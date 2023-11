Black Friday: Energieeffizienter PC mit Windows 11 23 % günstiger

Verbrauchen Desktop-PCs für Euren Geschmack zu viel Strom und sind zu groß? Dann schaut Euch jetzt schon die Geekom-Deals zum Black Friday an. Geekom bietet da u.a. den Mini IT11 im "Small Form Factor"-PC an. Der Windows-11-Mini-PC ist mit einer 1 TB SSD und reichlich 32 GB RAM ausgestattet. Auch den Geekom Mini Air 11 gibt es derzeit zum ganz kleinen Preis. Wir stellen Euch beide Modelle kurz vor!

Geekom ist ein auf kompakte PCs spezialisierter Hersteller mit einer ganzen Reihe von Minicomputern, die in den Tests von nextpit regelmäßig gut abschneiden. Das Unternehmen setzt auf Intels NUC-Formel (Next Unit of Computing), und kombiniert einen guten Preis und tolle Komponenten zu wirklich attraktiven Produkten.

Geekom Mini IT 11

Mein Kollege Ben hat den Geekom Mini IT 11 getestet und ihn mit beachtlichen 4,5 Sternen bewertet. Er hebt seine hervorragende Leistung, die kompakte Größe und die soliden Anschlussmöglichkeiten hervor. Im Sale bekommt Ihr den ganzen Spaß jetzt bei Amazon zum Preis von nur 499 Euro. Das ist eine Ersparnis von 23 Prozent gegenüber dem Standardpreis von 649 Euro und der niedrigste Preis für das Modell derzeit.

Der Geekom Mini IT11 misst nur 117 x 112 x 45,6 mm. / © nextpit

Der PC ist ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro und hat mehr als genug Arbeitsspeicher für alle Browser-Tabs, die Ihr mit Chrome oder Edge nutzen wollt. Der mitgelieferte i7-11900H-Prozessor verfügt über vier Kerne (und acht Threads mit Multithreading) und bietet eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 5 GHz für Büroaufgaben oder zur Content-Erstellung.

Die Verwendung eines mobilen Chips von Intel hat den zusätzlichen Vorteil, dass das Mini IT11 im Vergleich zu herkömmlichen Desktop-Rechnern sehr energieeffizient ist. Das mitgelieferte 90-Watt-Netzteil ist ähnlich kompakt wie ein Notebook-Netzteil.

Der Geekom Mini IT 11 kann in Bezug auf Arbeitsspeicher und Speicher erweitert werden. / © nextpit

Auch wenn 32 GB DDR4 und 1 TB Speicherplatz für die meisten Leute ausreichen sollten, werden Power-User die Möglichkeit begrüßen, die Speichermodule und die NVMe-SSD durch größere oder schnellere Sticks zu ersetzen und zu erweitern. Braucht Ihr noch mehr Speicherplatz, bietet der Geekom Mini IT11 Platz für ein 2,5-Zoll-Laufwerk, das eine SATA-HDD oder SSD aufnehmen kann.

Was die Erweiterungsmöglichkeiten angeht, hält der Mini-PC locker mit den meisten Desktop-PCs mit und bietet eine ausgewogene Auswahl an Anschlüssen:

Vorderseite 1x USB-C 4.0 (20 Gbit/s, mit DisplayPort-Videoausgang) 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 1x 3,5 mm Kopfhörerbuchse

Rückseite 1x DC-Stromeingangsbuchse 1x Mini DisplayPort 1x Gigabit-Ethernet RJ45-Anschluss 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 1x USB-C 4.0 (20 Gbit/s, mit DisplayPort-Videoausgang) 1x HDMI 2.0

Seiten 1x SD-Kartenleser (links) 1x Kensington-Schloss (rechts)



Für ein so kleines Gehäuse gibt es jede Menge Anschlussmöglichkeiten. / © nextpit

Insgesamt können bis zu vier Bildschirme gleichzeitig über die miniDP-, HDMI- und USB-C-Anschlüsse angeschlossen werden. Zu den drahtlosen Optionen gehören Bluetooth 5.2 und Dualband-Wi-Fi 6 (letzteres wird von einem integrierten Intel AX201-Controller bereitgestellt).

Wie bereits erwähnt, kommt der Geekom Mini IT 11 mit vorinstalliertem Windows 11 ins Haus. Außerdem enthält die Verpackung das Netzteil mit dem Standard-3-Pin-Netzkabel, ein HDMI-Kabel und eine VESA-Halterung, mit der Ihr den Mini-PC bequem hinter einem Monitor oder Fernseher mit VESA-Montagelöchern anbringen könnt.

Geekom Mini Air 11

Die 499 Euro für den Mini IT 11 übersteigen Euer Black-Friday-Budget, oder Ihr braucht schlicht weniger Features? Dann stellen wir Euch flott noch eine günstigere Alternative vor. Der Geekom Mini Air 11 kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 299 Euro und ist in Sachen Leistung und Ausstattung auch absolut alltags- und Home-Office-tauglich. Gegenüber dem aktuellen Straßenpreis von 210 Euro ist der kleine Alleskönner zum Black Friday mit 168,79 Euro nochmals 20 Prozent reduziert.

Was die Anschlüsse angeht, könnt Ihr Euch auch beim Mini Air 11 nicht beschweren. / © NextPit

Angetrieben wird der Mini-PC in diesem Fall von einem Intel Celeron N5095 der 11. Generation inklusive Intel-Onboard-Grafik (Intel UHD 605). Als Arbeitsspeicher kommen DDR4-SODIMM-Module zum Einsatz, für Massenspeicher wird eine M.2 SATA SSD verwendet. Leider könnt Ihr weder einen anderen Prozessor noch eine dedizierte Grafikkarte nachrüsten, die 8 GB RAM und der 256 GB Speicher können aber auf 32 GB / 1 TB SSD hoch gerüstet werden.

Auch hier ist Windows 11 Pro vorinstalliert, außerdem sind Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.2 mit von der Partie. Selbst bei den Anschlüssen finden wir eine durchaus erbauliche Auswahl:

Rückseite:

1x Stromanschluss (19 Volt)

1x Mini-DisplayPort

1x Ethernet (RJ45)

2 x USB 3.2 Gen 1

1x HDMI

1x USB-C (nur Daten laut Herstellerangaben)

Vorderseite:

1x USB-C

1x USB 3.2 Gen 2

1x 3,5-mm-Klinke (Headset / Kopfhörer kombiniert)

Seiten

1x Lesegerät für SD-Karten (links)

1x Kensington-Schloss (rechts)

Der Intel-Celeron-Prozessor kommt natürlich an seine Grenzen, wenn Ihr sehr rechenintensive Fotobearbeitung nutzt, oder aktuelle Games zocken wollt. Aber wer nur ein wenig Bürokram zu erledigen hat und ein paar ältere Games spielt, kommt geschmeidig mit der Leistung zurecht. Auch hier ist im Lieferumfang neben HDMI-Kabel, Mini-Display-auf-HDMI-Adapter und einer Tragetasche eine VESA-Monitorhalterung enthalten.

Welches Modell sagt Euch mehr zu? Der knapp 500 Euro günstige Mini IT 11? Oder begnügt Ihr Euch mit dem Mini Air 11? Schreibt es uns in die Kommentare – gerne auch, was Ihr generell von diesen Mini-PCs haltet.