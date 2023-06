iOS 16.6 Beta 2: Update mit weniger Funktionen und dafür mit Fehlerbehebungen

iOS 16.6 Beta 2 ist verfügbar!

Apple kündigte die "Security Keys" und "iMessage Contact Key Verification" im Dezember letzten Jahres an. Mit iOS 16.3 wurden bislang jedoch nur die "Security Keys" auf die Apple iPhones gebracht. Das Unternehmen aus Cupertino könnte die sogenannten "Verification" wahrscheinlich im kommenden iOS 16.6 aktivieren, nachdem Spuren in der ersten Beta-Version gefunden wurden.

Zur Auffrischung: Die "iMessage Contact Key Verification" wurde für Personen wie Journalisten und Regierungsangestellte eingeführt, die von Cyberangriffen betroffen und anfällig für Abhörmaßnahmen sind. Es handelt sich um eine Funktion, die die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Sicherheit bei der Nutzung von Apples Kommunikationsdiensten wie iMessage und FaceTime verbessert.

In der ersten Beta-Version war die Funktion zunächst in den Einstellungen auffindbar, erschien aber unbrauchbar, wenn man sie weiter auswählte. Aber in der neuesten iOS 16.6 Beta 2 hat Apple den Dienst anscheinend entfernt. Mit diesem Hinweis könnte der iPhone-Hersteller die Funktion testen und eventuell planen, sie in den nachfolgenden Beta-Versionen wieder einzuführen, die auf dem Zeitrahmen von 2023 basieren.

Apple gibt eine Vorschau auf weitere Funktionen in iOS 17. / © NextPit

Im Vergleich zu iOS 16.5, das einige bemerkenswerte Funktionen wie die Unterstützung für die Installation von Software-Updates für iPhones und iPads bei einer Akkukapazität von weniger als 50 Prozent hinzugefügt hat, ist iOS 16.6 bereits eine kleinere Firmware. Der Grund dafür könnte sein, dass Apple sich auf die Einführung von iOS 17 konzentriert, das am 5. Juni auf der WWDC 2023 vorgestellt werden soll.

Allerdings wird iOS 16.6 weiterhin die Leistung von iOS 16 optimieren, das noch einige offene Probleme hat. Außerdem bestätigt Apple, dass die neue Software einige Matter-Probleme behebt, wie in den veröffentlichten Versionshinweisen beschrieben.

Habt Ihr schon auf iOS 16.5 aktualisiert? Welche der neuen Funktionen nutzt Ihr bereits? Teilt uns Eure Erkenntnisse im Kommentarbereich mit.