Welche Garmin-Uhr sollte man sich 2024 kaufen? Wir haben für Euch die besten Garmin-Uhren für Männer und Frauen verglichen. Ob die Garmin Venu 2 Plus, Fenix 7 oder Instinct 2, in diesem Vergleich der Garmin-Smartwatches erfahrt Ihr, welches Modell Ihr wählen solltet.

Die besten Garmin-Smartwatches im Vergleich

In der Tabelle oben findet ihr unsere persönlichen Highlights aus den verschiedenen Smartwatch-Serien von Garmin. Im Laufe dieses Artikels werden wir euch alle Modelle aus den verschiedenen Serien noch einmal im Detail vorstellen, einschließlich ihrer detaillierten technischen Daten.

1. Die besten Smartwatches von Garmin nach Serien

Die Smartwatches von Garmin lassen sich ganz grob in vier verschiedene Serien unterteilen:

Für Anspruchsvolle und Profis: Fenix, Epix, Tactix & Co.

Schicke Allrounder aus der Vivoactive, Venu- und Lily-2-Serie

Garmins Laufuhren: das ist die Forerunner-Modelle

Die robusten Modelle der Instinct-2-Serie

1.1 Für Anspruchsvolle: Fenix, Epix, Tactix & Co.

Die Garmin Epix 2 ist nicht nur schick, sondern bietet einen "epischen" Funktionsumfang für Sport- und Outdoor-Freaks. / © nextpit

Die Top-Modelle baut Garmin rund um die Fenix-Serie auf – hier müsst Ihr allerdings mit einer recht massiven Bauform und gehobenen Preisen rechnen. Los geht's mit der Fenix 7 bei Marktpreisen ab etwa 600 Euro, für die tactix 7 Pro Solar Ballistic liegt die UVP bei 1.600 Euro.

Für das Geld verbaut Garmin in seinen Oberklasse-Uhren dann aber auch so ziemlich alles, was aktuell nur irgendwie an Sensoren geht – so viel haben die Modelle aus den Serien Fenix, Epix, Tactix, D2 & Co. gemein. Allerdings gibt es für verschiedene Zielgruppen jeweils noch Spezial-Modelle, die dann beispielsweise besonders wasserfest sind oder spezielle Sicherheitsfeatures bieten.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Modelle aus der Fenix 7-Serie von Garmin im Vergleich mit der Epix 2, Tactix 7, Quatix 7, D2 Mach 1 und den neu erschienenen Pro-Modellen.

Produkt Garmin Fenix 7 Pro Garmin Fenix 7S Garmin Fenix 7 Garmin Fenix 7X Garmin Epix Pro Garmin Epix 2 Garmin Tactix 7 Garmin D2 Mach 1 Bild Test Review: Garmin Fenix 7 Pro Noch nicht bewertet Review: Garmin Fenix 7 Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Review: Garmin Epix 2 Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet Gehäusegröße(n) 42 mm

47 mm

51 mm 42 mm 47 mm 51 mm 42 mm

47 mm

51 mm 47 mm 51 mm 47 mm Armbandgrößen 20 mm

22 mm

26 mm 20 mm 22 mm 26 mm 20 mm

22 mm

26 mm 22 mm 26 mm 22 mm Display MIP MIP MIP MIP AMOLED AMOLED MIP AMOLED Display-Glas Power Glas

Power Sapphire Gorilla Glass oder

Saphirglas Gorilla Glass oder

Saphirglas Gorilla Glass oder

Saphirglas Gorilla Glass

Saphirglas Crystal Gorilla Glass oder

Saphirglas Saphirglas Saphirglas Display-Größe 1.2"

1.3"

1.4" 1.2" 1.3" 1.4" 1.2"

1.3"

1.4" 1.3" 1.4" 1.3" Auflösung 240 × 240 px

260 × 260 px

280 × 280 px 240 × 240 px 260 × 260 px 280 × 280 px 390 × 390 px

416 × 416 px

454 × 454 px 416 × 416 px 280 × 280 px 416 × 416 px Touchscreen ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Speicher 32 GB 16 / 32 GB 16 / 32 GB 16 / 32 GB 32 GB 16 / 32 GB 32 GB 32 GB Gewicht 63 g

79 g

96 g 47 - 58 g 73 - 79 g 89 - 96 g 63 g

78 g

98 g 70 - 76 g 89 g 70 g Akkulaufzeit (Smartwatch) 14 Tage

22 Tage

37 Tage bis zu 11 Tage /

14 Tage (Solar) bis zu 18 Tage /

22 Tage (Solar) bis zu 28 Tage /

37 Tage (Solar) 10 Tage

16 Tage

31 Tage bis zu 16 Tage bis zu 28 Tage bis zu 11 Tage Akkulaufzeit (GPS) 46 Stunden

73 Stunden

122 Stunden bis zu 37 Stunden / 46 Stunden (Solar) bis zu 57 Stunden / 73 Stunden (Solar) bis zu 89 Stunden / 122 Stunden (Solar) 28 Stunden

42 Stunden

82 Stunden bis zu 42 Stunden bis zu 89 Stunden bis zu 42 Stunden Wasserdicht 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM Besondere Merkmale LED-Taschenlampe - - Taschenlampe LED-Taschenlampe - Taktische Funktionen

Nachtsichtmodus

Taschenlampe Taktische Funktionen

Luftfahrt-Funktionen Solar-Funktion ✔️ je nach Modell je nach Modell ✔️ ❌ je nach Modell ✔️ ❌ Varianten Standard Solar

Sapphire Solar Standard

Solar

Sapphire Solar Standard

Solar

Sapphire Solar Solar

Sapphire Solar Standard

Sapphire Standard Standard

Pro

Pro Ballistics Standard Preis (UVP) ab 849 € ab 699 € ab 699 € ab 899 € ab 899.99 € ab 949 € ab 1.099 € ab 1,299 € Angebote*

1.2 Allrounder aus der Vivoactive- ,Venu- und Lily-Serie

Die Garmin Venu 2 Plus dient dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers auch als Freisprecheinrichtung. / © nextpit

In Garmins Venu-, Vivoactive- und Lily-Serien findet Ihr die Allrounder. Die Smartwatches sind tendenziell etwas eleganter designed als etwa die Forerunner-Modelle – und natürlich deutlich dezenter als die brachialen Modelle rund um die Fenix-Uhren. Während die Forerunner-Modelle verstärkt auf Läufer abzielen, richten sich die Venu-, Vivoactive- und Lily-Uhren eher an Allround-Sportler.

Anders als die Forerunner-Modelle bieten die unterschiedlichen Venu-, Vivoactive- und Lily-Modelle den Health-Snapshot. Hier analysiert die Uhr Euren allgemeinen Gesundheitszustand anhand von Puls, Herzfrequenzvariabilität, SpO2-Wert, Atemfrequenz und Stress und erstellt Euch eine Zusammenfassung. Auf der anderen Seite gibt es bei diesen Modellen nicht die erweiterten Laufmetriken. Selbst mit kompatiblem Brustgurt habt Ihr leider keinen Zugriff auf Bodenkontaktzeit, vertikale Bewegung & Co. beim Laufen.

Ein einzigartiges Feature in Garmins Lineup findet Ihr außerdem noch bei der Venu 2 Plus: Die Smartwatch ist kompatibel zu Siri, Bixby und Google Assistant. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher könnt Ihr außerdem die Uhr auch als Freisprecheinrichtung nutzen und könnt das Smartphone in der Tasche lassen.

Der jüngste Spross der Lily-Serie, die Lily 2 Classic, ist mehr als nur eine modische Smartwatch. Sie ist auch eines der kleinsten Geräte im Garmin-Portfolio, was sie zu einer guten Wahl für Menschen macht, die besser schlafen wollen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Garmin Venu 3, Venu 3S, Venu 2 Plus und Garmin Venu 2 im Vergleich zur Vivoactive 4S, Vivoactive 4 und Garmin Lily 2 abschneiden.

Produkt Garmin Venu 3 Garmin Venu 3S Garmin Venu 2S Garmin Venu 2 Plus Garmin Venu 2 Garmin Vivoactive 4S Garmin Vivoactive 4 Garmin Lily 2 Classic Bild Bewertung Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Im Test: Garmin Venu 2 Plus Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Im Test: Garmin Lily 2 Classic Gehäusegröße 45 mm 41 mm 40 mm 43 mm 45 mm 40 mm 45 mm 34 mm Armband-Größe 22 mm 18 mm 18 mm 20 mm 22 mm 18 mm 22 mm 14 mm Display-Technologie OLED - - - - MIP MIP LCD Display-Glas Gorilla Glass 3 - - - - - - Gorilla Glass 3 Displaygröße 1,4" 1,2" 1,1" 1,3" 1,3" 1.1" 1,3" 1" Auflösung 454 × 454 px 390 × 390 px 360 × 360 px 416 × 416 px 416 × 416 px 218 × 218 px 260 × 260 px 240 × 201 px Touchscreen ✔️ - - - - - - ✔️ Speicher 8 GB - ca. 4 GB - - 4 GB - - Gewicht 46 g 40 g 38 g 38 g 49 g 40 g 51 g 21.4 g Akkulaufzeit (Smartwatch) bis zu 14 Tage bis zu 10 Tage bis zu 10 Tage bis zu 9 Tage bis zu 11 Tage bis zu 7 Tage bis zu 8 Tage bis zu 5 Tage Akkulaufzeit (GPS) bis zu 11 Std. bis zu 8 Std. bis zu 7 Std. bis zu 8 Std. bis zu 8 Std. bis zu 5 Std. bis zu 6 Std. - Wasserdicht 5 ATM - - - - - - 5 ATM Preis (UVP) 499,99 € 499,99 € ab 351,99 € ab 289,99 € ab 351,99 € ab 299 € ab 299 € ab 279,99 € Zum Angebot*

1.3 Die Laufuhren von Garmin: Die Forerunner Modelle

Die Garmin Forerunner 55 richtet sich vornehmlich an Läufer und Ausdauersportler. / © Garmin

Wie der Name schon andeutet, zielt die Forerunner-Serie von Garmin auf Läufer ab. Entsprechend sind auch bereits die zweitkleinsten Modelle Forerunner 255 beziehungsweise Forerunner 265 mit den Laufmetriken ausgestattet, sodass Ihr mit dem passenden Brustgurt eine detaillierte Auswertung von Euren Laufeffizienzwerten erhaltet.

Auf der anderen Seite müsst Ihr bei meisten Forerunner-Modellen auch auf Komfortfunktionen verzichten. So gibt es beispielsweise nur bei den beiden Top-Modellen Forerunner 955 und 965 einen Touchscreen – und bei der neuen Forerunner 265. Auch das Health-Snapshot-Feature fehlt bei allen Forerunner-Uhren unterhalb der 955er, wieder mit Ausnahme der Forerunner 265.

Garmin unterscheidet hier in seinen beiden Mittelklasse-Serien klar zwischen Ausdauersportlern und Allround-Sportlern, wenngleich die Grenzen insbesondere bei den teuersten Forerunner-Modellen zunehmend verschwimmen. Die Forerunner 955 und Forerunner 965 sind in Sachen Features praktisch auf dem Niveau der Fenix-Serie angekommen.

Außerdem gibt es noch ein paar Funktionen, auf die ihr bei den kleineren beziehungsweise älteren Forerunner-Modellen verzichten müsst. Die Forerunner 55 beispielsweise kann die Blutsauerstoffsättigung nicht tracken und unterstützt nicht die Laufeffizienz-Auswertung.

In der folgenden Tabelle seht Ihr die wichtigsten technischen Daten der Garmin Forerunner 55, Forerunner 255, Forerunner 265, Forerunner 745 und Forerunner 965 im Vergleich.

Produkt Garmin Forerunner 965 Garmin Forerunner 55 Garmin Forerunner 245 Garmin Forerunner 255 Garmin Forerunner 265 Garmin Forerunner 745 Garmin Forerunner 955 Bild Bewertung Noch nicht getestet Noch nicht getestet Noch nicht getestet Im Test: Garmin Forerunner 255 Music Testbericht: Garmin Forerunner 265 Noch nicht getestet Noch nicht getestet Gehäusegröße 47 mm 42 mm 42 mm 45 mm 42 mm / 46 mm 44 mm 47 mm Armband 22 mm 20 mm 20 mm 20 mm 18 mm / 22 mm 22 mm 22 mm Display-Technologie OLED MIP MIP MIP OLED MIP MIP Display-Glas Gorilla Glas 3 Chemisch verstärktes Glas Gorilla Glas 3 Gorilla Glas 3 Gorilla Glas 3 Gorilla Glas DX Gorilla Glas DX Display-Größe 1,4" 1,0" 1,2" 1,3" 1,1" / 1,3" 1,2" 1,3" Auflösung 454 × 454 px 208 × 208 px 240 × 240 px 260 × 260 px 360 × 360 px / 416 × 416 px 240 × 240 px 260 × 260 px Touchscreen ✔️ ❌ ❌ ❌ ✔️ ❌ ✔️ Speicher 32 GB k. A. k. A. / ca. 4 GB (Musikversion) k. A. / ca. 4 GB (Musikversion) 8 GB ca. 4 GB 32 GB Gewicht 53 g 37 g 39 g 49 g 40 g / 46 g 47 g 52 - 53 g Akkulaufzeit (Smartwatch) bis zu 23 d bis zu 14 d bis zu 7 d bis zu 14 d bis zu 13 d / 15 d bis zu 7 d bis zu 15 d/ 20 d (Solar) Akkulaufzeit (GPS) bis zu 31 Std. bis zu 20 Std. bis zu 24 Std. bis zu 30 Std. bis zu 20 Std. / 24 Std. bis zu 16 Std. bis zu 42 Std. / 49 Std. (Solar) Wasserdicht 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM 5 ATM Preis (UVP) 649,99 € 169,99 € 249,99 € / 299,99 € (Musik) 329,99 € / 369,99 € (Musik) 499,99 € 419,99 € 459,99 € / 549,99 € (Solar) Zum Angebot*

1.4 Die robusten Modelle der Instinct-2-Serie

Die Garmin Instinct 2 Solar bietet dank ins Display integrierter Photovoltaik-Zellen eine unendliche Akkulaufzeit. / © nextpit

Jede Serien unterhalb Garmins Fenix-Lineup verkörpert einen Teilaspekt der Flaggschiff-Modelle. Garmins Venu- und Vivoactive-Modelle sind die Allrounder mit breiten Fitness-Funktionen und Touchscreen, die Forerunner-Modelle dagegen richten sich an Ausdauersportler. Die Instinct-2-Serie schließlich repräsentiert die Outdoor-Fähigkeiten des Fenix-Lineups.

So bieten die Instinct 2 und Instinct 2S ausgezeichnete Akkulaufzeiten – und lassen sich in den Solar-Varianten sogar dauerhaft ohne Aufladen betreiben. Richtig gelesen: Die Instinct 2 Solar bietet eine quasi unendliche Akkulaufzeit, solange Ihr regelmäßig an die frische Luft kommt. Außerdem sind die Instinct-Uhren extrem robust und bis 10 ATM wasserdicht.

Auf der anderen Seite müsst Ihr dagegen auf einen Touchscreen verzichten und bekommt stattdessen zwei ineinanderverschachtelte Monochrom-Displays mit vergleichsweise geringer Auflösung. Auch beim integrierten Speicher müsst Ihr Abstriche machen. Stattdessen gibt es spezielle Varianten mit jeweils ganz eigenen Features, beispielsweise speziell für Surfer, Jäger oder Trucker.

In der folgenden Tabelle seht Ihr die technischen Daten der Garmin Instinct 2S und Garmin Instinct 2 im Vergleich:

Produkt Garmin Instinct 2S Garmin Instinct 2 Bild Rezension Noch nicht getestet Zum Test: Garmin Instinct 2 Gehäusegröße 40 mm 45 mm Größe des Armbands 20 mm 22 mm Display-Technologie MIP (monochrom) MIP (monochrom) Display-Glas Chemisch verstärktes Glas Power Glas Display-Größe 0,79 × 0,79-Zoll 0,9 × 0,9-Zoll Auflösung 156 × 156 Pixel 176 × 176 Pixel Touchscreen ❌ ❌ Speicher 32 MB 32 MB Gewicht 42 - 43 g 53 g Akkulaufzeit (Smartwatch) bis zu 21 d / 51 d (Solar) bis zu 28 d / unbegrenzt (Solar) Akkulaufzeit (GPS) bis zu 22 h / 28 h (Solar) bis zu 30 h / 48 h (Solar) Wasserdicht 10 ATM 10 ATM Varianten Standard

Solar Standard

Solar Preis (UVP) ab 349 € ab 349 € Zum Angebot*

Weitere Wearables von Garmin

An dieser Stelle haben wir uns auf die vier großen Smartwatch-Serien von Garmin konzentriert. Abseits dieser Modelle bietet der Hersteller aber auch noch eine Reihe weiterer Wearables an, die wir an dieser Stelle zumindest einmal erwähnen möchten:

Garmins Vivomove-Serie: Hybrid-Smartwatches mit analogem Ziffernblatt und Display

Garmins Vivosmart-Serie: Fitness-Tracker im klassischen Armband-Formfaktor (Garmin Vivosmart 5 – zum Test)

Garmins Vivofit-Serie: Einfache Fitness-Tracker mit extrem langer Akkulaufzeit

Garmins Vivofit-Jr-Modelle: Aktivitätstracker für Kinder im robusten Design

2. Kaufberatung: Welche Features gibt es bei Garmins Smartwatches?

Garmin hat im Jahr 2003 seine erste Sportuhr mit integriertem GPS vorgestellt. Damals war das iPhone noch eine entfernte Idee in Steve Jobs Kopf, und smarte Features in Uhren Zukunftsmusik. Im Jahr 2024 telefonieren und chatten wir am Handgelenk, nutzen unsere Smartwatches aber gleichzeitig auch, um unsere Fitness-Werte zu checken. Schließlich tragen wir kein anderes Gadget tagsüber so nah am Körper.

In den folgenden Absätzen wollen wir daher darauf blicken, welche Sport- und Fitness-Features Garmin-Smartwatches auf der einen Seite bieten – und mit welchen Smartwatch-Fähigkeiten Ihr auf der anderen Seiten rechnen dürft.

Garmins Smartwatch-Lineup bedient unterschiedliche Zielgruppen. nextpit erklärt, welche Modelle für wenig geeignet sind. / © nextpit

2.1 Sport- & Fitness-Features bei Garmin-Smartwatches

Ganz klar: Das Wichtigste bei Garmin-Smartwatches sind die Sport- und Gesundheitsfunktionen. Alle Sportuhren von Garmin – hier in den Punkten 1.1 bis 1.4 bieten einen Pulssensor inklusive Messung von Ruhepuls und Herzfrequenzvariabilität. Auch die Funktion für die Body Battery, also Eure Tagesform, ist bei allen Modellen ebenso vorhanden wie das Schlaf- und Stresstracking. Und auch Eure Cardiofitness in Form des VO2Max-Werts ermitteln alle Sportuhren von Garmin.

Die Momentaufnahme Eurer Gesundheitsdaten namens "Health Snap Shot" unterstützen alle hier gelisteten Garmin-Smartwatches mit Ausnahme der Forerunner-Modelle. Der Forerunner 55 fehlt zudem die Messung für erklommene Etagen und SpO2-Werte, die Forerunner 245 erfasst eure Atemfrequenz nicht. Bei allen anderen Modellen sind diese Features mit dabei.

Wenn Ihr mit der Epix 2 ein Hanteltraining absolviert, erkennt die Uhr automatisch die Übungen und ermittelt die Belastung der einzelnen Körperbereiche. / © nextpit

Bluetooth, ANT+ und WLAN ist bei allen Sportuhren von Garmin an Bord. Damit verbinden sich die Smartwatches nicht nur mit Eurem WLAN zu Hause und Eurem Smartphone, sondern auch mit diversem Zubehör von Garmin, darunter Kadenzsensoren fürs Fahrrad oder diverse Brustgurte. Die Laufeffizienz-Werte, die die fortschrittlicheren Garmin-Brustgurte messen, werden allerdings nicht von der Venu- und Vivoactive-Serie unterstützt.

GPS-Sensoren sind ebenfalls überall vorhanden. Einige neue Modelle unterstützen auch Multiband-GPS, wobei wir beispielsweise im Praxistest der Epix 2 keinen Unterschied zu der ohnehin exzellenten GPS-Genauigkeit der Garmin-Smartwatches feststellen konnten. Was allen Garmin-Smartwatches übrigens fehlt, ist eine EKG-Messung. Ist Euch dieses Feature wichtig, empfehle ich Euch einen Blick in unsere Smartwatch-Bestenliste.

2.2 Smartwatch-Funktionen bei Garmins Smartwatches

Die Garmin-Modelle sind nicht nur exzellente Sportuhren, sondern auch Smartwatches mit diversen smarten Features. Notifications vom Smartphone bekommt Ihr bei allen hier beschriebenen Modellen, ebenso wie Kalenderfunktion oder Wettervorhersage. Auch Garmin Pay ist bei allen hier beschriebenen Uhren dabei, wenngleich die Zahl der in Deutschland unterstützten Banken noch recht dürftig ist.

Mit Ausnahme der Instinct, der Forerunner 55 sowie den Nicht-Music-Modellen der Forerunner 245 und 255 bieten alle Garmin-Smartwatches einen internen Speicher für Musik – eine Steuerung von auf dem Smartphone gespeicherter Musik ist aber bei allen Uhren möglich. Einen Support für Sprachassistenten bietet derzeit lediglich die Venu 2 Plus, und eine LTE-Option gab es ausschließlich bei der Forerunner 945 von 2019, nicht aber bei den Nachfolgern 955 und 965.

Dank Mikrofon und Lautsprecher unterstützt die Garmin Venu 2 Plus Sprachassistenten und dient als Freisprecheinrichtung am Handgelenk. / © nextpit

Allen Garmin-Smartwatches in diesem Vergleich ist außerdem die Unterstützung des proprietären Connect IQ Store gemein. Hier findet Ihr Watchfaces und Datenfelder für Workouts sowie zahlreiche Apps wie Spotify, Komoot, Amazon Music oder Accuweather. Unter diesem Link könnt Ihr auch im Browser einen Blick auf die Auswahl werfen.

Unterm Strich bieten die Garmin-Uhren zwar eine Reihe von Smartwatch-Features. Eine derart nahtlose Integration mit Eurem Smartphone wie beispielsweise bei den Galaxy-Smartwatches oder der Apple Watch dürft Ihr hier allerdings nicht erwarten.

2.3 Garmin-Smartwatches für Frauen und Männer

Die meisten Smartwatches von Garmin sind Unisex-Modelle, aber der Hersteller bietet auch Modelle speziell für Frauen an. Diese Modelle wie die Garmin Lily Sport haben ein runderes, schickes Design, das an ein Schmuckstück erinnert, und bieten außerdem Funktionen wie die Überwachung des Menstruationszyklus.

Erfahrt auch, warum Technologien zur Verfolgung des Menstruationszyklus gut für Euch sind.

Mit sehr wenigen Ausnahmen sind die Smartwatches von Garmin als Unisex ausgewiesen – und das ist gut so. Erfreulicherweise gibt es die meisten Modelle auch in verschiedenen Größen. Da Frauen tendenziell schlankere Handgelenke haben, dürften hier die S-Modelle oft interessant sein, beispielsweise die Garmin Fenix 7S Pro oder die Instinct 2S.

Neu hinzugekommen ist zuletzt die Garmin Lily 2, die Garmin als "stylische Fashion-Smartwatch" labelt. Mit dem kleinen Formfaktor und Farben wie "Flieder", "Salbeigrau" oder "Maulbeere" möchte man wohl besonders Frauen ansprechen. Im Jahr 2024 definieren sich Smartwatches für Frauen zum Glück aber nicht mehr nur über die Optik, wie Ihr im verlinkten Abschnitt unserer Smartwatch-Bestenliste nachlesen könnt.

Ebenfalls speziell für Frauen befindet sich im Garmin-Portfolio mit dem HRM-Fit auch ein eigens für Frauen konzipierter Brustgurt. Der lässt sich dank "Clip-On-Design" unkompliziert an Sport-BHs befestigen.

Auf der anderen Seite gibt es bei einigen Modellen auch die eine X-Variante, beispielsweise von der Garmin Fenix 7X. Diese ist dann besonders riesig, und dürfte mit dem massiven 51-Millimeter-Gehäuse auch an vielen Männer-Handgelenken zu groß ausfallen.

Garmin bietet ein umfangreiches Zubehör-Paket für seine Smartwatches an – da ist für nahezu jede Sportart etwas dabei. Auf dem Foto sind die Brustgurte HRM Tri (links) und HRM Pro (rechts) zu sehen. / © nextpit

Haben wir etwas Wichtiges vergessen, z. B. einen bestimmten Uhrentyp oder Informationen, die Ihr vielleicht braucht? Und welche Smartwatches von Garmin sind Eure Favoriten? Wir freuen uns auf Euer Feedback!

Hinweis: Dieser Artikel wurde im Mai 2024 mit den aktuellen Preisen und Vorschlägen für das Modell Lily 2 aktualisiert.