Xiaomi-Handys im Vergleich: Welches ist das beste Modell 2024

Welches Xiaomi- , Redmi- oder Poco-Smartphone ist das Richtige für 2024? Um Euch in der riesigen Auswahl von Xiaomi zurechtzufinden, haben wir die besten Flaggschiffe von Xiaomi, ebenso aber auch die günstigeren Geräte von Redmi und Poco für Euch ausgewählt. In verschiedenen Kategorien findet Ihr unsere Empfehlungen, für jeden Geldbeutel ist da ein passendes Modell dabei.

Xiaomi ist ja dafür bekannt, relativ häufig neue Smartphones herauszubringen und außerdem mehrere Untermarken zu haben. Daher ist es oft ziemlich haarig, sich im Katalog von Xiaomi zurechtzufinden. Mit dieser Auswahl hilft Euch nextpit dabei, den Überblick über die verschiedenen Modelle der Xiaomi 14- und Xiaomi-13T-Serie, der Redmi-Note-13-Familie und der neuen Poco-Modelle zu behalten.

Die besten Xiaomi-, Redmi- und Poco-Smartphones im Jahr 2024

Wie hat nextpit die besten Xiaomi-Smartphones ausgewählt?

Für diese Auswahl haben wir die Xiaomi- und Redmi-Smartphones mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in jeder Preisklasse ausgewählt. Bei den Preisen orientierten wir uns an der unverbindlichen Preisempfehlung. Außerdem schauten wir auf den internen Speicher und den Arbeitsspeicher.

Diese Liste ist natürlich subjektiv, da sie auf den Vorlieben der Redaktion beruht. Wir versuchen dennoch, eine Reihe von Kaufkriterien zu berücksichtigen und sie an die jeweilige Preisklasse anzupassen.

Während ich einem Redmi der Budgetklasse verzeihen kann, dass es keine IP-Zertifizierung hat, ist dies bei einem Modell der Oberklasse weniger entschuldbar. Bei den erschwinglichen Smartphones haben wir mehr auf die Leistung und die Akkulaufzeit geachtet und dabei einen eher pragmatischen Ansatz berücksichtigt, den man bei diesen Modellen in der Regel verfolgt.

Im oberen Preissegment achten wir eher auf realistisch empfehlenswerte Modelle, die nicht zu teuer sind, und haben auch die Gewährleistung von Software-Updates berücksichtigt.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi-Smartphones, die nextpit Euch 2024 empfiehlt

Hier sind die Xiaomi-, Poco- und Redmi-Smartphones zwischen 200 und über 1.000 Euro aufgelistet. Wir konnten neben den neuen Flaggschiffen mittlerweile auch einige der neueren Redmi- und Poco-Modelle testen. Das in unserer Tabelle gelistete Poco X6 Pro konnten wir als Einzige unserer Empfehlungen noch nicht persönlich in Augenschein nehmen, aber immerhin ist es auf dem Weg in die nextpit-Redaktion.

Die beste Wahl im Jahr 2024: Xiaomi 14

Das Xiaomi 14 ist ein Paradebeispiel für ein Top-Smartphone. / © nextpit

Seht Euch den vollständigen Test des Xiaomi 14 auf nextpit an

Das Xiaomi 14 ist unserer aktueller King am Xiaomi-Himmel. Zwar ist es nicht das stärkste Modell der Reihe, aber die Kombination aus Top-Technik und Preis macht es zur Redaktionsempehlung.

Wie in allen Geräten der Reihe kommt hier der aktuelle Snapdragon 8 Gen 3 zum Einsatz, dank 6,36 Zoll großem Display ist das Xiaomi 14 zudem relativ kompakt. Ihr könnt die 12 GB RAM wahlweise mit 256 oder 512 GB Speicher kombinieren und zahlt dementsprechend einen knappen Tausender, oder aber 1.099,90 Euro.

Auch der Partnerschaft mit Leica ist es geschuldet, dass das Xiaomi 14 mit seinen drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite ein gutes Kamera-Handy ist. Das IP68-zertifizierte Device besitzt einen Akku mit einer Kapazität von 4.610 mAh, und der im Lieferumfang enthaltene Akku wartet mit einer Ladeleistung von 90 W auf.

HyperOS und die mittlerweile auf vier Android- und fünf Sicherheits-Updates verbesserte Software-Garantie machen das Xiaomi 14 zu einem sehr gelungenen Flaggschiff-Phone – und unseren aktuellen Champ dieser Bestenliste.

Das ultimative Kamera-Flaggschiff: Xiaomi 14 Ultra

Foto-Freunde greifen bei Xiaomi am Besten zum Xiaomi 14 Ultra. / © nextpit

Seht Euch unseren ersten Test des Xiaomi 14 Ultra auf nextpit an.

Ihr wollt aber das faktisch stärkste Kamera-Phone der Chinesen und müsst dabei auch nicht auf den Euro schauen? Dann kann es nur das Xiaomi 14 Ultra sein, dass es in lediglich einer Ausführung mit 16 GB RAM sowie 512 GB Speicher zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP) gibt. Auf dem Spec-Sheet wirkt das vierteilige Kamera-Setup auf der Rückseite dem des Xiaomi 13 Ultra (Test) sehr ähnlich, aber der Eindruck täuscht. Ja, es gibt auch hier vier Sensoren mit jeweils 50 MP und alle bis auf der Ultraweitwinkel-Shooter stabilisieren Bilder optisch.

Lest dazu auch: Das Xiaomi 14 Ultra und das Xiaomi 13 Ultra im direkten Vergleich

Neu ist aber die variable Blende bei der Hauptkamera, wobei der verbaute Sony-Sensor auch der erste einer ganz neuen Sensoren-Generation ist. Spätestens, wenn unser Kamera-Test und der ausführliche Testbericht zum Xiaomi 14 vorliegen, werden wir Euch auch an Foto-Beispielen die Qualität der Kameras demonstrieren können.

Auch hier gibt es wie beim Xiaomi 14 HyperOS inklusive der identischen Update-Politik, den Snapdragon 8 Gen 3 und ein AMOLED-Display, welches in diesem Fall aber 6,73 Zoll misst. Das Schnellladen des 5.000-mAh-Akkus geht mit 90 W vonstatten, selbst kabellos seid Ihr mit 80 W richtig flott dabei.

Wer so viel High-End wünscht, blättert auch entsprechend viel hin. Konkret sind das aktuell 1.499 Euro, die das Gerät aber auch wert sein dürfte.

Die High-End-Alternative 2024: Xiaomi 13T Pro

Das Xiaomi 13T Pro versteht sich als praktisches Semi-Flaggschiff-Smartphone des chinesischen Konzerns. / © nextpit

Seht Euch den vollständigen Test des Xiaomi 13T Pro auf nextpit an

Nachdem die Xiaomi-14-Serie in Deutschland verfügbar ist, rückt das Xiaomi 13T Pro als unsere vorherige Top-Empfehlung ins zweite Glied. Nichtsdestotrotz haben wir es hier gerade zum aktuellen Preis unter 700 Euro mit einer sehr spannenden Alternative zu tun.

Das 6,67 Zoll große CrystalRes-AMOLED-Display wiederholt Bilder mit sportlichen 144 Hz. Außerdem setzt Xiaomi auf MediaTek statt Qualcomm und verbaut einen rasanten MediaTek Dimensity 9200+, den Ihr je nach Konfiguration mit 12 oder 16 GB und bis zu 1 TB Speicherplatz kombiniert.

Erstmals verbaut Xiaomi eine Leica-Triple-Kamera, die in den meisten Fällen überzeugt, außerdem ist ein 5.000-mAh-Akku mit an Bord, der a) mit 120 W sehr flott lädt und b) dessen Charger auch im Lieferumfang enthalten ist. MIUI 14 auf Basis von Android 13 ist installiert und weiß – von nerviger Bloatware abgesehen – ebenfalls zu überzeugen. Übrigens hat Xiaomi den Software-Support auf vier Jahre für System-Updates aufgebohrt. Sicherheitsupdates gibt es weiterhin für fünf Jahre.

Bei 799 Euro geht laut UVP der Spaß los und selbst die größte Version mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM kostet Euch "nur" 999 Euro. Aktuell liegen die Straßenpreise so niedrig, dass Ihr schon ab etwa 670 Euro fündig werdet.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Redmi Note 13 Pro+ 5G

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ist das Spitzenmodell der diesjährigen Redmi-Reihe. / © nextpit

Seht Euch den vollständigen Test des Redmi Note 13 Pro+ 5G von nextpit an.

Wir verlassen die schwindelerregenden Höhen des High-End-Sektors und wenden uns der Mittelklasse zu – einem Steckenpferd Xiaomis. Die neue Redmi-Note-13-Familie ist sehr vielseitig bestückt und kommt mit dem Redmi Note 13 Pro+ 5G an der Spitze.

Dieses Gerät bringt Euch für knapp 500 Euro einen Dimensity 7200 Ultra und wahlweise 8 oder 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Panel wiederholt Bilder mit 120 Hz und anstelle von HyperOS erblickt Ihr auf diesem Display noch MIUI 14 auf Basis von Android 13.

Immerhin hat Xiaomi auch seinen Redmis eine bessere Update-Politik verpasst, die jetzt lautet: Drei Android-Upgrades und vier Jahre Sicherheitsupdates. Von der Triple-Cam könnt Ihr am ehesten die Hauptkamera verwenden, die aber dafür mit 200 MP auch richtig auftrumpft und das Pro-Plus-Modell der Serie so zu einem wirklich guten Allrounder macht. Der 5.000-mAh-Akku wird mittels beiligendem Charger mit bis zu 120 W aufgeladen – auch das ist nicht üblich in dieser Preisklasse.

Die Preis-Leistungs-Alternative: Poco X6 Pro 5G

So viel Smartphone bietet Poco für nur 349 Euro / © xiaomi

Als Alternative zum Redmi Note 13 Pro+ 5G legen wir Euch das Poco FX6 Pro ans Herz, für das Ihr knapp 350 Euro hinblättert. Für diesen Preis bekommt Ihr wie bei den Redmi-Modellen ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 1.220-px-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate punktet.

Mit dem Dimensity 8300 Ultra kommt hier erneut ein starker MediaTek-Prozessor zum Einsatz, wie beim Redmi Note 13 Pro+ 5G mit identischen Speicher-Optionen von 8 oder 12 GB RAM und 256 oder 512 GB Speicher. Interessant ist aber, dass im Redmi langsamerer UFS-3.1-Speicher eingesetzt wird und hier bereits UFS-4.0-Speicher. Ebenfalls ein Vorteil für Poco: Hieer ist bereits HyperOS am Start, allerdings gibt es keinerlei Update-Versprechen.

Auch hier gibt es wieder ein Triple-Kamera-Setup, allerdings mit einem 64-MP-Sensor an der Spitze. Das Schnellladen des 5.000-mAh-Akkus geht mit 67 W auch langsamer vonstatten, kabellos passiert hier zudem nichts. Dennoch stellt das IP54-zertifizierte Poco X6 Pro ein hochspannendes Allround-Smartphone zum kleinen Preis dar – und wir sind schon heiß drauf, diesen Hobel ausführlich testen zu können.

Das Beste vom Billigsten: Redmi Note 13 4G

Der 120-Hz-OLED-Screen ist wahrscheinlich das beste Verkaufsargument des Redmi Note 13 4G. / © nextpit

Seht Euch den vollständigen Test des Redmi Note 13 4G von nextpit an.

120-Hz-Display mit OLED-Technologie und FullHD-Auflösung – das war vor wenigen Jahren noch High-End-Smartphones vorbehalten, aber das findet Ihr jetzt schon im Redmi Note 13 4G, also in einem Smartphone mit einer UVP unterhalb von 200 Euro! Der Rest – Snapdragon 685, 6 GB RAM, 128 GB Speicher – fällt natürlich hinter die anderen Modelle der Redmi-Note-13-Familie zurück, aber das ist bei diesem Preis absolut legitim.

Der Speicher kann immerhin per microSD-Karte erweitert werden und die Triple-Cam wird von einer ordentlichen 108-MP-Cam angeführt. Der obligatorische 5.000-mAh-Akku wird mit bis zu 33 W geladen und das Gerät ist nach IP54 zertifiziert. Die Konnektivität mit LTE, Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 ist eine weitere Schwachstelle des Geräts, aber auch hier finde ich, dass das bei dem Preis absolut klar geht.

Xiaomi-üblich müsst Ihr hier auch einen ganzen Eimer voller Bloatware erdulden, aber hey – vier Jahre Sicherheitsupdates für das MIUI-14-Handy klingen richtig gut. Wenn Ihr ein wirklich preisgünstiges Smartphone sucht und auf 5G verzichten könnt, checkt unbedingt mal die Angebote für das Xiaomi Redmi Note 13 4G.

Wie soll man sich zwischen Xiaomi und Redmi zurechtfinden?

Wenn man Xiaomi und Redmi nimmt, muss man sie sowohl als zwei verschiedene Marken als auch als zwei Produktreihen innerhalb desselben Katalogs betrachten. Ich weiß, es ist kompliziert, aber im Grunde ist Xiaomi insgesamt hochwertiger als Redmi.

Manchmal allerdings ist die Oberklasse von Redmi tatsächlich interessanter als die Einstiegsklasse von Xiaomi. Wir haben Euch übrigens in unserer Umfrage befragt, ob Ihr Euch noch bei Xiaomi zurechtfindet – und die Antwort war ein fettes NEIN.

High-End-Sortiment

Beginnen wir mit den Xiaomis, der Flaggschiffreihe. Sie sind die Spitzen-Smartphones des Herstellers und haben in der Regel die hochwertigsten technischen Daten. Das Flaggschiff der Reihe ist das Xiaomi 14 Ultra mit seiner Vanilla-Version, dem Xiaomi 14. Allerdings rechnen wir hier mit weiteen Modellen. So gab es im letzten Jahr in der Xiaomi-13-Familie schließlich auch noch die 13T-Modelle. Gab es vor Jahren auch noch Note-Modelle, finden wir die mittlerweile nur noch in der Redmi-Familie vor.

Mittelklasse-Sortiment

Wenn man Xiaomi als Marke im globalen Maßstab, also als Hersteller, betrachtet, bildet Redmi die Mittelklasse des Katalogs. Wenn man Xiaomi und Redmi jedoch als zwei Marken betrachtet, hat Redmi auch seine eigenen Unterreihen, von den Flaggschiffen bis zur Einstiegsklasse.

Das Topmodell von Redmi, das dem Mittelklassemodell von Xiaomi entspricht, sind die Redmi-Note-Modelle. Auch sie gibt es in mehreren nummerierten Versionen wie dem Redmi Note 13 (in 4G und 5G), Note 13 Pro (ebenfalls als 4G- und 5G-Version verfügbar) und schließlich das Note 13 Pro+ 5G, vom Basis- bis zum Premiummodell.

Einstiegsklasse

Als Nächstes kommen die Redmis schlechthin, also die Einstiegsklasse mit Geräten wie dem Redmi 13C oder dem Redmi A2. Wer wirklich nur ganz wenig Geld in die Hand nehmen will, wird hier immer fündig, bekommt auch eine ordentliche Auswahl geboten, die mit dem Redmi 9A schon bei 69,90 Euro anängt.

Der Poco-Katalog

Poco ist eine eher ungewöhnliche Marke. Die Untermarke scheint im Vergleich zu Redmi ziemlich autonom von Xiaomi zu sein. Innerhalb des Poco-Katalogs kann man wieder in verschiedene Preisklassen unterscheiden.

Die "Poco F"-Modelle wie das Poco F4 GT sind Flaggschiffmodelle, die leistungsstärksten und teuersten Smartphones des Herstellers. Die "Poco X"-Geräte wie das Poco X6 Pro 5G bilden das mittlere Preissegment von Poco ab, mit Smartphones, die mehr Wert auf die Qualität des Bildschirms und die Kamera legen. Die Poco-M- und C-Reihen bilden das Einstiegssegment von Poco, mit Preisen unter 200 Euro und limitierten technischen Daten, bei dem die Geräte vor allem auf die Akkulaufzeit setzen.

Poco-Smartphones werden in Deutschland weniger häufig vertrieben. Es ist wahrscheinlicher, dass Ihr in einem Geschäft ein Xiaomi- oder Redmi-Gerät findet als ein Poco-Gerät. Andererseits sind die Poco-Modelle die Xiaomi-Modelle, die im Laufe der Zeit in der Regel die größten Preissenkungen erfahren.

Das war's – das sind die besten Xiaomi-Handys im Jahr 2024, Stand: März! Teilt mir in den Kommentaren gerne mit, welches Modell Ihr am besten findet. Und welches Smartphone Ihr von Xiaomi Euer Eigen nennt.