Asus Zenfone 10: Erste Informationen sickern durch

Das diesjährige Android-Flaggschiff von Asus wird früher als erwartet enthüllt, nachdem das Zenfone 9 Ende Juli 2022 auf den Markt gekommen war. Auf der aktuellen Event-Seite hat Asus das Zenfone 10 mit einem Starttermin am 29. Juni angegeben, der genau um 22:00 Uhr in Taiwan – und somit 3:00 deutscher Zeit – beginnt. Die Veranstaltung wird online gestreamt und die Nutzer können sich anmelden, um Benachrichtigungen zu erhalten.

Die Bildschirmgröße, der Prozessor und die Ladefunktion des Asus Zenfone 10

Das Unternehmen hat auch damit begonnen, ausgewählte Funktionen des Asus Zenfone 10 zu bewerben. Anscheinend wird das kompakte Gerät einen 5,9 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Aussparung für die Selfie-Kamera (Punch Hole) haben, die sich oben links befindet. Eben genauso, wie bei dem Asus Zenfone 9, das wir ausführlich getestet haben. Außerdem gibt es eine 6-Achsen-Hybridstabilisierung der 2. Generation, die mit einer gerüchteweise neuen 200-MP-Hauptkamera eine Einheit bildet.

Zusätzlich wird Asus mit dem Gerät neue Farben einführen: darunter unter anderem ein helles Olivgrün, wie auf dem Bild zu sehen ist. Die anderen Farben wurden vage mit Aufnahmen des roten Mondes und des Nachthimmels dargestellt, sodass wir vielleicht etwas mit Weltraumthemen oder Ähnlichem sehen werden.

Asus stattet das Zenfone 10 mit einer kabellosen Ladefunktion aus. / © Asus

Interessant ist, wie das Zenfone 10 kabellos aufgeladen werden soll. Diese Funktion fehlte tatsächlich bei seinem Vorgänger. Es ist jedoch nicht bekannt, wie hoch die Ladegeschwindigkeit sein und ob es auch über eine drahtlose Reverse-Charging-Funktion verfügen wird.

Was die Wahl des SoCs angeht, so wird der Snapdragon 8 Gen 2 unter der Haube für den nötigen Vortrieb sorgen, was in Bezug auf Effizienz und Leistung ein deutliches Upgrade gegenüber dem Snapdragon 8 Gen 1 darstellt. Damit wird das Zenfone 10 höchstwahrscheinlich von einer längeren Akkulaufzeit profitieren. Weitere Merkmale als auch erstes Bildmaterial dürften in Kürze folgen.

