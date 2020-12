Gewinner und Verlierer: Qualcomm glänzt mit SD888, Apple wird bestraft

Da wir uns dem Ende einer weiteren aktionsreichen Tech-Woche nähern, ist es auch an der Zeit, die Top-Nachrichten aus der Tech-Welt vorzustellen. Frisch aus der Tech-Sphäre küren wir daher die Gewinner und Verlierer der vergangene Woche. Während in dieser Woche zwar keine großen Smartphones auf den Markt kamen, dominierten zwei Unternehmen die Schlagzeilen. Chiphersteller Qualcomm, der auf seinem Tech Summit 2020 eine besonders interessante Neuheit vorstellte und natürlich Apple, die das zahlreiche Lob ihres M1-Chips mit einer Strafzahlung durchbrachen.

Bevor wir über diese beiden Großkonzerne und ihren Nachrichtenwert sprechen, sollten wir auch einige der anderen Nachrichtenstücke durchstöbern.

Denn bevor Qualcomm allen anderen buchstäblich den Wind aus den Segeln nahm, war der taiwanesische Erzrivale MediaTek in den Nachrichten, nachdem sein kommender Prozessor gegenüber dem Snapdragon 865 SoC deutliche Leistungssteigerungen zeigte. Letzterer war, wie Ihr vielleicht wisst, bis vor kurzem der schnellste Chip für Android-Smartphones. Der neue MediaTek SoC – der wahrscheinlich im nächsten Jahr in die Dimensity-Reihe von MediaTek aufgenommen wird – verspricht auch für das Jahr 2021 noch eine hervorragende Leistung für "erschwingliche Flaggschiffe" und wird für Smartphone-Enthusiasten definitiv in der Abrechnung bleiben.

Dann hatten wir wichtige Neuigkeiten von Samsung, die mit der Einführung von OneUI 3.0 für Galaxy S20-Nutzer in den USA begannen. One UI 3.0 basiert auf Android 11 und verspricht eine Vielzahl neuer Funktionen und Updates. Es ist zu erwarten, dass One UI 3.0 in den kommenden Wochen für weitere Samsung-Geräte eingeführt wird.

Auch Facebook machte letzte Woche eine wichtige Ankündigung, als sie verkündeten, endlich gegen Fehlinformationen über Coronavirus-Impfstoffe vorzugehen. Dieser Schritt erfolgte kurz nachdem Großbritannien bekanntgab, dass es die Verwendung eines neuen Covid-19-Impfstoffs im Land genehmigt habe.

Gewinner der Woche: Qualcomm und der Snapdragon 888-Chipsatz

Die vielleicht größte technische Ankündigung der Woche: Das neue Snapdragon 888 SoC von Qualcomm, das voraussichtlich die Grundlage für fast alle bedeutenden Smartphone-Flaggschiffe im Jahr 2021 bilden wird. Während die Chips von Exynos und MediaTek gegenüber Qualcomm deutlich "aufgeholt" haben, hat Qualcomm bei der Ankündigung des 888 einige wirklich kühne Behauptungen aufgestellt, die, wenn sie wahr sind, Qualcomms Position als führender Anbieter im Bereich der Android-Smartphone-Chipsätze auf absehbare Zeit festigen werden.

Der Snapdragon 888 ist mit Leichtigkeit unser Gewinner der Woche. / © Qualcomm

Der neue Snapdragon 888 beansprucht dank des neuen Cortex-X1 CPU-Kerns eine 23 prozentige Leistungssteigerung gegenüber dem Cortex A78-Kern des letzten Jahres. Die brandneue Adreno 680 GPU beansprucht eine noch größere Leistungssteigerung. Bis zu 35% sollen drin sein und würden gleichzeitig die den größten Leistungssprung einer Generation einigen Jahren bedeuten. Überraschenderweise ist dies auch das erste Mal, dass ein Flaggschiff von Qualcomm SoC ein integriertes 5G-Modem verwendet. Zu allem Überfluss basiert der neue Snapdragon 888 auf dem supereffizienten 5nm-Fertigungsprozess.

Verlierer der Woche: Apple musste Strafe zahlen

Nachdem Apple mit dem echt erstaunlichen Leistungsniveaus des neuen M1-Chips den sprichwörtlichen Apfel auf den Kopf getroffen hat, bedeutete diese Woche einen großen Gnadenfall für Apple. Denn der Mega-Konzern fand sich diese Woche nicht nur in einem, sondern in zwei Ländern am falschen Ende der Regulierungsbehörden wieder.

In Europa, genauer gesagt in Italien, verhängte eine Wettbewerbsaufsicht eine Geldstrafe von 10 Millionen Euro gegen Apple, nachdem sie das Unternehmen beschuldigt hatte, in seinen Werbeanzeigen irreführende Behauptungen aufzustellen. Die Geldbuße betrifft die Behauptungen des Unternehmens über die Wasserfestigkeit des iPhones. Laut der Regulierungsbehörde kam Apple trotz der Werbung für diese Telefone als "wasserfest" den Garantieansprüchen für Telefone mit Wasserschäden nicht nach. Die Aufsichtsbehörde beschuldigte Apple auch, die Verbraucher über die tatsächliche Wasserfestigkeit ihrer Telefone irreführend informiert zu haben und sagte, Apple habe wichtige Details darüber in ihrem Werbematerial ausgelassen.

"Wo ist das Ladegerät, Bro?", fragten brasilianische Regulierungsbehörden Apple sinngemäß. / © NextPit

Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo wurde Apple von einer Verbraucherschutzbehörde angewiesen, Ladegeräte mit den iPhone 12 Modellen zu bündeln. Apple nahm die für die Nutzung essenziellen Ladegeräte ja bekanntlich bei der 12er-Serie der iPhones aus der Packung, angeblich um die Umwelt zu schonen. Die brasilianische Behörde war jedoch mit der Antwort von Apple nicht ganz zufrieden und sagte, dass das Unternehmen "die Umweltvorteile nicht zufriedenstellend" nachgewiesen habe, die sich aus der Entfernung der Ladegeräte aus den Boxen ergeben würden. Es wurde auch festgestellt, dass Apple gegen das brasilianische Verbraucherschutzgesetz verstößt, da es kein Ladegerät zur Verfügung stellt, das nach Ansicht der Behörde ein wesentlicher Bestandteil eines Smartphones ist.

Stimmen Ihr in unsere Lobgesänge für die Gewinner und das Steinewerfen der Verlierer der Woche überein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

