Nur heute! Waipu.tv – ein ganzes Jahr TV für den halben Preis streamen

Den halben Preis zahlen, aber voll kassieren – das klingt immer nach einem lohnenswerten Deal, selbst am mit Deals gespickten Cyber Monday. Das gilt erst recht, wenn man von diesem halben Jahr ein ganzes Jahr profitieren kann. Genau das bietet uns Waipu.tv für diverse TV-Streaming-Pakete gerade an – und der Spaß geht dabei schon ab 3,75 Euro pro Monat los.

Affiliate Angebot waipu.tv ein Jahr lang zum halben Preis Jetzt 12 Monate lang 50 % Rabatt auf Comfort, Perfect Plus, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick oder mit Netflix!

Deshalb solltet Ihr beim Waipu.tv-Deal zuschlagen

Asche über mein Haupt, denn ich bin spät dran mit diesem Deal. Seit einigen Tagen bereits könnt Ihr nämlich im Rahmen der "waipu.tv Cyberweek Streaming Deals" 50 Prozent Preisnachlass für zwölf Monate auf fast alle waipu.tv-Pakete. kassieren. So gibt es das Comfort-Paket nur 3,75 Euro und das Perfect Plus-Paket gibt es bereits ab 6,50 Euro pro Monat. Letzteres könnt Ihr in Kombination mit dem „Netflix Standard mit Werbung“-Paket buchen, und Ihr zahlt dafür ein Jahr lang lediglich 8 Euro! Nochmal: ACHT EURO für 251 TV-Sender, die fast alle in HD verfügbar sind plus Netflix Standard mit Werbung.

Es gibt auch die Netflix-Varianten "Standard" und "Premium" im Aktionszeitraum zum halben Preis, und auch das Kombi-Angebot "waipu.tv 4K Stick inklusive Perfect Plus" könnt Ihr für schlappe acht Euro abstauben. Wer sich bis einschließlich 27.11. für ein waipu.tv-Abo entscheidet, kann in Summe bis zu 176 Euro sparen!

Passend zum Thema: Der Waipu-TV-Stick im Test

Es gibt zwei Testimonials, die dafür sorgen sollten, dass Ihr hier ohne eine Sekunde zu überlegen zuschlagt: Einmal macht der olle Dieter Bohlen Werbung für dieses "Mega"-Angebot – und außerdem ich. waipu.tv zahlt mir dafür zwar nix, aber ich nutze deren Service über den Umweg O₂ schon seit einigen Jahren und bin echt sehr happy damit. Es gibt eine riesige Senderauswahl, die Ihr Euch reinziehen könnt und Tausende Filme und Serienfolgen über die Mediathek. Außerdem bietet Euch waipu.tv eine Timeshift-Funktion und insgesamt 100 Stunden Speicherplatz.

Genug gequatscht, denn Ihr sollt ja auch noch Zeit haben, das Paket zu buchen, bevor der Cyber Monday vorbei ist. Werdet Ihr zuschlagen? Und falls nicht: Wie verfolgt Ihr denn die klassischen TV-Sender? Noch linear? Nur über die Mediatheken? Oder müsst Ihr schon googeln, was der alte Drees mit "klassische TV-Sender" meint?