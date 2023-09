Neue OnePlus 12 Fotos zeigen einen mysteriösen Kamerasensor

Nach den durchgesickerten Spezifikationen und früheren Fotos des OnePlus 12 tauchen nun weitere Details über das nächste Flaggschiff-Smartphone auf. Dazu gehören eine Reihe von Renderbildern, die einen genaueren Blick auf den angeblichen OnePlus 12 werfen, die vermutlich näher am Endprodukt sind, als es dem Hersteller lieb ist.

Lest auch: Die besten Smartphones unter 500 Euro in diesem Jahr

Der neue Kamerasensor des OnePlus 12

Der zuverlässige Tippgeber Steve Hemmerstoffer ist es auch diesmal, der uns diese neuen Materialien mit einer schwarzen Sandsteinoberfläche des OnePlus 12 heute präsentiert. Die meisten Unterschiede auf den aktualisierten Bildern sind offensichtlich auf der Rückseite des Geräts zu sehen, die jetzt die bekannte Kamerainsel trägt und dem OnePlus 11 (Test) stark ähnelt.

Was das Setup angeht, so sind die üblichen Kamera-Platzhalter immer noch zu sehen. Im vierten Segment, das zuvor von einem LED-Blitz belegt war, ist jedoch ein mysteriöser Sensor untergebracht, während der Blitz selbst näher an den Rand gerückt ist. Es ist nicht klar, um welchen Sensor es sich hier handelt und welche Funktionen er hat. Wir können davon ausgehen, dass es sich um einen Lasersensor zum Fokussieren handelt, der dem des Galaxy S23 Ultra (Test) ähnelt. Möglich wäre aber auch ein Temperatursensor, wie er bereits im unveröffentlichten Google Pixel 8 Pro gesichtet wurde.

Unabhängig davon bleiben die drei Kameras auffallend unverändert und die gerüchteweise vorhandene Periskop-Kamera ist immer noch vorhanden. Es wird gemunkelt, dass dieses Objektiv über einen 3-fachen optischen Zoom verfügt, während die übrigen Kameras eine primäre 50-MP- und einen 50-MP-Ultra-Weitwinkel-Optik umfassen. Gleichzeitig scheint das gesamte Hasselblad-Branding durch ein einzelnes "H"-Logo ersetzt worden zu sein.

OnePlus 12 Rendering: Alter (links) und neuer Look (rechts) des Geräts anhand eines Prototyps. / © OnLeaks

Wenn Ihr das Gerät umdreht, seht Ihr, dass die oben mittige Punch-Hole aus dem vorherigen Rendering immer noch vorhanden ist, im Gegensatz zu der linksseitigen Aussparung des OnePlus 11. Das Punch-Hole-Design soll die 32-MP-Frintkamera beherbergen. Außerdem soll das gebogene Display ein 6,7 Zoll große OLED-Display mit QHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz besitzen.

Die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen des OnePlus 12

Was die internen Spezifikationen angeht, so wird das OnePlus 12 von einem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm angetrieben. Es wurde gemunkelt, dass die RAM-Konfiguration mit 16 GB beginnen und in der teuersten Variante bis zu 24 GB umfassen könnte. Die Akkukapazität soll bei 5.400 mAh liegen, auch wenn es noch keine handfesten Beweise dafür gibt. Auch die Ladegeschwindigkeit soll 120 Watt (kabelgebunden) und 50 Watt (kabellos) rasant sein.

Das OnePlus 12 könnte im Dezember dieses Jahres zuerst in China auf den Markt kommen, was noch ein paar Monate entfernt ist. Die weltweite Markteinführung wird dann im Januar oder Februar 2024 erfolgen. Über die Preise des Geräts ist noch nichts bekannt, aber zumindest in den USA könnte es zu einem unveränderten Preis verkauft werden. Für Deutschland steht nach wie vor das Verkaufsverbot durch Nokia im Raum.

Affiliate Angebot OnePlus 11 Trotz deutschen Verkaufsverbot im OnePlus-Shop erhältlich

Was haltet Ihr von dem neuen OnePlus 12 Sensor? Glaubt Ihr, dass es sich um einen Temperatursensor handelt, wie der im kommenden Google Pixel 8 Pro? Verratet uns doch Eure Meinung unten in den Kommentaren.