenig. Es kann also sein, dass Ihr nach der Android-Version ein wenig suchen müsst. Es ist aber immer dieses Feld, das Ihr mehrmals antippen müsst - versprochen!

Easter Eggs in Android 14

Habt Ihr die oben genannten Schritte befolgt, öffnet sich ein schwarzer Bildschirm, der an das Weltall erinnern soll. In der Mitte befindet sich eine runde Abbildung, die mich stark an "Planet Express" aus Futurama erinnert. Haltet Ihr Euren Finger lange auf das Symbol, fängt der Hintergrund an sich schneller zu bewegen und der Raketenstart beginnt.

Am Anfang findet Ihr nur das Symbol in den weiten des Alls... © nextpit ...drückt Ihr jedoch lange auf das kreisrunde Symbol, hebt die Rakete ab. © nextpit Am Ende könnt Ihr die weiten des tiefen Weltraums erkunden. © nextpit

Sobald Ihr lange genug gedrückt habt, werdet Ihr in ein Pixel-Universum geworfen. Dort angekommen steuert Ihr mit Eurem Finger ein kleines Raumschiff durch die weiten des Android-Alls. Dabei ist auch das kleine Schiff eine klare Hommage an Space Invaders. In diesem Jahr scheint Android also alles auf die weiten des Weltalls zu setzen. Versucht Euch doch einmal daran und schaut, wie weit Ihr fliegen könnt.

Easter Eggs in Android 13

Ohne allzu große optische Veränderungen hat Android 13 einfach das Easter Egg der Vorgängerversion recycelt. Nachdem Ihr die obigen Anweisungen befolgt habt, dreht Ihr die Uhr auf 13 Uhr (oder 1 Uhr) und Ihr gelangt auf einen Bildschirm, der dem Easter Egg von Android 12 sehr ähnlich ist (siehe unten).

Das kommt uns bekannt vor ... © Google ... und so sieht's jetzt aus! © Google Kleine Überraschung: Nach Swipe oder langem Druck ... © Google ... ändern ... © Google ... sich ... © Google ... die rund ... © Google ... um die ... © Google ... Android-13 ... © Google ... dargestellten Inhalte. © Google

Wenn Ihr mit dem Finger über den Bildschirm streicht oder lange auf ihn drückt, wechselt das Easter Egg zwischen verschiedenen Emoji-Vitrinen. Wir haben ein paar davon in der Galerie oben ausgewählt. Eine weitere Funktion, die von Android 12 übernommen wurde, ist das Easter-Egg-Widget, das eine Farbpalette anzeigt, die auf dem aktuellen Hintergrundbild des Telefons basiert. Probiert's einfach mal aus!

Easter Eggs in Android 12

Das Easter Egg von Android 12, das immer noch auf viele Geräte ausgerollt wird, betont eine der größten Änderungen des Systems: die Material-You-Designsprache. Nach der Aktivierung zeigt die versteckte Überraschung ein Uhren-Widget an. Stellt die Uhr auf 12.00 Uhr, und der Bildschirm zeigt die Versionsnummer in den Farben des Hintergrundbildes oder einer von Euch definierten Farbpalette an.

Das Android 12 Easter Egg aktiviert auch ein Widget, das eine gemeinsam nutzbare Farbpalette anzeigt. / © NextPit

Und das ist noch nicht alles! Nachdem Ihr das reguläre Easter Egg von Android 12 geöffnet habt, findet Ihr ein neues Widget namens Android S Easter Egg, das eine große Matrix von Farben anzeigt, die von Ihrem aktuellen Hintergrundbild oder Ihrer Farbpalette abgeleitet sind. Tippt auf die einzelnen Farben, um sie zu teilen, oder kopiert sie einfach, um sie in Apps zu verwenden, die nicht an Material You angepasst wurden.

Easter Eggs in Android 11

Obwohl es die Entwickler-Version von Android 12 bereits zum Ausprobieren gibt, sind wir offiziell immer noch bei Android 11. Über die oben genannte Anleitung gelangt Ihr zu einem Drehregler den Ihr mit dem Finger hochdrehen könnt. In alter Spinal-Tap-Manier dreht Ihr den Regler dann auf 10 und anschließend noch einmal auf 11.

Miau – ich glaube, ich habe ein Kätzchen gesehen! / © NextPit

Nun seht Ihr am unteren Bildschirmrand ein kleines Katzen-Symbol und das bedeutet, dass Ihr das Katzenspiel aus Android Nougat aktiviert habt. Im Schnellmenü für Einstellungen wie WLAN, Bluetooth und GPS könnt Ihr das Spiel nun hinzufügen und dort allerlei Katzen sammeln.

Easter Eggs in Android 10

Android 10 ist die jüngste große Version des Android-Betriebssystems. Sie stammt aus dem Jahr 2019. Die Geräte der Google-Pixel-Familie erhielten das Update als erste. Ihr erhaltet ein besonderes Easter Egg, das weitgehend auf dieselbe, altbekannte Art aktiviert wird.

Das Easter-Egg von Android 10 ist deutlich verzweigter als die vorherigen. Erst wenn Ihr (zumindest bei den Pixel-Geräten) die Ziffern der Zehn zum Q formt, gelangt Ihr ins eigentliche Easter Egg. Das Mini-Spiel beinhaltet mehrere Nonogramme, in denen Ihr Symbole aus der Android-Oberfläche in ein Pixel-Raster zeichnen sollt. Selten war ein Android-Easter-Egg so kniffelig!

Easter Eggs in Android 9 Pie

Android 9 Pie (zum Test) hypnotisiert uns. Nicht nur, weil die Version einige interessante neue Features mit sich bringt, sondern vor allem, weil das Easter Egg besonders psychodelisch ausgefallen ist. Ganz gewöhnlich ruft Ihr das Easter Egg auf, indem Ihr folgenden Marsch durch die Einstellungen geht: Einstellungen -> System -> Über das Telefon. Tippt jetzt mehrfach auf das Feld Android-Version. Und schon begrüßt Euch ein pulsierendes P. Pixel-Nutzer können dieses P wiederum mehrfach antippen und kommen zu einer kleinen Zeichen-App.

Ein pulsierendes P hypnotisiert uns. / © NextPit

Aber das ist noch nicht alles: Drückt und haltet mehrmals das "P", um ein Zeichenprogramm im Microsoft-Paint-Stil zu finden.

Android Pie, Osterei – das reimt sich ja! / © NextPit

Easter Eggs in Android 8.0 / 8.1 Oreo

Easter Eggs haben bei Android eine lange Tradition und auch Android Oreo verfügt über eines. Google begnügt sich nicht damit, einen neuen Screen mit dem Oreo-Symbol zu zeigen. Nein, es gibt auch eine Demo mit einem Tintenfisch. Das übliche Versions-Gimmick gibt es wie gehabt via Einstellungen -> System -> Über das Telefon und dann mehrfach auf Android-Version tippen. Je nach Android-Oreo-Version unterscheidet sich der O-Kreis: Auf einem LG V30S mit Android 8.0 erscheint ein abstraktes O, während auf einem Pixel 2 XL mit Android 8.1 ein Oreo-Keks zu sehen ist.

Tippt nun mehrfach auf Kreis oder Keks und haltet dies dann fest. Jetzt erscheint ein Tintenfisch, den Ihr auf dem Display hin- und herziehen könnt. Fabelhaft, oder?

Android Oreo: Kleine Unterschiede zwischen 8.0 und 8.1. / © Screenshots: AndroidPIT

Easter Eggs in Android 7.0 Nougat

Eines der neuen Features in Android 7.0 Nougat sind die dynamischen Schnelleinstellungs-Kacheln. Neue Apps haben jetzt per Schnittstelle Zugriff auf die Symbole im Benachrichtigungsbereich. Zu Demonstrationszwecken macht Google es an einem quasi lebendigen Beispiel vor: Ihr könnt ein virtuelles Kätzchen per Kachel anlocken, indem Ihr Leckereien auf ein Tellerchen legt. Das geht wie folgt:

Geht in den Einstellungen zum Punkt Über das Telefon

Tippt mehrfach auf die Android-Version

Tippt lang aufs große N

Das Katzen-Emoji sollte jetzt unten erscheinen:

Kätzchen erspäht? Alles richtig gemacht. / © NextPit

Zieht die Schnelleinstellungen vom oberen Rand herbei

Tippt auf Bearbeiten

Zieht das neue Symbol Android Easter Egg in den Bereich aktiver Kacheln

Ab jetzt könnt Ihr Kätzchen anlocken. Tippt erst auf die Kachel, dann auf das Futter. Wenn die Katze ankommt, werdet Ihr benachrichtigt. Die Katze könnt Ihr umbenennen und mit Freunden teilen. Die Katze verschwindet nach kurzer Zeit wieder.

Trockenfutter, Fisch, oder doch lieber Hühnchen? Verwöhnt das Kätzchen. / © NextPit

Das an Flappy Bird angelehnte Easter Egg aus Marshmallow und Lollipop ist auch in Android Nougat enthalten. Allerdings müsst Ihr es umständlich starten. Eine Anleitung dazu haben die XDA-Developers für Euch festgehalten.

Und da ist die Katze. / © NextPit

Easter Eggs in Android 6.0 Marshmallow

Im Grunde ist das Easter Egg des 2015 vorgestellten Marshmallow dasselbe wie im 2014er Lollipop (siehe unten). Jedoch lernt die zweite Ausgabe den Multiplayer-Modus dazu. Bis zu sechs Spieler dürfen zugleich das unbegreiflich schwierige Flappy-Bird-Imitat spielen. Wer hält es am längsten aus, ohne mit einem Marshmallow zu kollidieren?

Tippt das Plus, spielt mit Freunden. / © NextPit

Das Android-Easter-Egg erreicht Ihr genau so wie in der oben erwähnten Version durch mehrfaches Drücken der Android-Version und des anschließenden M-Logos. Für die Multiplayer-Option drückt Ihr bis zu fünfmal das Plus neben der obigen Null.

Easter Egg in Android 5.0 Lollipop

Die erste Iteration des Flappy-Bird-inspirierten Android-Easter-Eggs beherrschte ausschließlich den Solo-Modus. Die Art, wie Ihr es freischaltet, ist dieselbe wie immer.

Macht nicht Stop am Lollipop (*scnr*)! / © NextPit

Easter Eggs in Android 4.4 KitKat

In Android 4.4 KitKat ist das Easter Egg kein so herausforderndes Spiel. Stattdessen sehen wir Kacheln, die die Namen der bis dahin dagewesenen Android-Namen KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Honeycomb, Ginger Bread, Froyo, Eclair, Donut und Cupcake illustrieren. Tippt Ihr auf eine davon, wird das Mosaik zufällig verändert.

Easter Egg in Android 4.3, 4.2 und 4.1 Jelly Bean

Bei Jelly Bean schiebt Ihr eine Wolke der gleichnamigen Süßigkeiten über den Bildschirm. Ihr erreicht das Android-Easter-Egg wie immer über mehrfaches Drücken der Android-Version.

Easter Egg in Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Das Easter Egg von Android 4.0 Ice Cream Sandwich ist an das damals populäre Internet-Meme Nyancat angelehnt. Mit Bugdroids belegte Eis-Sandwiches fliegen vor einem Sternenhimmel über Euren Bildschirm.

Easter Egg in Android 3.0 Honeycomb

Das Tablet-System Android 3.0 Honeycomb war recht schlicht. Euch begrüßte eine blaue Biene, die statt einer Animation den kryptischen Schriftzug "REZZZZZZ..." zeigte, wenn man sie gedrückt hielt. "Rez" kommt aus der Science-Fiction-Welt von Tron und bedeutet, dass sich etwas innerhalb dieser virtuellen Welt materialisiert.

Easter Egg in Android 2.3 Gingerbread

Bei Gingerbread erwartet Euch ebenfalls nur ein Standbild. Das zeigt den Lebkuchenmann (Gingerbread Man) als Zombie. Beim Gedrückthalten wird der Name des Zombie-Künstlers Jack Larson enthüllt.

Habt Ihr weitere Easter-Eggs unter Android gefunden, die Ihr uns mitteilen wollt? Dann teilt es uns in den Kommentaren mit und wir nehmen sie in unseren Artikel mit auf. Und wenn Ihr nicht genug habt, dann findet Ihr hier weitere Easter-Eggs aus dem Google-Universum.