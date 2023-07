Nothing Phone (2): Hyphe-Phone ist optisch kein Geheimnis mehr!

Marketing-Großmeister Carl Pei hat bereits bei OnePlus nachhaltig bewiesen, dass er das Geschäft des Marktschreiers wie kein Zweiter versteht. Und so wird auch das für den 11. Juli 2023 erwartete Nothing Phone (2) bereits umfangreich beworben. Nachdem vom Londoner-Startup und auch dem YouTuber Marques Brownlee erstes Bildmaterial an die Öffentlichkeit gelangt ist, halten sich auch bekannte Tippgeber nicht länger zurück und zeigen das Design des nächsten Glyph-Phones in seiner vollen Pracht.

In diesem Zusammenhang nicht zu verpassen: Ein unverblümter Blick (Test) auf das Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2): Man muss schon genauer hinschauen

Wer von Carl Pei erfolgreich für das Nothing Phone (2) infiziert wurde, brauch sich nur noch bis zum kommenden Dienstag, den 11. Juli 2023 ab 17:00 Uhr gedulden. Denn nur dann wird das zweite Hyphe-Phone des Londoner Startup-Unternehmens Nothing vorgestellt. Doch allzu viele Überraschungen wird dieser Launch nicht bereithalten, da Marketing-Großmeister Carl Pei auch bei seinem zweiten eigenen Android-Smartphone schon einige Dinge ausgeplaudert hat. Mit den nun veröffentlichten Bildern, ist auch der vorletzte Vorhang gefallen.

Das Nothing Phone (2) unterscheidet sich zu seinem Vorgänger nur in Nuancen! / © Nothing | edit by nextpit

So sehen wir bei genauerer Betrachtung auf dem vorliegendem Bildmaterial des Nothing Phone (2), seinem Vorgänger gegenüber ein etwas abgerundetes Design. Gleich geblieben ist die weiß- und grau-transparente Rückseite mit der Glyph-Beleuchtung, die zu meiner Enttäuschung nach wie vor ausschließlich weißes LED-Licht abgeben kann. Dafür sind es laut Nothing und der schwedischen Band House Mafia in der neuesten Ausführung deutlich mehr LEDs, was demzufolge auch mehr Variationen mit dem nun vorgestellten "Glyph Composer" bietet.

Es wird wohl etwas teurer!

Weiterhin kein Geheimnis mehr der verbaute Snapdragon 8+ Gen 1 unter dem 6,7 Zoll großem FHD+-Display, der jetzt die Frontkamera nicht mehr links, sondern oben mittig im Punch-Hole-Design positioniert hat. Nicht offiziell bestätigt ist hingegen eine überarbeitete 50-MP-Dual-Kamera mit mindestens 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher. Kollege Jade ist schon ganz aus dem Häuschen, wegen des transparenten USB-Datenkabel, welches dem Android-Smartphone beiliegen soll.

Das alles wird auch seinen Preis haben. Erstmalig soll das Nothing Phone (2) auch vom Start weg in den USA erhältlich sein. Erste Leaks gehen von einem Startpreis von 729 Euro aus. In der Version mit 12 GB Arbeits- und 256 GB Programmspeicher werden sogar 849 Euro fällig.

Was haltet Ihr von dem neuen Nothing Phone (2)? Ist Design für Euch ein wichtiges Kaufkriterium? Bis zu welchem Preis darf Carl Pei die Preisschrauben andrehen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und lasst uns heftigst diskutieren.