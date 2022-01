Allnet-Flat mit 5 GB für 5,55 €: Taugt der "Mega-Deal" bei Sim.de?

Regelmäßig unterbietet der Mobilfunkanbieter Sim.de seine eigenen Preise! Im neuen Jahr gibt es eine Allnet-Flat mit 5 Gigabyte monatlichem Datenvolumen für nur 5,55 Euro. Das ist natürlich ein Fall für unseren neuesten Tarif-Check! Schauen wir also, ob sich hinter dem Angebot versteckte Kosten verstecken oder Ihr am Ende nur mit ISDN-Geschwindigkeit surft!

Neues Jahr, neuer Handytarif! Wie ich Euch schon häufiger erzählt habe, geht das dank des neuen Telekommunikationsgesetzes deutlich einfacher als noch zu Beginn 2021. Denn seither könnt Ihr bereits verlängerte Handyverträge monatlich kündigen. Die NextPit-Tarif-Checks werden also noch spannender. Gleiches gilt für den "Mega-Deal" bei Sim.de.

In diesem erhaltet Ihr 5 Gigabyte an monatlichem Datenvolumen für einen Schnapspreis von 5,55 Euro. Einen Bereitstellungspreis gibt es laut Netzbetreiber-Homepage nicht und Ihr habt sogar die Option, auf eine Vertragslaufzeit zu verzichten. Schauen wir mal genauer hin.

"Mega-Deal" bei Sim.de im Tarif-Check

In der Aktion, die laut Sim.de nur noch für kurze Zeit gibt, erhaltet Ihr ein Datenvolumen-Upgrade von 2 Gigabyte auf 5 Gigabyte. Das ist insofern geil, als dass die Geschwindigkeit mit bis zu 50 Mbit/s auch tatsächlich ausreichend für YouTube, Netflix und Co. ist. Auch die Allnet-Flat leistet sich dank SMS-Flat und EU-Flat keinerlei Patzer. Eure Rufnummer könnt Ihr zudem kostenlos vom aktuellen Handyvetrag übertragen.

Alle Details im Überblick Eigenschaft "Mega-Deal" bei Sim.de Monatspreis Dauerhaft 5,55 Euro Anschlussgebühr 0 € bei 24 Monaten Laufzeit / 19,99 € ohne Vertragslaufzeit Datenvolumen pro Monat 5 Gigabyte LTE-Speed bis zu 50 Mbit/s im Download / bis 32 Mbit/s im Upload Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet Laufzeit 24 oder 0 Monate Gesamtkosten über 24 Monate 133,20 € Zum Angebot

Wie bei Sim.de üblich, enthält der Handyvertrag eine Datenautomatik, die nach Ablauf der 5 Gigabyte Inklusivvolumen recht teure Datenpakete dazubucht. Diese müsst Ihr einmal deaktivieren, um die Kosten nicht aus Versehen in die Höhe zu treiben. Wollt Ihr zudem flexibel bleiben und auf die Vertragslaufzeit verzichten, fällt eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro an. Insgesamt spricht also nicht viel gegen die Allnet-Flat. Ob Euch das Surfen und Telefonieren im O2-Netz reicht, müsst Ihr natürlich selbst entscheiden.

Wie findet Ihr das Angebot bei Sim.de? Kommt der Abschluss eines Vertrags über einen Discount-Anbieter für Euch in Frage oder shoppt Ihr lieber direkt bei 1&1, Telekom, Vodafone und Co.?

Bildquelle: iMoStudio / Shutterstock