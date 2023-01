Apple: Der Akkuwechsel für das iPhone und iPad wird teuer

In diesem Jahr wird Apple die Ersatzkomponenten für seine Geräte erhöhen, zumindest beginnend mit dem Akku. Der Hard- und Software-Entwickler aus Cupertino hat angekündigt, dass am 1. März die Gebühr für den Akkutausch für iPhones , Macs und iPads deutlich teurer wird.

Apple zieht die Preisschraube an

Wenn Ihr kein AppleCare+-Abonnement oder keine iPhone-Garantie mehr habt, wird der Akku-Wechsel durch die happige Preiserhöhung 99 Euro kosten. Das sind 24 Euro mehr als die aktuellen 75 Euro, die Apple dafür berechnet. Das sind dann knapp ein Drittel mehr und vermutlich der bestehenden Inflation geschuldet sein. Dieser Schritt ist nicht großartig überraschend, da der Service für ein iPhone 14 bereits 119 Euro kostet. Zu den abgedeckten Geräten gehören das iPhone 13 (Pro) und ältere Modelle.

Wie viel kostet es, den Akku des iPads zu tauschen?

Inzwischen sind auch die iPads von Apples bevorstehendem Preiserhöhung betroffen. Für das iPad Pro (2021), das iPad Air 5 (2022), das iPad Mini (2021) und frühere Modelle werden die Gebühren sogar um 40 Euro erhöht. Ausschließlich das Apple iPad ohne zusätzliche Bezeichnung bleibt von der Preiserhöhung verschont. Der Preis für einen Akku-Tausch beträgt hier weiterhin 109 Euro.

Nutzer:innen, die AppleCare+ in Anspruch nehmen, erhalten weiterhin einen kostenlosen Akkuservice, solange der Wert des Batteriezustandes Eures iPhones unter 80 Prozent liegt. Das Abonnement kostet für die neuesten iPhone-Modelle in den USA in der Regel nur 8,99 Euro pro Monat und 11,99 Euro oder mehr, wenn es gegen Diebstahl und Verlust versichert ist.

Apple hat letztes Jahr ein Self-Service-Reparaturprogramm gestartet, bei dem Ihr Originalteile auf der Website bestellen und Euer Gerät selbst reparieren könnt. Das Unternehmen hat jedoch nicht erwähnt, ob dieses Programm ebenfalls von der Preiserhöhung betroffen sein wird. Zu den unterstützten Geräten gehören das iPhone 13, das iPhone 12 und das iPhone SE der dritten Generation.

Wir würden gerne wissen, wie Ihr Euer Apple-Gerät repariert. Bringt Ihr es lieber zu Apple oder zu einem Drittanbieter-Servicecenter?