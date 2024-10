Habt Ihr mehr vom Android 15 -Update erwartet und seid stolzer Pixel-Handy-Besitzer? Dann hat Google einen gleichzeitigen Pixel-Feature-Drop nur für Euch am Start! Das Oktober-Paket bringt die übliche Auswahl an neuen Funktionen für die unterstützten Pixel-Smartphones, Smartwatches und das Pixel-Tablet, einschließlich eines neuen Unterwasser-Fotomodus und Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz. Lasst uns einen Blick darauf werfen!

Mit dem neuen Feature Drop bringt Google sein Ökosystem weiter nach vorne. Zum Beispiel ist es jetzt möglich, Benachrichtigungen zwischen dem Handy und dem Tablet zu synchronisieren, sodass sie auf dem einen Gerät verschwinden, nachdem sie auf dem anderen gelöscht wurden.

Eine weitere nette Integration ist die Option, Medien vom Tablet aufs Handy zu übertragen. Laut Google funktioniert die neue Cast-Option nahtlos zwischen den Geräten, indem man das Handy einfach in die Nähe des Tablets hält.

Fotografie-Funktionen für die Pixel-Handys

Kein großes Pixel-Update wäre komplett ohne neue Kamerafunktionen, und das ist auch beim Feature Drop im Oktober nicht anders. Zunächst einmal hat Google einen Unterwassermodus für Videos und Fotos hinzugefügt, der lebendigere Farben bei Eurer nächsten Tauchaufnahme verspricht. Das Unternehmen erinnert uns jedoch daran, ein wasserdichtes Gehäuse zu verwenden, um salzbedingte Schäden zu vermeiden.

Eine weitere Neuerung ist der Astrofotografie-Modus, der sich unter dem Night-Sight-Modus befindet und mit Astro bezeichnet ist. Apropos Nachtsicht: Die verbesserte Kamera-API-Integration in Android erweitert den Modus für schwaches Licht auf die Instagram-App. Es ist also nicht mehr nötig, Nachtaufnahmen mit der nativen Kamera-App zu machen und sie dann in die Social-Media-App zu exportieren. Es bleibt zu hoffen, dass die Integration bald weitere Apps erreichen wird.

Eine letzte Änderung an der Kamera ist die neue Option zur Feinabstimmung der Anpassungen, die der Magic-Audio-Eraser vornimmt. Neben einer einfachen Ein/Aus-Option könnt Ihr jetzt auch die Lautstärke verschiedener Stimmen oder Geräusche individuell verändern – eine willkommene Neuerung, wenn Ihr z. B. Aufnahmen mit mehreren Personen in lauten Umgebungen bearbeitet.

Updates für die Wetter-App

Für die eingefleischten Wetterfans unter den Lesern fügt Google der Pixel-Wetter-App endlich einen Pollen-Tracker hinzu – besser spät als nie, denke ich. Und mit dem Feature Drop ist die überarbeitete Wetter-App, die mit dem Pixel 9 eingeführt wurde, nun auch für die ältere Generation der Smartphones verfügbar.

Verbesserte Privatsphäre und Sicherheit

Wir sprachen bereits über die neue Diebstahlerkennung, die für das gesamte Android-Ökosystem eingeführt wurde und die Bewegungssensoren des Geräts nutzt, um einen möglichen Diebstahl zu erkennen. Google erweitert diese Funktion um die Möglichkeit, das Handy von einem anderen Gerät aus zu sperren, indem die Telefonnummer und eine Sicherheitsfrage bestätigt werden.

Das Update bringt auch die Private-Space-Funktion, die wir im Hauptartikel zu Android 15 erklären. Kurz gesagt, schafft der Private Space eine isolierte Umgebung für Eure Apps und Daten, die eine separate PIN oder einen Freischaltcode/Authentifizierung erfordert, fast wie ein zweites Profil auf dem Handy.

Goodies für die Pixel Watch

Für die treuen Pixel Watch-Besitzer:innen bringt Google eine benutzerdefinierte Kontaktkachel für Wear OS, mit der Ihr Eure Lieblings- oder wichtigsten Kontakte schneller erreichen könnt. Ein kurzes Antippen genügt, um einen Anruf oder eine Nachricht zu starten oder die Kontaktinformationen zu öffnen.

Und schließlich erreicht eine lang erwartete Funktion die Pixel Watches: E-Mail-Emoji-Reaktionen! Mit der Gmail-App am Handgelenk könnt Ihr auf Nachrichten mit einem schnellen Emoji reagieren – eine willkommene Abwechslung für Nachrichten, die nicht unbedingt eine ausführliche Antwort erfordern.

Verfügbarkeit des Feature-Drops im Oktober

Wie bei den vergangenen Versionen werden die einzelnen Funktionen ab heute ausgerollt, wobei nicht alle Geräte alle Funktionen zur gleichen Zeit erhalten. Um sicherzugehen, dass Ihr sie bekommt, stellt sicher, dass Euer Gerät das neueste Software-Update hat.

Außerdem hat Google bestätigt, dass Gemini Live jetzt für alle Pixel-Nutzer:innen mit kompatiblen Geräten kostenlos verfügbar ist. Außerdem wird die Funktion jetzt auch für deutschsprachige Nutzer:innen ausgerollt, zunächst in Deutschland. Für Österreich, die Schweiz und Liechtenstein gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum (keine Angst, wir haben Euch nicht vergessen).