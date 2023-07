Blindtest: Das beste Kamera-Smartphone bis 500 Euro ist ...

... keine Überraschung. Fast jede dritte Stimme in unserem Kamera-Blindtest ist auf das Google Pixel 7a entfallen. Und so habt Ihr mit knapp 5.000 Stimmen das kleine Google-Handy auf den ersten Platz der Kamera-Smartphones in der Mittelklasse bis 500 Euro gewuchtet. Platz zwei nach Punkten geht an das Samsung Galaxy A54, Platz drei an das iPhone SE.

Aber der Reihe nach: In unseren Kamera-Blindtests fotografieren wir stets das gleiche Motiv mit unterschiedlichen Smartphones. Anschließend lassen wir Euch, liebe nextpit-Community, abstimmen, welches Foto das beste ist. Der Trick ist: Ihr wisst nicht, welches Foto von welchem Smartphone stammt – so soll das Ergebnis nicht verfälscht werden. Bei diesem Kamera-Blindtest mit Mittelklasse-Smartphones bis 500 Euro standen sich das Google Pixel 7a, das iPhone SE 2022, das Samsung Galaxy A54, das Nothing Phone (1) und das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ gegenüber.

Traditionell werten wir unseren Kamera-Blindtest immer nach einem Punktesystem aus. Bei jedem Motiv bekommt der erste Platz fünf Punkte, der zweite vier Punkte, und so weiter. Am Ende der Auswertung steht dann das Pixel 7a auf dem ersten Platz mit 42 Punkten, danach folgen das Samsung Galaxy A54 mit 31 und das Apple iPhone SE mit 29 Punkten. Die letzten beiden Plätze gehen an das Nothing Phone (1) mit 26 und das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit 24 Punkten.

Während das Ergebnis so relativ weit aufgefächert wirkt, sieht es anders aus, wenn wir die insgesamt abgegebenen Stimmen pro Gerät auswerten. Prozentual gesehen ist das Pixel 7a mit 29,8 Prozent der Stimmen hier ganz weit vorne. Und dann aber die Überraschung: Samsung, Xiaomi, Apple und Nothing landen allesamt zwischen 16,8 und 18,9 Prozent. Es gibt also einen ganz ganz klaren Sieger – und dann die "Suppe".

Hier nochmal die Ergebnisse auf einen Blick:

Nachfolgend findet Ihr alle Motive noch einmal mit allen Fotos im Detail. In den Bildergalerien seht Ihr jeweils auch die Ergebnisse der Abstimmung aufgelöst.

Motiv 1: Tageslicht

Beim ersten Motiv gab es einen eindeutigen Sieger: das iPhone SE (2022) mit 38 % der abgegebenen Stimmen. Auf Platz 2 folgt das Pixel 7a mit 23 %, dann kommen Samsung, Nothing und schließlich Xiaomi. Mit gefällt bei diesem Bild tatsächlich die ausgewogene Belichtung des iPhone SE sehr gut.

Bild 1A: Apple iPhone SE – 38 Prozent – 200 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 1B: Samsung Galaxy A54 – 16 Prozent – 84 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 1C: Nothing Phone (1) – 14 Prozent – 73 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 1D: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 10 Prozent – 54 Stimmen – Platz 5 © nextpit Bild 1E: Google Pixel 7a – 23 Prozent – 122 Stimmen – Platz 2 © nextpit

Motiv 2: Portrait

Am besten hat Euch das sehr natürliche und ausgewogene Portrait aus dem Google Pixel 7a gefallen – mit 37 %. Und dann kommt erstmal lange nichts, bis sich schließlich Nothing und Samsung mit jeweils 22 % den zweiten Platz teilen. Das iPhone landet mit 15 % auf Platz vier, das Schlusslicht ist das Xiaomi-Smartphone mit nur 5 % der Stimmen.

Bild 2A: Google Pixel 7a – 37 Prozent – 191 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 2B: Nothing Phone (1) – 22 Prozent – 113 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 2C: Samsung Galaxy A54 – 22 Prozent – 113 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 2D: Apple iPhone SE – 15 Prozent – 77 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 2E: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 5 Prozent – 26 Stimmen – Platz 5 © nextpit

Motiv 3: Selfie-Kamera

Bei Selfies gewinnt wieder das Pixel 7a – mit noch deutlicherem Vorsprung. Fast jede zweite Stimme geht hier an Google (48 %), nur das iPhone SE schafft es mit 28 % noch auf einen zweistelligen Wert. Findet Ihr, dass das Ergebnis den Unterschied wiederspiegelt? Ich bin gespannt auf Eure Kommentare!

Bild 3A: Nothing Phone (1) – 10 Prozent – 48 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 3B: Google Pixel 7a – 49 Prozent – 236 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 3C: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 6 Prozent – 30 Stimmen – Platz 5 © nextpit Bild 3D: Samsung Galaxy A54 – 8 Prozent – 40 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 3E: Apple iPhone SE – 27 Prozent – 130 Stimmen – Platz 2 © nextpit

Motiv 4: Nahaufnahme

Und schon wieder ein Sieg für Google, das Bayern München unter den Mittelklasse-Smartphones. Wieder sammelt das Smartphone aus Mountain View hier mit 49 % rund die Hälfte der Stimmen ein, wieder landet das iPhone SE auf dem zweiten Platz, knapp gefolgt diesmal vom Xiaomi Redmit Note 12 Pro+ mit 21 und 19 %.

Bild 4A: Samsung Galaxy A54 – 6 Prozent – 23 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 4B: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 19 Prozent – 72 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 4C: Apple iPhone SE – 21 Prozent – 79 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 4D: Google Pixel 7a – 49 Prozent – 182 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 4E: Nothing Phone (1) – 5 Prozent – 17 Stimmen – Platz 5 © nextpit

Motiv 5: 2x-Zoom

Das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ hat eine 200-Megapixel-Kamera – und dürfte damit beim digitalen Zoomen beste Voraussetzungen haben. Und tatsächlich kommt Xiaomi bei diesem Motiv auf 60 % aller abgegebenen Stimmen. Weit abgeschlagen dahinter folgen das Nothing Phone (1) mit 14 und das Samsung Galaxy A54 mit 10 Prozent. Aber war hier wirklich die Auflösung oder eher der starke HDR-Effekt ausschlaggebend?

Bild 5A: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 60 Prozent – 273 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 5B: Apple iPhone SE – 6 Prozent – 27 Stimmen – Platz 5 © nextpit Bild 5C: Google Pixel 7a – 9 Prozent – 41 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 5D: Nothing Phone (1) – 14 Prozent – 64 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 5E: Samsung Galaxy A54 – 10 Prozent – 45 Stimmen – Platz 3 © nextpit

Motiv 6: 5x-Zoom

Interessanterweise sieht es beim 5x-Zoom ganz anders aus: Hier landet Xiaomi mit lediglich 2 % der Stimmen auf dem letzten Platz. Das Nothing Phone (1) ist stattdessen der Gewinner mit 45 %. Auf Platz 2 und 3 folgen Google (26 %) und Samsung (20 %). Das iPhone SE hat mit 6 % auch nicht viel zu melden. Gerade von Xiaomi hätten wir angesichts der enormen Pixelreserve wirklich mehr erwartet.

Bild 6A: Nothing Phone (1) – 45 Prozent – 204 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 6B: Apple iPhone SE – 6 Prozent – 29 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 6C: Google Pixel 7a – 26 Prozent – 118 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 6D: Samsung Galaxy A54 – 20 Prozent – 89 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 6E: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 2 Prozent – 8 Stimmen – Platz 5 © nextpit

Motiv 7: Ultraweitwinkel

Das Ultraweitwinkel-Motiv liefert ein teilweise vorhersehbares Ergebnis. Das iPhone SE schafft ohne Ultraweitwinkelkamera gerade einmal 7 % und teilt sich mit dem Pixel 7a den letzten Platz. Platz 1 geht an das Samsung Galaxy A54 mit 43 %, Silber bekommt das Nothing Phone (1) mit 33 %.

Bild 7A: Google Pixel 7a – 7 Prozent – 29 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 7B: Samsung Galaxy A54 – 43 Prozent – 182 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 7C: Apple iPhone SE – 7 Prozent – 29 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 7D: Nothing Phone (1) – 33 Prozent – 143 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 7E: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 11 Prozent – 46 Stimmen – Platz 3 © nextpit

Motiv 8: Mischlicht

Bei keinem Motiv wart Ihr, liebe nextpit-Community, so unentschlossen wie hier. Alle Smartphones erzielen zwischen 10 und 26 Prozent der Stimmen. Zwischen dem Pixel 7a, dem iPhone SE und dem Galaxy A54 auf den ersten drei Plätzen liegen jeweils nur zwei Prozentpunkte.

Bild 8A: Apple iPhone SE – 24 Prozent – 99 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 8B: Google Pixel 7a – 26 Prozent – 104 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 8C: Samsung Galaxy A54 – 22 Prozent – 89 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 8D: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 19 Prozent – 75 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 8E: Nothing Phone (1) – 10 Prozent – 40 Stimmen – Platz 5 © nextpit

Motiv 9: Nachtaufnahme innen

Google hat mit seinen Nachtfotos einst – gemeinsam mit Huawei – die Smartphone-Fotografie ins Dunkle gebracht. Und auch in der Mittelklasse macht derzeit niemand dem Pixel-Smartphone etwas vor. 38 % der Stimmen gehen an Google, 28 % an Samsung und 24 % an Xiaomi. Gut am Pixel-7a-Foto gefällt mir hier die Balance zwischen warmem und kaltem Licht.

Bild 9A: Samsung Galaxy A54 – 28 Prozent – 112 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 9B: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 24 Prozent – 96 Stimmen – Platz 3 © nextpit Bild 9C: Nothing Phone (1) – 1 Prozent – 6 Stimmen – Platz 5 © nextpit Bild 9D: Apple iPhone SE – 9 Prozent – 36 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 9E: Google Pixel 7a – 38 Prozent – 154 Stimmen – Platz 1 © nextpit

Motiv 10: Nachtaufnahme außen

Und ja, auch beim letzten Motiv brilliert das Google Pixel 7a und sammelt 35 % der Stimmen ein. Der Dynamikumfang ist ausgezeichnet, aber nicht übertrieben, der Weißabgleich gelungen und die Bildwirkung allgemein natürlich. Dahinter folgen innerhalb von sechs Prozentpunkten von 20 bis 14 Prozent: Xiaomi, Apple, Samsung und schließlich Nothing.

Bild 10A: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 20 Prozent – 99 Stimmen – Platz 2 © nextpit Bild 10B: Nothing Phone (1) – 14 Prozent – 67 Stimmen – Platz 5 © nextpit Bild 10C: Samsung Galaxy A54 – 15 Prozent – 75 Stimmen – Platz 4 © nextpit Bild 10D: Google Pixel 7a – 35 Prozent – 171 Stimmen – Platz 1 © nextpit Bild 10E: Apple iPhone SE – 16 Prozent – 78 Stimmen – Platz 3 © nextpit

Welches Smartphone bis 500 Euro ist Euer Favorit? Denkt Ihr, das Google Pixel 7a hat verdient gewonnen? Ich bin gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren!