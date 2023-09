EcoFlow Powerstations, Balkonkraftwerke und mehr bis zu 900 € günstiger

Der Sommer dürfte nun offiziell vorbei sein und in wenigen Tagen beginnt auch kalendarisch der Herbst in Deutschland. Höchste Zeit also, einen neuen Sale zu starten. So oder so ähnlich dürfte es bei EcoFlow gelaufen sein, denn hier bekommt Ihr bis zum 12. Oktober nicht nur allerhand Rabatte auf verschiedene Powerstations, Solarpanels und weitere smarte Geräte, sondern könnt auch exklusive Vorteile freischalten. Wie das funktioniert, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.