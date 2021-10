10 GB im Telekom-Netz für 20 €: Guter Deal für alle unter 28

Zwei Mal in der Woche zeige ich Euch auf NextPit Handyverträge, die besonders lohnenswert sind. Heute habe ich einen Tarif im Telekom-Netz gefunden, den Ihr aber leider nur dann nutzen könnt, wenn Ihr unter 28 Jahre alt seid. Da Ihr Euch dabei aber 10 Gigabyte LTE-Datenvolumen im besten deutschen Netz samt Allnet-Flat für Telefonie und SMS sichert, mache ich dabei eine Ausnahme.

Denn obwohl das Angebot nicht für alle Leser:innen gilt, sind 19,95 Euro für den Vertrag ein echt gutes Angebot. Zumal Ihr als "junger Mensch" mit der StreamOn-Option für Musik und Gaming sicher etwas anfangen könnt. Interessiert? Dann fasse ich Euch alle Details im Tarif-Check zusammen.

Magenta Mobil S Young für 19,95 Euro im Tarif-Check

Falls Ihr die StreamOn-Optionen der Telekom nicht kennt: Dabei handelt es sich um Zusatz-Optionen, bei denen bestimmte Apps und Services kein monatliches Datenvolumen verbrauchen. Nutzt Ihr also ständig Musikstreamingdienste oder Mobile Games über das Mobilfunknetz, ist die StreamOn-Option Gold Wert. Denn so wächst das Datenvolumen von 10 Gigabyte noch einmal weiter an. Die Flatrate für Telefonie und SMS sorgt ebenfalls für Sorglosigkeit im Alltag und die Geschwindigkeiten sind mit bis zu 300 Mbit/s echt hoch!

Alle Details im Überblick Eigenschaft MAGENTA MOBIL S YOUNG Einschränkung Nur unter 28 Jahre Monatspreis 19,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Datenvolumen pro Monat 9 + 1 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 518,79 EU-Roaming inklusive? Ja Zusatz-Optionen StreamOn Music & Gaming geschenkt Alternativen Magenta Mobil M Young Magenta Mobil L Young Zum Angebot

Einzige "Downer" bei dem Vertrag sind die Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Darüber hinaus wird der Vertrag nach 24 Monaten teurer und kostet dann 34,95 Euro. Ihr solltet also daran denken, dass Ihr rechtzeitig kündigt. Im Vergleich zu anderen Handyverträgen, die ich Euch in den letzten Wochen vorgestellt habe, könnt Ihr den Start- und Endzeit hier nicht flexibel wählen. Die Mindestvertragslaufzeit liegt dabei bei 24 Monaten.