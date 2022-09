Sony Xperia Pro-G: Plant der PlayStation-Hero ein neues Gaming-Handy?

Langsam bewegen wir uns in das letzte Quartal des Jahres 2022 und nach wie vor ist uns Sony einen Nachfolger des Kamera-Flaggschiffs Sony Xperia Pro I schuldig. Die Gerüchteküche möchte in einem möglichen Sony Xperia Pro-G ein solches Smartphone sehen. Allerdings steht in diesem Fall das "G" für ein Gaming-Smartphone. Keine schlechte Idee, wo Sony in Sachen Next-Gen-Gaming-Konsole mit der PlayStation 5 auf Platz 1 steht.

Sony Xperia Pro-G Gaming-Smartphone noch in diesem Jahr möglich

Wir möchten an dieser Stelle gleich einleitend explizit darauf hinweisen, dass es sich hier um Informationen eines noch recht unbekannten Tippgebers auf Sina Weibo handelt. Doch bereits unterschiedliche Magazine schenken den Gerüchten ihr Vertrauen. Dennoch ist eine gewisse Brise an Skepsis nicht fehl am Platze. Wie das Online Magazin "Sumahodigest" und "Notebookcheck" berichten, scheint Sony mit dem Xperia Pro-G einen Nachfolger des von uns getesteten Sony Xperia Pro I zu planen. Noch ist bislang ungeklärt, ob das Android-Smartphone erneut den Fokus auf die Kamera- oder Gaming-Qualitäten legt.

Wird das Xperia Pro-G das Sony Xperia Pro I beerben? / © NextPit

Der allen Anschein auf Smartphone-Kameras spezialisierte Tippgeber "cat_Nya" gibt für besagtes Sony Xperia Pro-G erneut ausschließlich drei verbaute 12-Megapixel-Sensoren (IMX870 und IMX758) bekannt. Das Smartphone soll damit äquivalente Brennweiten von 16, 24, 35 und 70 Millimeter abdecken. Speziell die Fotografie mit einer Brennweite von 35 Millimetern ist durch Fotografen wie Henri Cartier-Bresson besonders populär geworden. Aus seiner Sicht kommt das 35-mm-Objektiv dem tatsächlichen Sichtfeld des menschlichen Auges am nächsten.

Weiterhin gibt der Leaker bekannt, dass das Sony Xperia Pro-G dank verbauten Snapdragon 8 Gen 2 ein Gaming-Smartphone werden soll. Das wäre zumindest ein Gebiet, auf dem Sony auch aufgrund seiner Expertise in Sachen PlayStation 5 ordentlich abliefern könnte. Dem gegenüber stehen jedoch die jüngsten Behauptungen vom recht zuverlässigen Tippgeber "Digital Chat Station" welcher den 1 Zoll großen Sony IMX989-Imagesensor verbaut sehen will. Doch unsere Quelle gibt direkt zu verstehen, dass die Angabe auch mit einem Übersetzungsproblem aus dem japanischen zusammen hängen könnte. Denn bei Sony Semiconductor werden die Zahlen 5, 7 und 9 nicht getrennt. So kann eine "7" in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in der Massenfertigung später auch eine "9" sein.

Ich hatte es eingangs erwähnt. Es gibt viel Raum für Spekulationen. Was wäre denn Euer Favorit für ein nächstes Sony-Flaggschiff? Eher mit Fokus auf die Fotografie oder doch ein Gaming-Smartphone wie einst das Sony Ericsson Xperia Play?