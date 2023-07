Samsung Galaxy S24 Ultra kommt wohl mit gestapelten Akkuzellen

Samsung gehört zu den großen Marken, die planen, "Stacked Batterys" – also gestapelte Akkuzellen – in mobilen Geräten einzusetzen. Die fortschrittliche Technologie bietet zahlreiche Vorteile, darunter ein dünneres Design und eine höhere Effizienz. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass das Samsung Galaxy S24 Ultra das erste Samsung-Gerät sein könnte, das diese Komponente verwendet.

Längere Akkulaufzeit für Samsung-Smartphones durch "Stacked Batterys"

Vor einigen Monaten wurde berichtet, dass Samsung bereits eigene Stacked-Batterys entwickelt, die es in seinen zukünftigen Geräten wie Smartphones und Tablets einsetzen will. Laut dem neuen Bericht des noch recht unbekannten Leakers "RGcloudS" auf Twitter, hat das Unternehmen vor kurzem damit begonnen, den für das kommende Jahr geplanten neuen Akkutyp zu testen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll er bereits Ende Februar 2024 im Samsung Galaxy S24 Ultra zum Einsatz kommen.

Die Quelle fügte hinzu, dass auch eine Chance besteht, dass das Galaxy S24+ mit den gleichen gestapelten Akkuzellen ausgestattet sein wird. Das steht jedoch in starker Abhängigkeit mit der Verfügbarkeit des verwendeten Materials. Er deutet sogar an, dass beide Kapazitäten des Galaxy-Plus- und des Ultra-Modells mit 5.000 mAh bemessen sein werden, was ein beträchtlicher Sprung gegenüber dem aktuellen Wert des Samsung Galaxy S23+(Test) ist.

Die neue Zellstruktur ermöglicht es Samsung außerdem, eine kühlende Gel-Lösung anzuwenden. Diese Methode soll dazu beitragen, die Temperatur des Akkus und das Smartphone selbst zu stabilisieren und somit eine schnellere Ladegeschwindigkeit zu ermöglichen. Konkret könnte die Stromstärke von 45 W des Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) auf 65 W erhöht werden.

Samsungs Galaxy S23 Plus und Ultra verfügen über Akku-Pulltabs. / © iFixit

Neben dem Samsung Galaxy S24 Ultra wurde in demselben Tweet auch erwähnt, dass das Apple iPhone 15 und iPhone 15 Pro ebenfalls mit gestapelten Akkuzellen ausgestattet sein werden. Das könnte auch das jüngste Gerücht bestätigen, dass die gesamte nächste iPhone-Generation deutlich größere Akkukapazitäten haben wird. Es ist nicht bekannt, welche weiteren Vorteile dies für die Apple-Geräte bringen wird.

Meint Ihr, dass sich mehr Hersteller darauf konzentrieren sollten, die gleiche Akkutechnologie auf mobile Geräte zu bringen, anstatt auf andere Hardware-Features den Fokus auszurichten? Wir würden gerne Eure Meinung zu diesem Thema hören und lesen.