Samsung: One UI 4.1 bringt geniale Foto-Funktion auf ältere Handys

Nachdem Samsung sein Android 12-Update schneller als in den Vorjahren ausgerollt hat, versprach Samsung, dass die neue One UI 4.1 alle Samsung-Flaggschiffe erreichen wird, auf dem Googles aktuelles Betriebssystem läuft. Damit können sich gleich mehrere Samsung-Geräte ab Baujahr 2019 auf neue Features freuen.

Kleinere Updates wird es auch für weitere Funktionen geben, zum Beispiel für:

Die Quick-Share-Funktion, mit der man sofort mehrere Dateien auf einmal senden kann – einschließlich Fotos und Video.

Die Grammarly-Integration in die Samsung-Tastatur, die neben Korrekturen auch Verbesserungen vorschlägt

Google Duo, das neue neue Kollaborationsoptionen erhält.

Verfügbarkeit von One UI 4.1

Anders als beim Android-12-Rollout hat sich Samsung nicht auf einen Zeitplan für die Bereitstellung von One UI 4.1 festgelegt, sondern die Geräte angekündigt, die das Update im Laufe des Jahres erhalten werden:

Bedenkt bitte, dass nicht alle Modelle die gleichen Funktionen erhalten werden. Das Objekt-Radiergummi-Tool zum Beispiel wird nur von den S10-Modellen und neuer unterstützt.

Obwohl es sich um ein kleines Update handelt, bringt One UI 4.1 einige neue Funktionen für kompatible Geräte. Was haltet Ihr von dem Update? Ich für meinen Teil bin gespannt, wie sich Grammarly in die Tastatur-App integriert. Teilt mir Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!