One UI 7, Samsungs angepasste Android 15-Oberfläche, wurde zusammen mit den mit Spannung erwarteten Galaxy S25 Ultra und S25-Serien offiziell vorgestellt. One UI 7 steht nun im Mittelpunkt und bringt eine Reihe von spannenden neuen Funktionen und Verbesserungen mit sich. nextpit zeigt Euch die besten und neuen Funktionen und verrät, welche Galaxy-Smartphones und -Tablets mit dieser Version kompatibel sind.

Ein brandneues Betriebssystem: One UI 7

Im Gegensatz zu anderen großen Android-Herstellern hat sich die Einführung von Android 15 bei Samsung deutlich verzögert: Das Beta-Programm wurde erst im Dezember gestartet. Jetzt, mit der Vorstellung der neuen Galaxy S-Serie, ist die offizielle Einführung von One UI 7 endlich im Gange.

Wie bei den vorherigen Versionen bietet One UI 7 eine Fülle von Verbesserungen und Verfeinerungen, die auf die Galaxy-Geräte zugeschnitten sind. Neben den Kernupdates von Android 15 hat Samsung eine Reihe von exklusiven internen Funktionen eingeführt.

Samsung Galaxy S25: neue One UI 7-Funktionen und überarbeiteter Look. / © nextpit

Dieses Update ist eines der umfangreichsten der letzten Jahre und übertrifft die Änderungen von One UI 6. Es führt bedeutende Überarbeitungen der Benutzeroberfläche ein, darunter dynamische Widgets auf dem Sperrbildschirm und überarbeitete Icons und Layouts auf dem Startbildschirm.

Zusammengenommen sorgen diese Updates für ein fast neu erfundenes Android-Erlebnis - moderner, wenn auch etwas unruhiger im Aussehen. Verbesserungen der Lebensqualität, wie z. B. die erweiterte Gestensteuerung, verbessern das Nutzererlebnis und machen dieses Update zu einem bedeutenden Schritt nach vorn für Galaxy-Nutzer.

Now Bar

Eines der herausragenden Updates in One UI 7 ist die Now Bar auf dem Sperrbildschirm. Dieses dynamische, pillenförmige Widget erscheint am unteren Rand des Sperrbildschirms und ist zugänglich, ohne dass das Gerät entsperrt werden muss. Je nach Aktivität kann es erweitert werden, um Steuerelemente für Apps wie Rekorder, Musik und Stoppuhr und andere zu enthalten. Die Funktion ist mit einer Vielzahl von Samsung- und Drittanbieter-Apps kompatibel.

Die Bar unterstützt jetzt offizielle und Drittanbieter-Apps. © nextpit Die neue Now Bar von One UI 7 in Aktion. © nextpit

Startbildschirm

Der Startbildschirm und die App-Schublade haben sich deutlich verändert. Die neu gestalteten App-Symbole und -Schaltflächen sind jetzt bunter und fetter, während die Widgets runder sind und bessere Anpassungsmöglichkeiten bieten. Außerdem wurden die Ordner für eine bessere Benutzerfreundlichkeit vergrößert. Die Nutzer/innen können die Größe der App-Symbole ändern und auswählen, ob Beschriftungen angezeigt werden sollen.

Eine neue Funktion ermöglicht es den Nutzern, einen vertikalen App Drawer einzurichten, in dem die Apps in fünf Spalten angeordnet sind - ein Layout, das bereits von anderen Android-OEMs angeboten wird.

Außerdem werden UI-Optimierungen für Geräte mit großen Bildschirmen, einschließlich Galaxy Tablets und faltbaren Smartphones, sowie verbesserte Multitasking-Funktionen erwartet.

Der neue Startbildschirm von One UI 7 mit den neu gestalteten App-Symbolen und Widgets. © nextpit Der neue Startbildschirm von One UI 7 mit den neu gestalteten App-Symbolen und Widgets. © nextpit Das neue Editor-Panel für den Startbildschirm von One UI 7. © nextpit

Quick Panel

Das Schnelleinstellungsfeld wurde mit einem breiteren Layout, neu positionierten Kippschaltern und Shortcuts neu gestaltet. Es hebt die Schieberegler für Helligkeit und Lautstärke hervor, die jetzt mehr Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Ihr könnt das Schnellmenü auch aufrufen, indem Ihr von der oberen linken Ecke des Bildschirms nach unten wischt.

Das überarbeitete Schnelleinstellungsfeld in One UI 7, in dem die Helligkeits- und Lautstärkeregler größere Schieberegler erhalten. © nextpit One UI 7 unterstützt nach wie vor die Anpassung der Verknüpfung und der Steuerelemente im Schnelleinstellungsbereich. © nextpit

Kamera UX

Die Kamera-App erhält eine überarbeitete Oberfläche mit neu organisierten Layouts und intuitiven neuen Symbolen. Das Umschalten zwischen den Modi ist schneller, und der Pro Video Modus enthält jetzt einen Zoom-Schieberegler für nahtloses Zoomen während der Videoaufnahme. Noch wichtiger ist, dass One UI 7 eine Option zur nativen Aufzeichnung von Log-Videos hinzufügen wird, was bisher nur mit Apps von Drittanbietern möglich war.

Der Fotomodus in der Kamera-App von One UI 7 ist einfacher und übersichtlicher gestaltet. © nextpit Die Kamera-App in One UI 7 wurde mit einem neuen Layout und neu positionierten Bedienelementen überarbeitet. © nextpit One UI 7 ermöglicht das native Format für die Aufzeichnung von Protokollvideos. © nextpit

Bixby

Samsungs Sprachassistent Bixby steht vor einem bedeutenden Upgrade. Berichte und Teaser deuten darauf hin, dass Bixby in One UI 7 von einem schnelleren und leistungsfähigeren KI-Modell angetrieben wird. Zu den Verbesserungen gehören die Unterstützung komplexer Befehle, eine verbesserte Spracherkennung und eine bessere Kontexterkennung, die es dem Assistenten ermöglicht, relevantere Antworten auf der Grundlage von Bildschirminhalten zu geben.

Erweiterte KI-Schreibfunktionen

Die mit Galaxy AI eingeführten KI-Schreibwerkzeuge wurden weiter verbessert. Zu den Funktionen gehören Rechtschreib- und Grammatikprüfung, Schreibstile, Notizzusammenfassung und Textformatierungsoptionen wie Aufzählungspunkte. Diese Tools sind jetzt in die Tastatur integriert, damit Ihr schneller darauf zugreifen könnt.

Anrufrekorder

Ähnlich wie Google's Call Assist führt One UI 7 die Möglichkeit ein, Anrufe zu transkribieren. Einmal aktiviert, werden Anrufe automatisch aufgezeichnet und transkribiert. Die Funktion unterstützt 20 Sprachen, darunter Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und mehr.

Video aufzeichnen und gleichzeitig Musik abspielen

One UI 7 ermöglicht die parallele Videoaufnahme und Musikwiedergabe. Das bedeutet, dass Ihr die Tonspur, die gerade abgespielt wird, einbeziehen könnt, während Ihr ein Video aufnehmt. Dies unterstützt die Standard-Aufnahme mit 360-Audio. Wenn Ihr ein Bluetooth-Mikrofon anschließt, wird die Funktion deaktiviert. Um diese Funktion zu nutzen, müsst Ihr sie in den erweiterten Videoeinstellungen im Kamerabereich aktivieren.

Sketch to Image Upgrade

Das Sketch to Image-Tool unterstützt die Textverfeinerung und ermöglicht es den Nutzern, Objekte zu zeichnen und sie mit Texteingaben weiter zu verändern, ähnlich wie bei Apples Image Playground.

Good Lock

Samsungs Good Lock Suite von Anpassungswerkzeugen wird mit One UI 7 weltweit erweitert und ist nun zusätzlich zum Galaxy Store auch im Play Store verfügbar. Die App erhält außerdem eine aufgefrischte Benutzeroberfläche, eine verbesserte Suchfunktion und Unterstützung für mehr Module auf Android 15.

Galaxy Avatar und Portrait Studio

Neben den visuellen Updates wird Samsung auch weiterhin generative KI in One UI 7 integrieren. Eine bestätigte Neuerung ist Galaxy Avatar, mit dem Nutzer/innen personalisierte Avatare und Sticker erstellen können, ähnlich wie bei Apples Genmoji.

Ein weiteres verwandtes Bearbeitungstool namens Portrait Studio, das seinem Namen alle Ehre macht und, wie auf Samsungs Website zu sehen ist, verschiedene Stile und Effekte für Porträtfotos bieten wird. Es ähnelt dem generativen Sketch to Image AI, mit vielen Effekten wie 3D-Cartoon und Aquarell, aber Ihr müsst nicht von Grund auf zeichnen oder skizzieren.

Die Avatar-Erstellung in One UI 7 erhält einige KI-Verbesserungen. © nextpit Selfie bei der Erstellung eines AI-Avatars in One UI 7 aufnehmen. © nextpit Anpassen der Avatar-Erstellung in One UI 7. © nextpit

Bessere Akkulaufzeit

Auch das Batteriemanagement wird durch KI verbessert, so dass das System den Stromverbrauch anhand der Nutzergewohnheiten und des Ladeverhaltens optimieren kann. Das sollte zu einer verbesserten Akkulaufzeit und Langlebigkeit des Akkus führen.

DeX unter Windows wird durch Link to Windows ersetzt

Mit dem nächsten großen One UI-Update wird DeX für den PC unter Windows abgeschafft. Samsung DeX wird jedoch nicht komplett abgeschafft - Nutzer/innen können ihre Geräte weiterhin über die Standard-DeX-Einrichtung mit Zubehör an einen externen Monitor anschließen.

Für Windows-Nutzer/innen wirbt Samsung mit der Link to Windows-Anwendung als Alternative. Link to Windows wurde kürzlich um neue Funktionen erweitert und bietet ähnliche Möglichkeiten wie DeX, einschließlich Bildschirmspiegelung und Dateiübertragung per Drag-and-Drop. Außerdem unterstützt die Anwendung eine breitere Palette von Android-Geräten als Samsung Galaxy Smartphones und Tablets, was sie zu einer vielseitigeren Lösung macht.

Jetzt könnt Ihr die Benachrichtigungen Eures Android-Telefons direkt auf Eurem Windows-PC abrufen. / © nextpit

Edge Panels aus dem Galaxy Store entfernt

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Edge Panels, ein langjähriges Feature auf Galaxy-Geräten, das anpassbare Verknüpfungen und Steuerelemente bietet. Samsung plant, die Verfügbarkeit der Edge Panels einzuschränken und sie aus dem Galaxy Store zu entfernen.

Wenn die Edge Panels auf Galaxy-Geräten mit One UI 7 deinstalliert werden, können die Nutzer/innen sie nicht mehr aus dem Store herunterladen. Nutzer/innen, die die Funktion noch installiert haben, können sie jedoch weiterhin über ihre App-Sammlung aufrufen. Wer die Edge Panels nicht nutzen möchte, kann die Funktion in den Einstellungen weiterhin deaktivieren.

Das neue Kantenbedienfeld in One UI 7 fügt das Werkzeug AI Select hinzu. © nextpit

Hausaufgaben mit Kreis zum Suchen

One UI 7 wird auch ein Tool namens "Hausaufgaben mit Circle to Search" einführen, eine erweiterte Version von Samsungs KI-Tool Circle to Search. Diese Funktion soll Nutzern helfen, Mathe- und Physikaufgaben zu lösen, indem sie Bildschirminhalte analysiert.

Kontrolle und Sicherheit durch Eltern

Mit One UI 7 werden Android 15-spezifische Änderungen eingeführt, die sich auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und neue Funktionen konzentrieren. Ihr könnt den speziellen Android 15 Leitfaden lesen, um mehr über diese zu erfahren.

Die Kindersicherung von Samsung macht die separate Life360-App überflüssig. Diese Änderung zielt darauf ab, den Eltern die Verwaltung der Geräte und Konten ihrer Kinder zu erleichtern.

Zu den Sicherheitsverbesserungen gehören auch verbesserte Kontrollen für Benachrichtigungen, die sensible Informationen enthalten. Außerdem soll die Verwaltung von Passwörtern vereinfacht und benutzerfreundlicher werden.

Privater Bereich

Die neue Funktion "Privater Bereich", die mit Android 15 eingeführt wird, schafft einen sicheren Container für Apps. Während One UI bereits Secure Folder bietet, geht der Private Space noch weiter, indem er den Systemzugriff auf die Daten innerhalb des Containers einschränkt und so die Sicherheit und den Datenschutz verbessert.

Satellitennachrichten

Die native Satellitenunterstützung von Android 15 könnte auch in One UI 7 integriert werden. Samsung wird wahrscheinlich mit einem Satellitendienstanbieter zusammenarbeiten, der die im letzten Jahr erstmals vorgestellten nicht-terrestrischen Netzwerke für Satelliten-Nachrichten- und Kommunikationsdienste nutzt.

One UI 7-Kompatibilität

One UI 7 wurde gestern offiziell mit der Veröffentlichung der Galaxy S25-Serie eingeführt. Danach wird das Update an die nächsten Geräte in der Reihe verteilt: Galaxy S24, Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra - sowie weitere Flaggschiff-Modelle, die in Kürze folgen sollen.

Es ist außerdem wahrscheinlich, dass One UI 7 auch auf ausgewählte Galaxy-Geräte der Mittelklasse und der Einstiegsklasse kommen wird. Schaut Euch die Liste der in Frage kommenden Galaxy-Modelle an, um herauszufinden, ob Euer Handy für ein Update auf die neueste Version vorgesehen ist.

Der Artikel wurde im Januar 2025 mit den neuesten Informationen über die Veröffentlichung der Galaxy S25-Serie und die offizielle Einführung von One UI 7 aktualisiert.