Magenta Black Days: Unglaubliche Angebote für Telekom-Kunden!

Bei der Telekom haben die "Magenta Moments" begonnen. Dabei handelt es sich um die Black-Friday-Aktion des Anbieters, bei der Ihr täglich spannende Deals angeboten bekommt – allerdings nur, wenn Ihr bereits Bestandskunden seid. Doch auch für Neukunden hat die Deutsche Telekom gerade spannende Tarif-Angebote auf Lager. Wir haben alle Infos zur Aktion für Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Seid Ihr bereits Kunden der Deutschen Telekom? Dann könnt Ihr gerade von den "Magenta Moments" profitieren. Bis zum 28. November bekommt Ihr hier fünf verschiedene Geräte mit einem riesigen Rabatt. Da sich dieses Angebot jedoch nur an Bestandskunden richtet, gehen viele von Euch leider leer aus. Um dies zu verhindern, können Neukunden bei der Telekom während der Magenta Black Days auch verschiedene Smartphones deutlich günstiger bekommen oder bei Tarif-Angeboten sparen.

Die Magenta Moments der Telekom für Bestandskunden

Die Aktion ist relativ schnell erklärt. Alles, was Ihr dafür benötigt, ist einen aktiven Vertrag mit der Deutschen Telekom und die Magenta-App. Dort erhaltet Ihr einen Code, mit dem Ihr täglich spannende Deals angeboten bekommt. Dafür müsst Ihr am jeweiligen Tag ab 10 Uhr die App öffnen, dort tippt Ihr auf "Vorteil sichern", den Coupon kopieren und anschließend im Warenkorb einlösen. Schon erhaltet Ihr den entsprechenden Preis und könnt bezahlen.

Habt Ihr auf die Apple AirPods Pro 2 gehofft, müssen wir Euch an dieser Stelle leider bereits enttäuschen. Die beliebten In-Ear-Kopfhörer sind nämlich zwei Stunden nach Aktionsbeginn bereits vergriffen. Ihr seht also, dass Ihr Euch hier wirklich beeilen müsst, wenn Ihr Euch für eines der Angebote interessiert.

Das Black-Days-Special Gerät Aktionstag Preis Verfügbarkeit Apple AirPods Pro 2 22.11.23 294,00 € 188,00 € Nicht mehr verfügbar Xiaomi Smart Air Fryer Pro 23.11.23 129,99 € 55,00 € Verfügbar Apple Watch Series 9 24.11.23 479,00 € 379,00 € Verfügbar Apple HomePods Mini 27.11.23 107,00 € 77,00 € Verfügbar Apple AirPods 3 28.11.23 209,00 € 144,00 € Verfügbar Direkt zu den Magenta Moments*

Derzeit erhaltet Ihr natürlich noch deutlich mehr Angebote bei der Telekom, indem Ihr Euch im Zubehör-Shop umschaut. So spart Ihr beispielsweise 30 Prozent auf ein neues iPhone-Case oder könnt Euch die Apple AirPods der zweiten Generation für 87 Euro sichern. Ist ein Produkt online nicht mehr verfügbar (außer den Spezial-Deals), habt Ihr die Möglichkeit, im nächsten Telekom-Shop anzufragen oder die Sonder-Hotline unter 0800 330 1450 zu erreichen.

Tarif-Deals und Smartphones für Telekom-Neukunden

Seid Ihr noch keine Kunden bei der Telekom, erhaltet Ihr dennoch spannende Angebote. So zahlt Ihr für Top-Smartphones, wie das Google Pixel 8 Pro (Test) oder Samsung Galaxy S23 Ultra (Test), derzeit nur einen Euro in Form einer Zuzahlung. Dies gilt nur in Verbindung mit einem entsprechenden MagentaMobil-Tarif.

Zusätzlich könnt Ihr auch bei Smartphones ohne einen Handyvertrag sparen. Dadurch kostet Euch etwa das Samsung Galaxy A53 (zum Test) nur noch 279 Euro. Alle Angebote findet Ihr im Telekom-Online-Shop*. Dort müsst Ihr nur oben auf das Banner zu den Magenta Black Days tippen und schon seht Ihr die entsprechenden Angebote.

Was haltet Ihr von den Angeboten zum Black Friday? Konntet Ihr Euch bereits einen der Special-Deals sichern? Lasst es uns wissen!