Möchtet Ihr Euch neue Over-Ears zulegen sind Preise von 200 Euro keine Seltenheit. Allerdings gibt es auch richtig spannende Modelle unter 50 Euro. In diesem Artikel hat nextpit die drei interessantesten Bluetooth-Kopfhörer herausgesucht, die Euch am Prime Day besonders wenig kosten. Außerdem verraten wir Euch, worauf Ihr tatsächlich verzichten müsst, wenn Ihr sparen wollt.

Schnell mal ein paar Kopfhörer am Prime Day mitnehmen scheint der Plan vieler Kunden zu sein. Denn gerade Over-Ears zählen auch in diesem Jahr zu den beliebtesten Produkten. Sind Euch jedoch 199 Euro für die Sony WH-1000XM4* zu teuer, gibt es auch spannende Modelle für deutlich weniger als 50 Euro. Nachfolgend haben wir Euch eine Auswahl von drei Over-Ear-Kopfhörern (Bestenliste) zusammengestellt.

Die Sony WH-1000XM4 sind Euch zu teuer? Dann schaut Euch unbedingt die nachfolgende Liste an. / © nextpit

Die besten Over-Ear-Kopfhörer unter 50 Euro

Soundcore H30i von Anker

Hersteller Anker ist ohnehin schon bekannt für recht günstige, dafür jedoch qualitativ ansprechende, Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste). Unter der Marke "soundcore" bietet das Unternehmen auch die H30i an. Diese On-Ears sind erst seit Kurzem erhältlich, aber schon jetzt um 50 Prozent reduziert. Gerade einmal 19,99 Euro zahlt Ihr am Prime Day, statt der UVP von 39,99 Euro. Der nächstbeste Preis im Netz ist übrigens mit 30,17 Euro angegeben.

Affiliate Angebot Anker soundcore H30i

Die kabellosen Kopfhörer bieten bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit, einen optimierbaren Equalizer mit rudimentären Funktionen und sogar "Pure Bass", um den Bass noch zu verstärken. Auch Multipoint-Bluetooth ist hier möglich, was für Kopfhörer in dieser Preisklasse eher unüblich ist. Zusätzlich wird das aktuelle Bluetooth 5.3 genutzt. Mit einem Gewicht von gerade einmal 183 g liegen die Kopfhörer auch nicht schwer auf dem Kopf und lassen sich so problemlos mehrere Stunden tragen. Auf ANC müsst Ihr hier jedoch verzichten.

Soundcore Q20i von Anker

Ebenfalls mit einem fetten Rabatt gibt es derzeit die Q20i von soundcore. Die Kopfhörer verfügen über ANC, sind im Over-Ear-Design gehalten und können auf bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit zurückgreifen. Hi-Res Audio ist ebenfalls mit an Bord und der Sound lässt sich in der App kinderleicht personalisieren. Insgesamt 22 Equalizer Voreinstellungen stehen Euch hier zur Verfügung und einen Transparenzmodus gibt es auch.

Affiliate Angebot Anker Soundcore Q30i

Die UVP des Amazon-Bestsellers liegt in der Regel bei 49,99 Euro. Während des Prime Days streicht Anker jedoch 40 Prozent, wodurch Ihr nur noch 29,99 Euro zahlt. Dieser Preis ist zwar nichts Unübliches, da es immer wieder solche Angebote gibt, allerdings handelt es sich auch um den bisherigen Tiefstpreis. Das nächstbeste Angebot hat Galaxus auf Lager – für 41,61 Euro.

OneOdio A70

Etwas unbekannter ist da schon Hersteller OneOdio. Mit dem A70 wartet ein weiterer Over-Ear-Kopfhörer zum Preis von 35,18 Euro auf Euch. Der reguläre Preis liegt mit 43,99 Euro allerdings nur marginal höher. Wie schon bei den Q20i handelt es sich hier um einen immer wiederkehrenden Preis, der gleichzeitig auch der bisherige Bestpreis ist.

Affiliate Angebot OneOdio A70

Der Grund für unsere Wahl liegt hier, neben der ausgezeichneten Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden, auch auf den Anschlussmöglichkeiten. Denn die Kopfhörer bieten Eingänge für 6,35-mm- und 3,5-mm-Klinkenstecker. Die entsprechenden Kabel sind zudem im Lieferumfang direkt enthalten. Zudem ist Hi-Res Audio mit dabei und die 40-mm-Treiber dürften für einen durchaus guten Sound sorgen.

Müssen Over-Ear-Kopfhörer 200 Euro kosten?

Die Antwort darauf liegt auf der Hand. Seid Ihr audiophil und legt Wert auf Audio-Codecs oder einen fein kalibrierten Sound kommt Ihr um teurere Modelle nicht herum. Auch ANC ist bei günstigeren Modellen eher eine Seltenheit. Reicht es Euch allerdings morgens auf dem Weg zur Arbeit mit Musik beschallt zu werden oder möchtet Ihr am Abend einfach nur zu beruhigendem Wal-Gesang wegdösen, sind die hier aufgeführten Kopfhörer mehr als ausreichend.

Aber Vorsicht: Das bedeutet nicht, dass Ihr einfach irgendwelchen billigen Kopfhörer kaufen solltet. Hier herrscht häufig auch ein Mangel bei der Verarbeitungs- oder Soundqualität. Ihr müsst in Kauf nehmen, dass die Kopfhörer instabiler sind und es eher zu einem rauschenden oder kratzenden Sound kommt, als bei hochwertigeren Modellen.

Weitere günstige Bluetooth-Kopfhörer unter 50 Euro

Wir haben uns natürlich ein größeres Portfolio angeschaut. Hier gab es auch einige Modelle, die wir nicht guten Gewissens empfehlen können. Aber es gibt dennoch einige günstige Over-Ear-Kopfhörer, die wir Euch nicht vorenthalten möchten.

Interessiert Ihr Euch für eines der Modelle, solltet Ihr Euch jedoch etwas beeilen. Denn die Angebote gelten alle nur noch bis der Prime Day endet. Ab morgen sind diese Angebote also wieder hinfällig und Ihr müsst gegebenenfalls auf den Black Friday im November warten.

Was haltet Ihr von den Kopfhörern? Ist ein spannendes Modell für Euch dabei? Lasst es uns gerne wissen!