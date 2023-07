200 Euro günstiger: LogiTel reduziert Zahlung beim Sony Xperia 1 V

Mit einem dicken Preisschild von 1.399 Euro ist das Sony Xperia 1 V vor wenigen Tagen in den Ladenregalen erschienen. Dabei orientiert sich der Hersteller am Startpreis des Vorgängers (zum Test), allerdings bietet das Smartphone mehr Leistung und ein edles Design. Interessiert Ihr Euch für das Sony-Flaggschiff, solltet Ihr gerade bei LogiTel reinschauen. Hier könnt Ihr Euch das Smartphone mit passendem Mobilfunktarif und gratis Bluetooth-Kopfhörern (zum Vergleich) sichern.

Das Sony Xperia 1 V glänzt mit einem sehr edlen Design und nutzt sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite Gorilla Glass Victus 2, um das Smartphone zu schützen. Bei Sony-Geräten ist vor allem die Kamera häufig ein Kaufkriterium. Auch hier findet sich einmal mehr ein außerordentlich spannendes Setup, das aus einer 48-MP-Weitwinkelkamera, sowie einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 12-MP-Telekamera besteht. Besonders der neue Stacked-CMOS-Sensor wertet die Fotos im Vergleich zu den Vorgängern deutlich auf.

Das Kameraelement auf der Rückseite ist erfreulich dezent. / © nextpit

Auch beim Prozessor hat Sony nicht gegeizt und so kommt beim Xperia 1 V der Qualcomm 8 Gen 2 mit satten 12 GB RAM und 256 GB erweiterbarem internem Speicher zum Einsatz. Dieser bleibt selbst bei ständiger Nutzung recht kühl. Der Akku fasst 5.000 mAh und lässt sich in kurzer Zeit mit bis zu 30 W wieder aufladen. Wo Sony dennoch Verbesserungsbedarf hat, lest Ihr in unserem Test zum Sony Xperia 1 V nach.

Lohnt sich das Sony-Angebot von LogiTel?

Bevor ich Euch unseren Tarif-Check kredenze, kann ich bereits jetzt verraten, dass das Angebot wirklich gut ist. Neben dem Flaggschiff bekommt Ihr noch die Sony WH-1000XM5 (zum Test) als Zugabe dazu und schließt einen Handytarif im 5G-Netz von Vodafone ab. Dabei stehen Euch 65 GB Datenvolumen und eine Download-Bandbreite von maximal 500 MBit/s zur Verfügung.

Monatlich müsst Ihr mit 44,99 Euro rechnen, es sei denn, Ihr seid bereits Vodafone-Kunden. Dann reduziert sich diese Gebühr auf 39,99 Euro. Zusätzlich erwarten Euch die bereits erwähnten 299 Euro in Form einer Einmalzahlung. Die Anschlussgebühr zahlt Ihr zwar, allerdings könnt Ihr sie Euch über die Vodafone-App wieder erstatten lassen. Zusätzlich gibt es für alle Wechsler, die Ihre Handynummer mitbringen, noch einmal 50 Euro geschenkt.

"Vodafone Smart M" im Check Eigenschaft Vodafone Smart M + Sony Xperia 1 V Datenvolumen 65 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44,99 Euro Einmalige Gerätekosten 299,00 Euro Anschlussgebühr wird erstattet Gesamtkosten 1.378,76 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Reguläre Gerätekosten Sony Xperia 1 V – 1.394,99 Euro

Das Sony Xperia 1 V kostet Euch im Handel derzeit noch mindestens 1.394,99 Euro. Der Deal kostet Euch bereits ohne die Berechnung des Effektivpreises weniger. Dank der Zugabe der Kopfhörer und des Wechselbonus spart Ihr im direkten Vergleich allerdings 16,47 Euro (!) monatlich, was für ein Flaggschiff, das gerade erst releast wurde, durchaus selten ist.

Wie bereits erwähnt, könnt Ihr sogar noch mehr sparen, wenn Ihr bereits Vodafone-Kunden seid. Das Angebot dürfte für alle interessant sein, die auf der Suche nach einem wirklich guten Kamerahandy sind. Falls Ihr mehr Wert auf Performance legt, ist das Sony auch spannend, denn das SoC leistet hervorragende Arbeit und somit darf sich das Sony Xperia 1 V definitiv als Flaggschiff in verschiedenen Bereichen bezeichnen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Sony Xperia 1 V interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!