Samsung-Display der Zukunft mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Sensoren

Samsung präsentiert eine neue Display-Technologie

Auf der SID Display Week in Los Angeles hat Samsung das neue Display namens Sensor-OLED-Display (SOD) vorgestellt, das die Fingerabdruckerkennung und Biometrie in Smartphones und Tablets drastisch verbessert. Es verfügt über eine eingebettete lichtempfindliche organische Fotodiode (OPD), die im Vergleich zu aktuellen Lösungen nicht separat eingebaut ist.

Der Einsatz der OPD ermöglicht das Scannen von Fingerabdrücken auf dem gesamten Bildschirm, anstatt nur einen Teil oder den unteren Bereich zu nutzen, wie es beim Samsung Galaxy S23 (Test) und Galaxy S23 Ultra aktuell der Fall ist. Außerdem wird dadurch die Sicherheit verbessert, da bei der Authentifizierung mehrere IDs oder Fingerabdrücke eingegeben werden können.

Das Sensor-OLED-Display von Samsung kann die Herzfrequenz und den Blutdruck überwachen. / © Samsung

So funktioniert die neue Technologie

Das bemerkenswerteste Merkmal des Sensor-OLED-Displays ist jedoch die Unterstützung biometrischer Daten. Laut Samsung nutzt das Panel das OLED-Licht, um Gesundheits- oder biometrische Daten des Nutzers zu überwachen.

Konkret wird das Licht auf die Blutgefäße der Finger des Nutzers gestrahlt, wenn dieser auf das Display drückt. Anhand der Variation des reflektierten und gebrochenen Lichts, das zurück auf das Display fällt, werden Blutdruck und Herzfrequenz bestimmt. Die Methode ähnelt zum Teil der Funktionsweise des 3-in-1-Bioaktiv-Sensors der von uns getesteten Samsung Galaxy Watch 5 Pro, der ein Spektrum von Licht und Lasern verwendet.

Derzeit ist unklar, wann wir mit der Technologie auf einem Samsung-Smartphone oder Tablet rechnen können. Aber wenn man bedenkt, dass sie bereits auf der Display-Konferenz von Samsung vorgeführt wurde, könnten wir vermutlich bald damit rechnen.

Was haltet Ihr von der Möglichkeit, dass ein Samsung-Smartphone mit biometrischer Erkennung auf dem Bildschirm ausgestattet ist? Ist das eine wichtige Funktion, die Ihr in Zukunft in Betracht ziehen würdet? Wir würden gerne eure Antworten in den Kommentaren lesen.