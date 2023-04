Apple Watch bald mit anderen Geräten als nur dem iPhone kompatibel?

Next Pit TV

Apple Watch bald nicht nur iPhone gebunden

Der hier zitierte Bericht stammt von einem Twitter-Nutzer mit dem Namen "Analyst941", der bereits vor ein paar Wochen Details über iOS 17 geteilt hat. Laut dem letzten Tweets des Tippgebers wird Apple eine Firmware zur Unterstützung von Apple Smartwatches veröffentlichen, welche die Möglichkeit bietet, sich mit mehreren Apple Geräten und Plattformen wie iPads und MacBooks zu synchronisieren oder zu verbinden.

Es wurde detailliert beschrieben, wie Apple dies erreichen will. Es wird wohl ähnlich der Multi-Pairing-Technologie bei den AirPods-Kopfhörern von Apple funktionieren. Gleichzeitig könnte Apple auch die iCloud nutzen, um Inhalte zu synchronisieren oder umfangreiche Steuerungsfunktionen zwischen einer Apple Watch und mehreren Apple-Geräten zu ermöglichen.

Apples Uhren können zum Zoomen der iPhone-Kamera verwendet werden. / © NextPit

So könnten Apple-Watch-Nutzer:innen unter anderem die Medienwiedergabe auf dem iPad oder MacBook über die smarte Uhr fernsteuern, was derzeit fehlt und nur auf iPhones verfügbar ist. Vielleicht könnte Apple die Kamerazoom-Steuerungsfunktion der Apple Watch nicht nur auf iPhones, sondern auch auf iPads ausweiten.

Die Quelle geht davon aus, dass das notwendige watchOS Software-Update bereits in diesem Jahr erscheinen wird, wenngleich die "Gefahr" besteht, dass Apple es bis 2024 verschieben könnte. Was die Kompatibilität angeht, so ist dies eine Unbekannte für die Apple Watch Series und die Watch SE Modelle. Inzwischen wurde auch gemunkelt, dass Apple mit watchOS 10 eine größere Änderung der Benutzeroberfläche einführen wird.

Affiliate Angebot Apple Watch Series 8 Zur Geräte-Datenbank

Meint Ihr, dass diese Funktion der Apple Watch schon vor Jahren hätte aktiviert werden sollen und Apple wieder einmal den richtigen Zeitpunkt verpennt hat? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.